https://ukraina.ru/20260803/3-avgusta-2026-goda-utrenniy-efir-1082102647.html

3 августа 2026 года, утренний эфир

3 августа 2026 года, утренний эфир - 03.08.2026 Украина.ру

3 августа 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.08.2026

2026-08-03T13:12

2026-08-03T13:12

2026-08-03T13:12

россия

донецкая народная республика

сша

иван лизан

вооруженные силы украины

рудн

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. Новости ЖКХ ДНР: подготовка к зиме, надёжность энергосистемы, новые тарифы и "Народный контроль" в действии. Гость: Анна Кондрыкинская – депутат Народного Совета ДНР.* Большое интервью. Почему удары ВСУ по российским городам не привели к перелому на фронте и как Россия использует этот инструмент для давления на военные запасы США и на экономику Европы. Гость: Василий Кашин – директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.* Время Новороссии. Донецкие дизайнеры на международном фестивале моды "Плёс на Волге. Льняная палитра". Гость: Ирина Радыш - дизайнер, эксперт фестиваля, президент Союза деятелей креативных индустрий Донбасса.* Большое интервью. Об ударах Вооружённых сил России по Украине. Гость: Евгений Семибратов – зам.директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.* Экономика и жизнь. Анализ главных экономических событий в России и мире. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".

россия

донецкая народная республика

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, донецкая народная республика, сша, иван лизан, вооруженные силы украины, рудн, новороссия сегодня, видео