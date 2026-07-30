Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК - 30.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260730/izbivali-palkami-rasstrelivali-pri--otstuplenii-na-ukraine-vskryli-chudovischnye-prestupleniya-v-vsu-i-1082003773.html
Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК
Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК - 30.07.2026 Украина.ру
Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК
Утром 30 июля по всей Украине прошли масштабные обыски в ТЦК. Детективы Госбюро расследований пришли в более, чем 100 военкоматов по всей стране
2026-07-30T22:55
2026-07-30T22:55
эксклюзив
хроники
украина
курская область
киев
владимир зеленский
гбр
тцк
вооруженные силы украины
александр сырский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_0:269:3164:2048_1920x0_80_0_0_f00b93d89117f8b85493e49d8ec7ff53.jpg
Утром 30 июля в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.) по всей Украине прошли обыски."Государственное бюро расследований во взаимодействии с ГШ Вооружённых сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия происходят в более 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины", — позднее сообщило ГБР.В заявлении бюро указывалось, что основное внимание правоохранителей сосредоточена на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, на избиениях и пытках военнообязанных."Речь идёт о комплексной работе по очищению системы, а не о реакции на одно резонансное событие. Для многих в ТЦК сегодня на самом деле настал "чистый четверг"", — подчеркнули в ГБР.По результатам следственных действий ожидаются задержания и сообщения о подозрении фигурантам в разных регионах Украины, подытожили в Госбюро.Позднее ГБР сообщило о первых результатах обысков. В частности, сотрудники бюро выявили незаконное вмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег"."Установлено, что группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учёта, пройти необходимые процедуры без риска быть мобилизованным и получить время для дальнейшего бронирования", — отмечалось в сообщении.Организаторами схемы были мужчина и его сожительница, ранее работавшая оператором в одном из киевских военкоматов. Используя приобретённые знания и связи они вышли на контакт с действующим оператором ТЦК. Тот использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на систематической основе.Без личного присутствия военнообязанных он вносил информацию о смене места воинского учёта, отменял статус розыска или нарушителя воинского учёта, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.Участники схемы установили чёткие тарифы на услуги. Так, $2,5 тыс. стоило удаление данных о нарушении воинского учёта рядовых и сержантов, $3 тыс. — офицеров. За организацию прохождения военно-врачебной комиссии без мобилизации брали $1,7 тыс..Сотрудники ГБР задокументировали 18 эпизодов, когда организаторы получали $2,5 тыс. за удаление из реестра данных о нарушении воинского учёта конкретным военнообязанным. После передачи денег оператор ТЦК внёс соответствующие изменения в государственную информационную систему.Кроме того, установлено, что служащий систематически использовал служебный доступ и аналогичным способом незаконно изменил данные значительного количества военнообязанных.Оператору ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, которое имеет право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно — ч. 3, ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.ГБР устанавливает всех причастных к схеме и проверяет другие возможные факты в незаконное вмешательство в государственные информационные системы. Процессуальное руководство совершает прокуратура.Тем временем на Украине не верят в очищение ТЦК, пророча ужесточение мобилизации."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб смог убедить Зеленского сократить количество забронированных на 30%, чтобы пополнить резервы ВСУ. План по мобилизации не могут выполнить уже 27 месяцев, а в этом году цифры упали до 45%, что не позволяет заменить потери, не то, что нарастить резервы", — сообщил 30 июля популярный на Украине канал "Резидент".Другой популярный канал — "Легитимный" — опубликовал очередные видео с насильной мобилизацией."Пока все СМИ разгоняют трагедии от войны и "не случайную ракету в Польше", в самой свободной Украине продолжается ежедневная охота на рабов. Люди, кто посмелее - сопротивляются, а рабы сдаются сразу и, склонив головы, едут в учебку, а потом в посадки защищать право хозяина обогащаться на войне и горе народа! Абсурд? Нет, реальность европейской демократии в Украине! Пока вы молчите, они будут вас нагибать!" — подписали авторы каналы с видео.