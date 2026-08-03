Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО - 03.08.2026 Украина.ру
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Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО
Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО - 03.08.2026 Украина.ру
Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО
В Гомельской области идет формирование 4-й десантно-штурмовой бригады Сил спецопераций. Уже укомплектован один батальон, до конца года создадут второй. В состав Украина.ру, 03.08.2026
2026-08-03T12:57
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В Гомельской области идет формирование 4-й десантно-штурмовой бригады Сил спецопераций. Уже укомплектован один батальон, до конца года создадут второй. В состав бригады войдут артиллерийские, зенитные, разведывательные, тыловые и обеспечивающие подразделения, офицеры и личный состав. Решение принято с учётом опыта соседнего конфликта, где активно применяются дроны — поэтому особое внимание уделено защите от БПЛА.Можно ли считать это усилением прикрытия участка границы, или же это скорее подготовка мобилизационного резерва для наступательных действий в случае эскалации? И почему для развертывания выбран именно Гомельский регион, ведь известно, что те же дроны преодолевают дальние расстояния? На эти и другие вопросы ответил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
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Видео, БПЛА, ПВО, Союзное государство, Белоруссия, государственная граница, Украина.ру, Украина, Западная Украина, Минобороны, Министерство обороны Белоруссии, дроны

Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО

12:57 03.08.2026
 
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В Гомельской области идет формирование 4-й десантно-штурмовой бригады Сил спецопераций. Уже укомплектован один батальон, до конца года создадут второй. В состав бригады войдут артиллерийские, зенитные, разведывательные, тыловые и обеспечивающие подразделения, офицеры и личный состав. Решение принято с учётом опыта соседнего конфликта, где активно применяются дроны — поэтому особое внимание уделено защите от БПЛА.

Можно ли считать это усилением прикрытия участка границы, или же это скорее подготовка мобилизационного резерва для наступательных действий в случае эскалации? И почему для развертывания выбран именно Гомельский регион, ведь известно, что те же дроны преодолевают дальние расстояния? На эти и другие вопросы ответил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
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