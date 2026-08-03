https://ukraina.ru/20260803/finskiy-politik-zayavil-o-stremlenii-elity-k-voyne-s-rossiey-1082101026.html
Финский политик заявил о стремлении элиты к войне с Россией
Финский политик заявил о стремлении элиты к войне с Россией - 03.08.2026 Украина.ру
Финский политик заявил о стремлении элиты к войне с Россией
Экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен обвинил руководство страны в намеренной эскалации. Об этом 3 августа он заявил РИА Новости
2026-08-03T13:03
2026-08-03T13:03
2026-08-03T13:03
новости
россия
финляндия
москва
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_266:0:3724:1945_1920x0_80_0_0_048c66f16724c918508532d4d1a82169.jpg
"Финская элита жаждет войны с Россией. Всё, что связано с ЕС и вступлением в НАТО, было сделано незаконно, в обход конституции. Элита боится, что придётся отвечать за провалы, и потому стремится к войне, чтобы с её помощью уйти от ответственности", — заявил политик.По его словам, главная проблема Финляндии в том, что после необходимого восстановления отношений с Москвой придётся отвечать за ошибки. Ранее Туртиайнен уже заявлял, что небо Финляндии используется Западом для атак на Россию, а официальные заявления Хельсинки о запрете на использование воздушного пространства — пустые слова.Подробнее – в материале размещение ядерного оружия НАТО у границ России спровоцирует ответБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
финляндия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/07/1034010734_699:0:3292:1945_1920x0_80_0_0_ad4bb3e577b7765e5300d36a186b2b7f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, финляндия, москва, нато, ес
Новости, Россия, Финляндия, Москва, НАТО, ЕС
Финский политик заявил о стремлении элиты к войне с Россией
Экс-депутат парламента Финляндии, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен обвинил руководство страны в намеренной эскалации. Об этом 3 августа он заявил РИА Новости
"Финская элита жаждет войны с Россией. Всё, что связано с ЕС и вступлением в НАТО, было сделано незаконно, в обход конституции. Элита боится, что придётся отвечать за провалы, и потому стремится к войне, чтобы с её помощью уйти от ответственности", — заявил политик.
По его словам, главная проблема Финляндии в том, что после необходимого восстановления отношений с Москвой придётся отвечать за ошибки.
Ранее Туртиайнен уже заявлял, что небо Финляндии используется Западом для атак на Россию, а официальные заявления Хельсинки о запрете на использование воздушного пространства — пустые слова.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру