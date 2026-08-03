https://ukraina.ru/20260803/udary-po-tankeram-pod-novorossiyskom-kak-kiev-pytaetsya-zataschit-kazakhstan-v-konflikt--grozin-1082099651.html

Удары по танкерам под Новороссийском: как Киев пытается затащить Казахстан в конфликт — Грозин

Удары по танкерам под Новороссийском: как Киев пытается затащить Казахстан в конфликт — Грозин - 03.08.2026 Украина.ру

Удары по танкерам под Новороссийском: как Киев пытается затащить Казахстан в конфликт — Грозин

Удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму — это стратегия Киева по максимальной интернационализации конфликта. Возможно, это попытка втащить в войну Казахстан и создать давление на компанию Chevron. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2026-08-03T12:33

2026-08-03T12:33

2026-08-03T12:59

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Ранее Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о новой атаке беспилотников на два танкера у терминала под Новороссийском, из-за чего отгрузка нефти снова остановлена. Под удар попали суда "NISSOS SIFNOS" (флаг Маршалловых Островов) и "MARATHI" (флаг Острова Мэн). В КТК подчеркнули, что тем самым были проигнорированы призывы Казахстана и других иностранных акционеров, включая обращения через Госдепартамент США, о недопустимости атак на объекты международной энергетической инфраструктуры.Отвечая на вопрос о целях Киева, Грозин заявил, что удары по КТК — часть стратегии интернационализации конфликта. "Это стратегия максимальной интернационализации конфликта. Пытались втащить в конфликт Белоруссию, перманентно обостряется ситуация вокруг Приднестровья", — пояснил эксперт.По словам востоковеда, ударами по КТК Киев пытается оказать давление на американскую корпорацию Chevron, которая несёт серьёзные убытки от этих атак. Он также отметил, что у руководства США сложились особые отношения с крупными энергетическими компаниями.Эксперт подчеркнул, что украинская сторона путается в показаниях. "Украинский посол в Казахстане заявил, что национальная принадлежность этих дронов не установлена. То есть МИД Украины не признает эти удары, в отличие от Сил беспилотных операций ВСУ", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.

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