https://ukraina.ru/20260730/izbivali-palkami-rasstrelivali-pri--otstuplenii-na-ukraine-vskryli-chudovischnye-prestupleniya-v-vsu-i-1082003773.html

Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК

Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК - 30.07.2026 Украина.ру

Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК

Утром 30 июля по всей Украине прошли масштабные обыски в ТЦК. Детективы Госбюро расследований пришли в более, чем 100 военкоматов по всей стране

2026-07-30T22:55

2026-07-30T22:55

2026-07-30T22:55

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Утром 30 июля в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.) по всей Украине прошли обыски."Государственное бюро расследований во взаимодействии с ГШ Вооружённых сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия происходят в более 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины", — позднее сообщило ГБР.В заявлении бюро указывалось, что основное внимание правоохранителей сосредоточена на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, на избиениях и пытках военнообязанных."Речь идёт о комплексной работе по очищению системы, а не о реакции на одно резонансное событие. Для многих в ТЦК сегодня на самом деле настал "чистый четверг"", — подчеркнули в ГБР.По результатам следственных действий ожидаются задержания и сообщения о подозрении фигурантам в разных регионах Украины, подытожили в Госбюро.Позднее ГБР сообщило о первых результатах обысков. В частности, сотрудники бюро выявили незаконное вмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег"."Установлено, что группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учёта, пройти необходимые процедуры без риска быть мобилизованным и получить время для дальнейшего бронирования", — отмечалось в сообщении.Организаторами схемы были мужчина и его сожительница, ранее работавшая оператором в одном из киевских военкоматов. Используя приобретённые знания и связи они вышли на контакт с действующим оператором ТЦК. Тот использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на систематической основе.Без личного присутствия военнообязанных он вносил информацию о смене места воинского учёта, отменял статус розыска или нарушителя воинского учёта, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.Участники схемы установили чёткие тарифы на услуги. Так, $2,5 тыс. стоило удаление данных о нарушении воинского учёта рядовых и сержантов, $3 тыс. — офицеров. За организацию прохождения военно-врачебной комиссии без мобилизации брали $1,7 тыс..Сотрудники ГБР задокументировали 18 эпизодов, когда организаторы получали $2,5 тыс. за удаление из реестра данных о нарушении воинского учёта конкретным военнообязанным. После передачи денег оператор ТЦК внёс соответствующие изменения в государственную информационную систему.Кроме того, установлено, что служащий систематически использовал служебный доступ и аналогичным способом незаконно изменил данные значительного количества военнообязанных.Оператору ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, которое имеет право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно — ч. 3, ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.ГБР устанавливает всех причастных к схеме и проверяет другие возможные факты в незаконное вмешательство в государственные информационные системы. Процессуальное руководство совершает прокуратура.Тем временем на Украине не верят в очищение ТЦК, пророча ужесточение мобилизации."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб смог убедить Зеленского сократить количество забронированных на 30%, чтобы пополнить резервы ВСУ. План по мобилизации не могут выполнить уже 27 месяцев, а в этом году цифры упали до 45%, что не позволяет заменить потери, не то, что нарастить резервы", — сообщил 30 июля популярный на Украине канал "Резидент".Другой популярный канал — "Легитимный" — опубликовал очередные видео с насильной мобилизацией."Пока все СМИ разгоняют трагедии от войны и "не случайную ракету в Польше", в самой свободной Украине продолжается ежедневная охота на рабов. Люди, кто посмелее - сопротивляются, а рабы сдаются сразу и, склонив головы, едут в учебку, а потом в посадки защищать право хозяина обогащаться на войне и горе народа! Абсурд? Нет, реальность европейской демократии в Украине! Пока вы молчите, они будут вас нагибать!" — подписали авторы каналы с видео.При этом на Украине разгорается очередной скандал, связанный с происходящим в войсках. Он свидетельствует о том, что даже очистка ТЦК не даёт гарантии того, что военнообязанный украинец не столкнётся с преступлениями.Заградотряды по-украинскиУкраинский проект TEXTY 30 июля сообщил о происходящем в 225-ом штурмовом полку ВСУ, который был развёрнут по инициативе и поддержке бывшего главкома Александра Сырского. Согласно информации журналистки Анны Калюжной, в полку существуют заградотряды. Издание опубликовало аудио, на котором командир полка Олег Ширяев даёт указание подчинённым вести огонь по украинским военнослужащим, отступающим с позиций без приказа."Всё, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, сука, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, сука",— говорил Ширяев.После резонанса Ширяев пытался оправдаться тем, что "речь шла о правилах перемещения военных разных подразделений и способах координации, чтобы распознать своих поскольку враг в войне часто прибегает к тому, что может переодеваться в украинскую форму и выдавать себя за представителей Сил обороны".В то же время, источники издания в полку заявили, что в 225-м отдельном штурмовом полку угрожают расстрелами и даже стреляют по своим. Между штурмами военных держат как в тюрьме. Тех, кто "провинился", бросают в "ямы", привязывают к "дереву правды" и жестоко избивают, а также насилуют палкой."Деревом правды" называют практику привязывания военнослужащих (иногда раздетых) к дереву и избиению их палками или пластиковыми трубами до того момента, когда у них потрескается кожа.Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой, вокруг стоят посты охраны с собаками. Если кто-то убегает, искать его уходят группы на квадроциклах и с собаками.Иногда содержащих в "яме" держат среди фекалий, потом с мешками на головах вывозят в лес и избивают так, что они не могут ходить. Некоторых били деревянными брусами до такой степени, что брус ломался о голову. Также украинские военные сообщили, что им угрожали расстрелом во время выхода на позиции, принуждали идти вперёд жестокими побоями.Издание назвало имена Романа Бедея и Богдана Логвиненко, которые сообщили, что их избили после конфликта с командованием. Кроме того, Калюжная привела рассказ военнослужащего по имени Иван, сообщившего о том, что во время украинского вторжения в Курскую область командир роты с позывным "Агроном" приказал дроноводу сбросить боеприпас на раненного украинского военного. Сам "Агроном" заявил, что впервые слышит об этом.Упоминается в статье и ГБР. Согласно информации проекта, Госбюро расследований после попытки атаки на Белгородскую область открыло уголовное производство по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, однако через четыре месяца производство закрыли.Примечательно, что в 225-м полку подтвердили один из описанных журналистами случаев. Там рассказали, что им известно об избиении военнослужащего подразделения "Шквал" после отказа выполнять приказ. Командование заверило журналистов, что после внутреннего расследования причастных к избиению сержантов отстранили от выполнения обязанностей и передавали Военной службе правопорядка.Сама журналистка Калюжная заявила, что готова передать правоохранителям контакты источников, которые согласятся свидетельствовать, если правоохранители начнут официальное расследование.Подробнее о происходящем в украинском Минобороны - в статье Виктории Титовой "Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров".

https://ukraina.ru/20260729/v-kieve-mobilizovannyy-zarezal-vracha-v-ttsk-1081974131.html

https://ukraina.ru/20260729/natsisty-lyudolovy-vmesto-ttsk-alkhin-o-mobilizatsionnom-krizise-i-provale-kontratak-vsu-1081945302.html

https://ukraina.ru/20260729/natsisty-budut-lovit-dobrovoltsev-vmesto-ttsk--alkhin-rasskazal-o-krizise-v-vsu-1081944005.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, киев, владимир зеленский, гбр, тцк, вооруженные силы украины, александр сырский