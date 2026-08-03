Киев намеренно ударил по судну в Каспийском море - МИД Ирана - 03.08.2026 Украина.ру
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Киев намеренно ударил по судну в Каспийском море - МИД Ирана
Киев намеренно ударил по судну в Каспийском море - МИД Ирана - 03.08.2026 Украина.ру
Киев намеренно ударил по судну в Каспийском море - МИД Ирана
Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи в эфире гостелевидения Ирана
2026-08-03T13:00
2026-08-03T13:04
новости
украина
киев
каспийское море
владимир зеленский
мид
украина.ру
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Ясные доказательства, в том числе заявления (Владимира - ред.) Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну", - заверил он. Багаи подчеркнул, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.В конце июля Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал временно исполняющему обязанности главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига ответил, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.Американская газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников писала, что Иран планировал атаковать морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну.Как утверждает газета, знакомые с разведывательными данными источники ожидали якобы запуск Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста для "причинения относительно небольшого ущерба".Другие чиновники в беседе с изданием утверждали, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов на Черном море.Подробнее - в материале Про удар по иранскому судну на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, каспийское море, владимир зеленский, мид, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Каспийское море, Владимир Зеленский, МИД, Украина.ру

Киев намеренно ударил по судну в Каспийском море - МИД Ирана

13:00 03.08.2026 (обновлено: 13:04 03.08.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкиран
иран - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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Украина намеренно атаковала иранское судно в Каспийском море, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи в эфире гостелевидения Ирана
Ясные доказательства, в том числе заявления (Владимира - ред.) Зеленского, свидетельствуют о том, что Украина намеренно нанесла удар по иранскому судну", - заверил он.
Багаи подчеркнул, что Тегеран примет все меры, чтобы Киев ответил за содеянное.
В конце июля Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал временно исполняющему обязанности главы украинского МИД Андрею Сибиге, что убытки после удара Украины по иранскому торговому судну должны быть возмещены. По словам Аракчи, Сибига ответил, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным и Украина не стремится к эскалации.
Американская газета New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников писала, что Иран планировал атаковать морской порт на Украине в ответ на удар по иранскому судну.
Как утверждает газета, знакомые с разведывательными данными источники ожидали якобы запуск Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста для "причинения относительно небольшого ущерба".
Другие чиновники в беседе с изданием утверждали, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов на Черном море.
Подробнее - в материале Про удар по иранскому судну на сайте Украина.ру.
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