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Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО
Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО - 03.08.2026 Украина.ру
Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО
В Гомельской области идет формирование 4-й десантно-штурмовой бригады Сил спецопераций. Уже укомплектован один батальон, до конца года создадут второй. В состав Украина.ру, 03.08.2026
2026-08-03T12:57
2026-08-03T12:57
2026-08-03T12:57
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В Гомельской области идет формирование 4-й десантно-штурмовой бригады Сил спецопераций. Уже укомплектован один батальон, до конца года создадут второй. В состав бригады войдут артиллерийские, зенитные, разведывательные, тыловые и обеспечивающие подразделения, офицеры и личный состав. Решение принято с учётом опыта соседнего конфликта, где активно применяются дроны — поэтому особое внимание уделено защите от БПЛА.Можно ли считать это усилением прикрытия участка границы, или же это скорее подготовка мобилизационного резерва для наступательных действий в случае эскалации? И почему для развертывания выбран именно Гомельский регион, ведь известно, что те же дроны преодолевают дальние расстояния? На эти и другие вопросы ответил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
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