При этом на Украине разгорается очередной скандал, связанный с происходящим в войсках. Он свидетельствует о том, что даже очистка ТЦК не даёт гарантии того, что военнообязанный украинец не столкнётся с преступлениями.Заградотряды по-украинскиУкраинский проект TEXTY 30 июля сообщил о происходящем в 225-ом штурмовом полку ВСУ, который был развёрнут по инициативе и поддержке бывшего главкома Александра Сырского. Согласно информации журналистки Анны Калюжной, в полку существуют заградотряды. Издание опубликовало аудио, на котором командир полка Олег Ширяев даёт указание подчинённым вести огонь по украинским военнослужащим, отступающим с позиций без приказа."Всё, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, сука, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, сука",— говорил Ширяев.После резонанса Ширяев пытался оправдаться тем, что "речь шла о правилах перемещения военных разных подразделений и способах координации, чтобы распознать своих поскольку враг в войне часто прибегает к тому, что может переодеваться в украинскую форму и выдавать себя за представителей Сил обороны".В то же время, источники издания в полку заявили, что в 225-м отдельном штурмовом полку угрожают расстрелами и даже стреляют по своим. Между штурмами военных держат как в тюрьме. Тех, кто "провинился", бросают в "ямы", привязывают к "дереву правды" и жестоко избивают, а также насилуют палкой."Деревом правды" называют практику привязывания военнослужащих (иногда раздетых) к дереву и избиению их палками или пластиковыми трубами до того момента, когда у них потрескается кожа.Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой, вокруг стоят посты охраны с собаками. Если кто-то убегает, искать его уходят группы на квадроциклах и с собаками.Иногда содержащих в "яме" держат среди фекалий, потом с мешками на головах вывозят в лес и избивают так, что они не могут ходить. Некоторых били деревянными брусами до такой степени, что брус ломался о голову. Также украинские военные сообщили, что им угрожали расстрелом во время выхода на позиции, принуждали идти вперёд жестокими побоями.Издание назвало имена Романа Бедея и Богдана Логвиненко, которые сообщили, что их избили после конфликта с командованием. Кроме того, Калюжная привела рассказ военнослужащего по имени Иван, сообщившего о том, что во время украинского вторжения в Курскую область командир роты с позывным "Агроном" приказал дроноводу сбросить боеприпас на раненного украинского военного. Сам "Агроном" заявил, что впервые слышит об этом.Упоминается в статье и ГБР. Согласно информации проекта, Госбюро расследований после попытки атаки на Белгородскую область открыло уголовное производство по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, однако через четыре месяца производство закрыли.Примечательно, что в 225-м полку подтвердили один из описанных журналистами случаев. Там рассказали, что им известно об избиении военнослужащего подразделения "Шквал" после отказа выполнять приказ. Командование заверило журналистов, что после внутреннего расследования причастных к избиению сержантов отстранили от выполнения обязанностей и передавали Военной службе правопорядка.Сама журналистка Калюжная заявила, что готова передать правоохранителям контакты источников, которые согласятся свидетельствовать, если правоохранители начнут официальное расследование.Подробнее о происходящем в украинском Минобороны - в статье Виктории Титовой "Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров".
https://ukraina.ru/20260729/v-kieve-mobilizovannyy-zarezal-vracha-v-ttsk-1081974131.html
https://ukraina.ru/20260729/natsisty-lyudolovy-vmesto-ttsk-alkhin-o-mobilizatsionnom-krizise-i-provale-kontratak-vsu-1081945302.html
https://ukraina.ru/20260729/natsisty-budut-lovit-dobrovoltsev-vmesto-ttsk--alkhin-rasskazal-o-krizise-v-vsu-1081944005.html
украина
курская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045841561_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5ae9ff840c27e85c74f9d82ba2235c8b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, курская область, киев, владимир зеленский, гбр, тцк, вооруженные силы украины, александр сырский
Эксклюзив, Хроники, Украина, Курская область, Киев, Владимир Зеленский, ГБР, ТЦК, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский

Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК

22:55 30.07.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Утром 30 июля по всей Украине прошли масштабные обыски в ТЦК. Детективы Госбюро расследований пришли в более, чем 100 военкоматов по всей стране
Утром 30 июля в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.) по всей Украине прошли обыски.
"Государственное бюро расследований во взаимодействии с ГШ Вооружённых сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия происходят в более 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины", — позднее сообщило ГБР.
