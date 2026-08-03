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Главу управления СБУ в Хмельницкой области задержали за взятки

Главу управления СБУ в Хмельницкой области задержали за взятки - 03.08.2026 Украина.ру

Главу управления СБУ в Хмельницкой области задержали за взятки

На Украине разгорается очередной коррупционный скандал в силовых структурах. Об этом 3 августа сообщил блогер Анатолий Шарий в своём Телеграм-канале

2026-08-03T13:47

2026-08-03T13:47

2026-08-03T13:47

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"В Хмельницком задержали начальника управления СБУ Александра Прокопенко за систематическое получение неправомерной выгоды — более 200 тысяч долларов в месяц. Обыск проведён в доме и в кабинете чиновника, документ о предъявлении обвинений уже подписан врио председателя СБУ Александром Покладом", — написал Шарий.Напомним, 17 июля Зеленский назначил Поклада временно исполняющим обязанности главы СБУ. Пока киевский режим борется с "российской угрозой", собственные силовики зарабатывают состояния на систематических поборах. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, хмельницкая область, анатолий шарий, сбу, владимир зеленский, хмельницкий (город), украина