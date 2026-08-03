https://ukraina.ru/20260803/gomelskaya-oblast-stanovitsya-forpostom-mezhevich-o-tom-zachem-belorussii-novaya-brigada-sso-1082100838.html

Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО

Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО - 03.08.2026 Украина.ру

Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО

В Гомельской области идет формирование 4-й десантно-штурмовой бригады Сил спецопераций. Уже укомплектован один батальон, до конца года создадут второй. В состав Украина.ру, 03.08.2026

2026-08-03T12:57

2026-08-03T12:57

2026-08-03T12:57

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В Гомельской области идет формирование 4-й десантно-штурмовой бригады Сил спецопераций. Уже укомплектован один батальон, до конца года создадут второй. В состав бригады войдут артиллерийские, зенитные, разведывательные, тыловые и обеспечивающие подразделения, офицеры и личный состав. Решение принято с учётом опыта соседнего конфликта, где активно применяются дроны — поэтому особое внимание уделено защите от БПЛА.Можно ли считать это усилением прикрытия участка границы, или же это скорее подготовка мобилизационного резерва для наступательных действий в случае эскалации? И почему для развертывания выбран именно Гомельский регион, ведь известно, что те же дроны преодолевают дальние расстояния? На эти и другие вопросы ответил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.

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видео, бпла, пво, союзное государство, белоруссия, государственная граница, украина.ру, украина, западная украина, минобороны, министерство обороны белоруссии, дроны, видео