В заявлении бюро указывалось, что основное внимание правоохранителей сосредоточена на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, на избиениях и пытках военнообязанных.
"Речь идёт о комплексной работе по очищению системы, а не о реакции на одно резонансное событие. Для многих в ТЦК сегодня на самом деле настал "чистый четверг"", — подчеркнули в ГБР.
По результатам следственных действий ожидаются задержания и сообщения о подозрении фигурантам в разных регионах Украины, подытожили в Госбюро.
Позднее ГБР сообщило о первых результатах обысков. В частности, сотрудники бюро выявили незаконное вмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".
"Установлено, что группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учёта, пройти необходимые процедуры без риска быть мобилизованным и получить время для дальнейшего бронирования", — отмечалось в сообщении.
Организаторами схемы были мужчина и его сожительница, ранее работавшая оператором в одном из киевских военкоматов. Используя приобретённые знания и связи они вышли на контакт с действующим оператором ТЦК. Тот использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на систематической основе.
Без личного присутствия военнообязанных он вносил информацию о смене места воинского учёта, отменял статус розыска или нарушителя воинского учёта, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.
Участники схемы установили чёткие тарифы на услуги. Так, $2,5 тыс. стоило удаление данных о нарушении воинского учёта рядовых и сержантов, $3 тыс. — офицеров. За организацию прохождения военно-врачебной комиссии без мобилизации брали $1,7 тыс..
Сотрудники ГБР задокументировали 18 эпизодов, когда организаторы получали $2,5 тыс. за удаление из реестра данных о нарушении воинского учёта конкретным военнообязанным. После передачи денег оператор ТЦК внёс соответствующие изменения в государственную информационную систему.
Кроме того, установлено, что служащий систематически использовал служебный доступ и аналогичным способом незаконно изменил данные значительного количества военнообязанных.
Оператору ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, которое имеет право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно — ч. 3, ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
ГБР устанавливает всех причастных к схеме и проверяет другие возможные факты в незаконное вмешательство в государственные информационные системы. Процессуальное руководство совершает прокуратура.
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Вчера, 21:01
В Киеве мобилизованный зарезал врача в ТЦКВ Киеве во время прохождения врачебной комиссии в территориальном центре комплектования мобилизованный мужчина напал с ножом на врача-хирурга. Женщина скончалась от полученных ранений. Об этом сообщил 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Тем временем на Украине не верят в очищение ТЦК, пророча ужесточение мобилизации.
"Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб смог убедить Зеленского сократить количество забронированных на 30%, чтобы пополнить резервы ВСУ. План по мобилизации не могут выполнить уже 27 месяцев, а в этом году цифры упали до 45%, что не позволяет заменить потери, не то, что нарастить резервы", — сообщил 30 июля популярный на Украине канал "Резидент".
Другой популярный канал — "Легитимный" — опубликовал очередные видео с насильной мобилизацией.
"Пока все СМИ разгоняют трагедии от войны и "не случайную ракету в Польше", в самой свободной Украине продолжается ежедневная охота на рабов. Люди, кто посмелее - сопротивляются, а рабы сдаются сразу и, склонив головы, едут в учебку, а потом в посадки защищать право хозяина обогащаться на войне и горе народа! Абсурд? Нет, реальность европейской демократии в Украине! Пока вы молчите, они будут вас нагибать!" — подписали авторы каналы с видео.
При этом на Украине разгорается очередной скандал, связанный с происходящим в войсках. Он свидетельствует о том, что даже очистка ТЦК не даёт гарантии того, что военнообязанный украинец не столкнётся с преступлениями.
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Вчера, 05:55
"Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУУкраинское командование бросает в бой зенитчиков из-под Никополя, бывших заключённых и иностранных наёмников. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый изменил правила мобилизации, а на улицах вместо ТЦК появятся ультраправые. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Заградотряды по-украински
Украинский проект TEXTY 30 июля сообщил о происходящем в 225-ом штурмовом полку ВСУ, который был развёрнут по инициативе и поддержке бывшего главкома Александра Сырского. Согласно информации журналистки Анны Калюжной, в полку существуют заградотряды. Издание опубликовало аудио, на котором командир полка Олег Ширяев даёт указание подчинённым вести огонь по украинским военнослужащим, отступающим с позиций без приказа.

