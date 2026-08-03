https://ukraina.ru/20260803/vsu-ne-otvedut-nastupayuschie-chasti-onufrienko-o-logike-protivnika-1082045150.html

ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника

ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника - 03.08.2026 Украина.ру

ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника

Запорожский фронт противнику удалось стабилизировать. Переброска сил на Харьковское направление ослабит наступающие части ВСУ, но их не отведут — придется перемалывать

2026-08-03T04:00

2026-08-03T04:00

2026-08-03T04:00

сво

спецоперация

харьков

запорожское направление

харьковская область

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

украина.ру

вс рф

всу

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О наступлении речи пока не идет — речь о перемалывании. Активность группы "Север" облегчает задачу дальневосточникам. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.По словам эксперта, ситуация на Запорожском направлении не улучшится из-за концентрации усилий противника на Харьковском.Эксперт отметил, что Запорожский фронт противнику удалось стабилизировать на данный момент."Переброской сил на Харьковское направление киевский режим просто ослабит свои наступающие части. Но они их не отведут. Их придется перемалывать. Достаточно вспомнить, что мы так и не вернули под контроль Орестополь, который потеряли в ходе зимнего контрнаступления ВСУ", — заявил Онуфриенко.Эксперт подчеркнул, что здесь нас ждут тяжелые бои."О нашем наступлении речи пока не идет. Речь идет о перемалывании противника. И активность группировки "Север" в Харьковской области эту задачу дальневосточникам облегчает", — резюмировал Онуфриенко.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области читайте на сайте Украина.ру.

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запорожское направление

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сво, спецоперация, харьков, запорожское направление, харьковская область, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, всу