3 августа 2026 года, утренний эфир - 03.08.2026 Украина.ру
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3 августа 2026 года, утренний эфир
3 августа 2026 года, утренний эфир - 03.08.2026 Украина.ру
3 августа 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.08.2026
2026-08-03T13:12
2026-08-03T13:12
россия
донецкая народная республика
сша
иван лизан
вооруженные силы украины
рудн
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. Новости ЖКХ ДНР: подготовка к зиме, надёжность энергосистемы, новые тарифы и "Народный контроль" в действии. Гость: Анна Кондрыкинская – депутат Народного Совета ДНР.* Большое интервью. Почему удары ВСУ по российским городам не привели к перелому на фронте и как Россия использует этот инструмент для давления на военные запасы США и на экономику Европы. Гость: Василий Кашин – директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.* Время Новороссии. Донецкие дизайнеры на международном фестивале моды "Плёс на Волге. Льняная палитра". Гость: Ирина Радыш - дизайнер, эксперт фестиваля, президент Союза деятелей креативных индустрий Донбасса.* Большое интервью. Об ударах Вооружённых сил России по Украине. Гость: Евгений Семибратов – зам.директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".
россия
донецкая народная республика
сша
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, донецкая народная республика, сша, иван лизан, вооруженные силы украины, рудн, новороссия сегодня, видео
Россия, Донецкая Народная Республика, США, Иван Лизан, Вооруженные силы Украины, РУДН, Новороссия сегодня

3 августа 2026 года, утренний эфир

13:12 03.08.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Время Новороссии. Новости ЖКХ ДНР: подготовка к зиме, надёжность энергосистемы, новые тарифы и "Народный контроль" в действии. Гость: Анна Кондрыкинская – депутат Народного Совета ДНР.
* Большое интервью. Почему удары ВСУ по российским городам не привели к перелому на фронте и как Россия использует этот инструмент для давления на военные запасы США и на экономику Европы. Гость: Василий Кашин – директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.
* Время Новороссии. Донецкие дизайнеры на международном фестивале моды "Плёс на Волге. Льняная палитра". Гость: Ирина Радыш - дизайнер, эксперт фестиваля, президент Союза деятелей креативных индустрий Донбасса.
* Большое интервью. Об ударах Вооружённых сил России по Украине. Гость: Евгений Семибратов – зам.директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".
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