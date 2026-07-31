Похороны Грэма* прошли по сценарию "Сопрано" — Вайнер - 31.07.2026 Украина.ру
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Похороны Грэма* прошли по сценарию "Сопрано" — Вайнер
Похороны Грэма* прошли по сценарию "Сопрано" — Вайнер - 31.07.2026 Украина.ру
Похороны Грэма* прошли по сценарию "Сопрано" — Вайнер
Украинские источники якобы готовят баллистические удары по России в начале августа, однако ключевым поставщиком оружия для Киева сейчас является Евросоюз, а не США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер
2026-07-31T16:00
2026-07-31T16:00
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Тем временем в США нашумели "похороны" сенатора Линдси Грэма*, которые политологу напомнили сериал "Сопрано" о мафии, а появление там президента Финляндии Александра Стубба вызвало вопросы о том, кого он на самом деле представлял.По словам эксперта, сейчас основным поставщиком и покупателем оружия для Украины выступает Европейский союз, поэтому вопрос о возможных ударах баллистикой по российской территории стоит адресовать скорее Брюсселю, чем Вашингтону.Вайнер отметил, что украинские источники говорят о сроках в начале августа, однако он усомнился в достоверности этих данных. При этом, подчеркнул политолог, баллистическое оружие крайне сложно остановить, что делает эту историю особо опасной.Американист также обратил внимание на недавнее мероприятие в США, связанное с сенатором Линдси Грэмом. По его словам, вся эта история была затеяна именно в связи с "похоронами" Грэма.Вайнер провел параллели между атмосферой церемонии и культовым сериалом о мафии, где все приходящие сначала прощаются с усопшим, а затем идут к хозяину "на поклон".Отдельное внимание эксперта привлекло присутствие на мероприятии президента Финляндии Александра Стубба. Политолог усомнился, что финский лидер представлял там Хельсинки, поскольку для столь серьезных встреч "удельного веса" одной Финляндии недостаточно. Вайнер предположил, что Стубб выступал скорее как представитель Евросоюза."Эти похороны напомнили мне сериал "Сопрано" про мафию в Нью-Джерси. Там есть сцена: Тони Сопрано стоит на похоронах, и все приходящие сначала прощаются с усопшим, а потом тут же идут в кабинет к Тони "на поклон". Очень похожая мизансцена. И еще интересный момент — появление там Александра Стубба. Кого он представлял: финнов или Европу? Я думаю, всё-таки Евросоюз, потому что удельного веса одной Финляндии для таких встреч маловато", — пояснил Вайнер.* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, финляндия, сша, грег вайнер, линдси грэм, александр стубб, украина.ру, ес, мир без границ
Новости, Россия, Финляндия, США, Грег Вайнер, Линдси Грэм, Александр Стубб, Украина.ру, ЕС, Мир без границ

Похороны Грэма* прошли по сценарию "Сопрано" — Вайнер

16:00 31.07.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP / Alex Brandon
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Украинские источники якобы готовят баллистические удары по России в начале августа, однако ключевым поставщиком оружия для Киева сейчас является Евросоюз, а не США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер
Тем временем в США нашумели "похороны" сенатора Линдси Грэма*, которые политологу напомнили сериал "Сопрано" о мафии, а появление там президента Финляндии Александра Стубба вызвало вопросы о том, кого он на самом деле представлял.
По словам эксперта, сейчас основным поставщиком и покупателем оружия для Украины выступает Европейский союз, поэтому вопрос о возможных ударах баллистикой по российской территории стоит адресовать скорее Брюсселю, чем Вашингтону.
Вайнер отметил, что украинские источники говорят о сроках в начале августа, однако он усомнился в достоверности этих данных. При этом, подчеркнул политолог, баллистическое оружие крайне сложно остановить, что делает эту историю особо опасной.
"Не знаю, можно ли верить украинским источникам, но они якобы готовят удары баллистикой по России в начале августа. Это опасная история, баллистику крайне сложно остановить", — заявил Вайнер.
Американист также обратил внимание на недавнее мероприятие в США, связанное с сенатором Линдси Грэмом. По его словам, вся эта история была затеяна именно в связи с "похоронами" Грэма.
Вайнер провел параллели между атмосферой церемонии и культовым сериалом о мафии, где все приходящие сначала прощаются с усопшим, а затем идут к хозяину "на поклон".
Отдельное внимание эксперта привлекло присутствие на мероприятии президента Финляндии Александра Стубба. Политолог усомнился, что финский лидер представлял там Хельсинки, поскольку для столь серьезных встреч "удельного веса" одной Финляндии недостаточно. Вайнер предположил, что Стубб выступал скорее как представитель Евросоюза.
"Эти похороны напомнили мне сериал "Сопрано" про мафию в Нью-Джерси. Там есть сцена: Тони Сопрано стоит на похоронах, и все приходящие сначала прощаются с усопшим, а потом тут же идут в кабинет к Тони "на поклон". Очень похожая мизансцена. И еще интересный момент — появление там Александра Стубба. Кого он представлял: финнов или Европу? Я думаю, всё-таки Евросоюз, потому что удельного веса одной Финляндии для таких встреч маловато", — пояснил Вайнер.
* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.
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