"Всё, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, сука, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, сука",— говорил Ширяев.
После резонанса Ширяев пытался оправдаться тем, что "речь шла о правилах перемещения военных разных подразделений и способах координации, чтобы распознать своих поскольку враг в войне часто прибегает к тому, что может переодеваться в украинскую форму и выдавать себя за представителей Сил обороны".
В то же время, источники издания в полку заявили, что в 225-м отдельном штурмовом полку угрожают расстрелами и даже стреляют по своим. Между штурмами военных держат как в тюрьме. Тех, кто "провинился", бросают в "ямы", привязывают к "дереву правды" и жестоко избивают, а также насилуют палкой.
"Деревом правды" называют практику привязывания военнослужащих (иногда раздетых) к дереву и избиению их палками или пластиковыми трубами до того момента, когда у них потрескается кожа.

Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой, вокруг стоят посты охраны с собаками. Если кто-то убегает, искать его уходят группы на квадроциклах и с собаками.
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Вчера, 04:30
Нацисты будут ловить "добровольцев" вместо ТЦК — Алёхин рассказал о кризисе в ВСУПопытки ВСУ остановить наступление ВС РФ с помощью колумбийских наёмников провалились — списки пропавших без вести пополнились новыми фамилиями. Киев хватается за любые резервы, а новый главком Драпатый меняет правила мобилизации. Об этом пишет в своём комментарии для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Иногда содержащих в "яме" держат среди фекалий, потом с мешками на головах вывозят в лес и избивают так, что они не могут ходить. Некоторых били деревянными брусами до такой степени, что брус ломался о голову. Также украинские военные сообщили, что им угрожали расстрелом во время выхода на позиции, принуждали идти вперёд жестокими побоями.
Издание назвало имена Романа Бедея и Богдана Логвиненко, которые сообщили, что их избили после конфликта с командованием. Кроме того, Калюжная привела рассказ военнослужащего по имени Иван, сообщившего о том, что во время украинского вторжения в Курскую область командир роты с позывным "Агроном" приказал дроноводу сбросить боеприпас на раненного украинского военного. Сам "Агроном" заявил, что впервые слышит об этом.
Упоминается в статье и ГБР. Согласно информации проекта, Госбюро расследований после попытки атаки на Белгородскую область открыло уголовное производство по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, однако через четыре месяца производство закрыли.
Примечательно, что в 225-м полку подтвердили один из описанных журналистами случаев. Там рассказали, что им известно об избиении военнослужащего подразделения "Шквал" после отказа выполнять приказ. Командование заверило журналистов, что после внутреннего расследования причастных к избиению сержантов отстранили от выполнения обязанностей и передавали Военной службе правопорядка.
Сама журналистка Калюжная заявила, что готова передать правоохранителям контакты источников, которые согласятся свидетельствовать, если правоохранители начнут официальное расследование.
Подробнее о происходящем в украинском Минобороны - в статье Виктории Титовой "Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиУкраинаКурская областьКиевВладимир ЗеленскийГБРТЦКВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:59Звонки на миллиард долларов. На Украине построили глобальную мошенническую империю
22:56‼ Сгорели на работе: в Киеве обнулили завод американских дронов
22:55Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК
22:55В Запорожской и Херсонской областях пропало электричество. Новости СВО
22:49Над Донецком активны БПЛА, сообщает городские каналы
22:47‼ Миллиардера Валерия Кустова арестовали по делу о поставках дронов
22:45Украина получила от США бутерброд вместо ракет
22:43Мерц готовит секретный план ограничения полномочий земель Германии. Главные новости к этому часу
22:24Командир ВСУ призвал ставить всех украинок на воинский учёт ради "равноправия"
21:50ВС РФ создают плацдарм для наступления на Сумы. Новости СВО
21:24В Киеве обсуждают возможный ядерный удар России
21:05Депутат Железняк попался на симуляции участия в митингах из спа-отеля
21:02Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
20:58Украинские ботофермы побираются в соцсетях под видом россиян
20:55ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
20:12Вишнёвое - украинская Газа
20:06Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года
20:04МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК
20:01Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
19:56Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье
Лента новостейМолния