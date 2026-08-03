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Финский политик заявил о стремлении элиты к войне с Россией

Финский политик заявил о стремлении элиты к войне с Россией - 03.08.2026 Украина.ру

Финский политик заявил о стремлении элиты к войне с Россией

Экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен обвинил руководство страны в намеренной эскалации. Об этом 3 августа он заявил РИА Новости

2026-08-03T13:03

2026-08-03T13:03

2026-08-03T13:03

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"Финская элита жаждет войны с Россией. Всё, что связано с ЕС и вступлением в НАТО, было сделано незаконно, в обход конституции. Элита боится, что придётся отвечать за провалы, и потому стремится к войне, чтобы с её помощью уйти от ответственности", — заявил политик.По его словам, главная проблема Финляндии в том, что после необходимого восстановления отношений с Москвой придётся отвечать за ошибки. Ранее Туртиайнен уже заявлял, что небо Финляндии используется Западом для атак на Россию, а официальные заявления Хельсинки о запрете на использование воздушного пространства — пустые слова.Подробнее – в материале размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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