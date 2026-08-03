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Польский министр обвинил Зеленского в ухудшении отношения к украинцам
Польский министр обвинил Зеленского в ухудшении отношения к украинцам - 03.08.2026 Украина.ру
Польский министр обвинил Зеленского в ухудшении отношения к украинцам
Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский обвинил Владимира Зеленского в том, что в стране ухудшилось отношение к украинцам
2026-08-03T13:55
2026-08-03T13:55
2026-08-03T13:55
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польша
украина
киевская область
владимир зеленский
андрей мельник
оун-упа
вооруженные силы украины
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"Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться", - объяснил Гавковский.В июле издание Gazeta Wyborcza писало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Только за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку с Украины, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних украинских девочек на игровой площадке, в Плоцке на украинского подростка напали в автобусе.Конфликт между странами обострился в конце мая, когда Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.Подробнее - в материале Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам на сайте Украина.ру. * Запрещенная в России экстремистская организация.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, украина, киевская область, владимир зеленский, андрей мельник, оун-упа, вооруженные силы украины
Новости, Польша, Украина, Киевская область, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, ОУН-УПА, Вооруженные силы Украины
Польский министр обвинил Зеленского в ухудшении отношения к украинцам
Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский обвинил Владимира Зеленского в том, что в стране ухудшилось отношение к украинцам
"Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться", - объяснил Гавковский.
В июле издание Gazeta Wyborcza писало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Только за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку с Украины, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних украинских девочек на игровой площадке, в Плоцке на украинского подростка напали в автобусе.
Конфликт между странами обострился в конце мая, когда Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Помимо этого он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация.