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ГБР Украины раскрыла схему начисления "боевых" бухгалтерам в тылу

ГБР Украины раскрыла схему начисления "боевых" бухгалтерам в тылу - 03.08.2026 Украина.ру

ГБР Украины раскрыла схему начисления "боевых" бухгалтерам в тылу

Для бухгалтеров в тыловом подразделении воевавшей в Запорожье воинской части начислялись "боевые выплаты" от 100 тыс гривен ($2,2 тыс в эквиваленте). Об этом 3 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-03T13:04

2026-08-03T13:04

2026-08-03T13:04

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Новые подозрения в воинской части сообщили работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией и при содействии командования ОК "Юг". Таковые предъявлены бывшему начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей и десяти его подчиненным бухгалтерам. Финансовая служба части фактически находилась в Днепропетровской обьласти."Несмотря на это, ее руководитель вносил в официальные документы ложные сведения о том, что бухгалтеры якобы непосредственно участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении. На основании этих документов они ежемесячно получали по 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения, предусмотренного для военнослужащих на передовой. Каждому из бухгалтеров незаконно насчитали от 100 до более 500 тысяч гривен", - сказано в официальном сообщении.С августа 2023 года по октябрь 2024 года сумма безосновательных выплат составила почти 4 млн гривен. "Кроме того, один из работников финансовой службы воспользовался отсутствием надлежащего контроля и присвоил еще 7,4 млн гривен, предназначенных для выплат военнослужащим. За это преступление суд уже приговорил его к 8 годам лишения свободы", - отметили в ведомстве.Следователи бюро сообщили участникам сделки о новых и уточненных подозрениях. Бывшего начальника финансово-экономической службы подозревают в халатном отношении к военной службе, растрате имущества из-за злоупотребления служебным положением и служебном подлоге - по трём статьям УК Украины. "Десятерых бухгалтеров подозревают в присвоении чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины), - отметили в ГБР. - Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, гбр, нацполиция, украина, запорожье, вооруженные силы украины, коррупция, всу, криминал