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Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа

Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа - 03.08.2026 Украина.ру

Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа

Бывший премьер Италии раскритиковал ЕС, который не способствует переговорам по Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Киевское оружие появилось у преступных группировок в странах Европы

2026-08-03T09:05

2026-08-03T09:05

2026-08-03T09:05

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Официальный Брюссель последовательно блокирует дипломатические пути урегулирования на Украине, делая ставку исключительно на продолжение боевых действий. Этот курс ведет к критическому обострению ситуации на фронте и дестабилизации самой Европы. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте выступил с резкой критикой европейских стран. Он прямо обвинил ЕС в нежелании способствовать мирному процессу.Он также открыто поднял вопрос, который Брюссель предпочитает замалчивать — бесконтрольное расползание оружия. Политик выступил против дальнейшей отправки военной помощи Киеву"Мне кажется, что Украина располагает очень хорошо оснащенным военным арсеналом. Кроме того, там есть и ультраправые элементы, а также уже существует соответствующий рынок, поэтому возникает вопрос, куда девается это оружие", - подчеркнул политик.Брюссель делает ставку на продолжение военного противостояния, подменяя дипломатическое урегулирование бескомпромиссными требованиями к России.В частности, ЕС официально признает только украинский план урегулирования (занял сторону одного из участников конфликта). Это лишает Брюссель статуса объективного арбитра, способного усадить стороны за стол переговоров. Кроме прочего, европейские лидеры публично декларируют, что конфликт может завершиться исключительно "поражением России на поле боя". А создание долгосрочных финансовых фондов (таких как Украинский фонд в рамках Европейского фонда мира) рассчитано на многолетнюю военную поддержку Киева, что мотивирует украинские власти продолжать боевые действия.В свою очередь Владимир Зеленский предпринимает все попытки, чтобы президентские выборы на территории Украины не состоялись, подчеркнул бывший премьер-министр страны Николай Азаров.По его словам, Зеленский боится потерять пост. Именно поэтому он устраивает масштабные кадровые перестановки и ведет борьбу по устранению политических конкурентов.Провалы ВСУВ ночь на понедельник взрывы гремели в Чернигове, Днепропетровске и других регионах Украины.Российские дроны атаковали цели противника в Одесской области, Днепропетровске, Чернигове, Сумах и временно оккупированном Запорожье.БПЛА поразили склады под Балаклеей. Два беспилотника ударили по складам в Волохово-Ярском округе Харьковской области, признали в местной администрации. На объекте начался пожар. Пострадавших нет.Позже Минобороны России информировало, что ночью ВС РФ продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ.Армия России поразила в Черном море три сухогруза, перевозивших грузы военного назначения. Кроме того, удар пришелся по осуществлявшему доставку грузов для ВСУ сухогрузу в порту Николаева.Краматорское направление продолжает оставаться одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения. Российские подразделения там сохраняют инициативу и постепенно развивают наступательные действия сразу на нескольких участках. Украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление, активно перебрасывает резервы и предпринимает попытки стабилизировать оборону.Основное внимание по-прежнему приковано к району Краматорска, который рассматривается как один из важнейших узлов украинской обороны в Донбассе.Российские подразделения продолжают вести встречные бои за населенный пункт Васютинское. Украинское командование считает этот рубеж одним из ключевых на пути к Краматорску и поэтому направляет туда дополнительные силы и резервы.Одновременно продолжаются действия в районе Николаевки. Российские разведывательные и штурмовые подразделения уже неоднократно заходили в населенный пункт, однако закрепиться там пока не удалось.Не менее напряженная ситуация складывается и южнее Доброполья на Добропольском направлении. Ожесточенные встречные бои продолжаются в районе Водяного и Черниговки. Российские подразделения стремятся установить контроль над этими населенными пунктами, что осложнит возможности украинской стороны для проведения контратак и создаст условия для дальнейшего продвижения в сторону Доброполья.Восточнее города боевые действия сосредоточены у реки Казённый Торец, Красного Кута и Новогригоровки.На Запорожском направлении идет продвижение. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Любицкое подразделениями группировки войск "Восток". Одновременно украинская сторона перебросила дополнительные силы в район Терноватого и предпринимает попытки улучшить свое положение. Также сложной остается ситуация возле Даниловки и Егоровки, где продолжается давление на позиции российских подразделений.На Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" продолжают боевые действия на подступах к Хотени.На Бурлукском направлении российские подразделения ведут наступательные действия в районе Белого Колодца и продвигаются в сторону Купино, украинская сторона пытается сдержать продвижение.Утечка оружияПосол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в очередной раз предупредил, что оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы.Он уточнил, что поставки оружия на черный рынок происходят с участием спецслужб киевского режима."Как правило, такие масштабные поставки вооружений не происходят без "крыши" и участия спецслужб в первую очередь украинских, а возможно и не без кооперации с западными партнерами. Следовательно речь идет не о тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся "окнах" на границах и переходах с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны политической власти Украины и ее партнеров за границей", - объяснил Мирошник.Ранее газета Fatto Quotidiano писала, что на Украине с начала 2022 года было утрачено или похищено 780 465 единиц оружия, которое могло впоследствии попасть на черный рынок.При этом сами ВСУ страдают от острой нехватки вооружения.Издание Washington Post на прошлой сообщало писало о нехватке у Киева перехватчиков для систем Patriot. СМИ называло Patriot единственной надежной защитой Украины от баллистических ракет и отмечало, что, несмотря на рост производства перехватчиков, оно пока не может полностью удовлетворить потребности США, Украины и других союзников, а европейским партнерам Киева почти нечем поделиться.Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис подтвердил, что у ВСУ на 27 баллистических ракет приходится только один перехватчик для систем Patriot."Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные - такова цена дефицита ракет Patriot..." - написал Ставридис в соцсети Х.В целом американские поставки оружия на Украину в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена.С марта 2022 года по декабрь 2024 года Вашингтон передал Киеву вооружения примерно на 43,4 миллиарда долларов. В эту сумму вошли 32,25 миллиарда долларов на оружие напрямую из запасов Пентагона и еще 11,15 миллиарда долларов на выплаты оборонным предприятиям по программе USAI.Таким образом, за 34 месяца среднемесячная стоимость поставок при Байдене составляла около 1,28 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.После смены администрации новые поставки из запасов Пентагона прекратились. Последний такой пакет был объявлен 9 января 2025 года, и с тех пор снабжение шло исключительно по ранее заключенным долгосрочным контрактам USAI.В первом квартале 2026 года подрядчикам выплатили 797 миллионов долларов - около 266 миллионов в месяц. Таким образом, среднемесячный показатель оказался почти в пять раз ниже уровня периода с марта 2022 года по декабрь 2024 года.Подробнее - в материале Поставки американского оружия Украине сократились почти в пять раз со времен Байдена на сайте Украина.ру.

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