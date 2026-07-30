Избивали палками, расстреливали при отступлении. На Украине вскрыли чудовищные преступления в ВСУ и ТЦК
Утром 30 июля по всей Украине прошли масштабные обыски в ТЦК. Детективы Госбюро расследований пришли в более, чем 100 военкоматов по всей стране
Утром 30 июля в территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов — Ред.) по всей Украине прошли обыски.
"Государственное бюро расследований во взаимодействии с ГШ Вооружённых сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия происходят в более 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины", — позднее сообщило ГБР.
В заявлении бюро указывалось, что основное внимание правоохранителей сосредоточена на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, на избиениях и пытках военнообязанных.
"Речь идёт о комплексной работе по очищению системы, а не о реакции на одно резонансное событие. Для многих в ТЦК сегодня на самом деле настал "чистый четверг"", — подчеркнули в ГБР.
По результатам следственных действий ожидаются задержания и сообщения о подозрении фигурантам в разных регионах Украины, подытожили в Госбюро.
Позднее ГБР сообщило о первых результатах обысков. В частности, сотрудники бюро выявили незаконное вмешательство в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".
"Установлено, что группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учёта, пройти необходимые процедуры без риска быть мобилизованным и получить время для дальнейшего бронирования", — отмечалось в сообщении.
Организаторами схемы были мужчина и его сожительница, ранее работавшая оператором в одном из киевских военкоматов. Используя приобретённые знания и связи они вышли на контакт с действующим оператором ТЦК. Тот использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований изменял информацию о военнообязанных на систематической основе.
Без личного присутствия военнообязанных он вносил информацию о смене места воинского учёта, отменял статус розыска или нарушителя воинского учёта, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.
Участники схемы установили чёткие тарифы на услуги. Так, $2,5 тыс. стоило удаление данных о нарушении воинского учёта рядовых и сержантов, $3 тыс. — офицеров. За организацию прохождения военно-врачебной комиссии без мобилизации брали $1,7 тыс..
Сотрудники ГБР задокументировали 18 эпизодов, когда организаторы получали $2,5 тыс. за удаление из реестра данных о нарушении воинского учёта конкретным военнообязанным. После передачи денег оператор ТЦК внёс соответствующие изменения в государственную информационную систему.
Кроме того, установлено, что служащий систематически использовал служебный доступ и аналогичным способом незаконно изменил данные значительного количества военнообязанных.
Оператору ТЦК сообщили о подозрении в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, которое имеет право доступа к ней по предварительному сговору группой лиц, в частности повторно — ч. 3, ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
ГБР устанавливает всех причастных к схеме и проверяет другие возможные факты в незаконное вмешательство в государственные информационные системы. Процессуальное руководство совершает прокуратура.
Тем временем на Украине не верят в очищение ТЦК, пророча ужесточение мобилизации.
"Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб смог убедить Зеленского сократить количество забронированных на 30%, чтобы пополнить резервы ВСУ. План по мобилизации не могут выполнить уже 27 месяцев, а в этом году цифры упали до 45%, что не позволяет заменить потери, не то, что нарастить резервы", — сообщил 30 июля популярный на Украине канал "Резидент".
Другой популярный канал — "Легитимный" — опубликовал очередные видео с насильной мобилизацией.
"Пока все СМИ разгоняют трагедии от войны и "не случайную ракету в Польше", в самой свободной Украине продолжается ежедневная охота на рабов. Люди, кто посмелее - сопротивляются, а рабы сдаются сразу и, склонив головы, едут в учебку, а потом в посадки защищать право хозяина обогащаться на войне и горе народа! Абсурд? Нет, реальность европейской демократии в Украине! Пока вы молчите, они будут вас нагибать!" — подписали авторы каналы с видео.
При этом на Украине разгорается очередной скандал, связанный с происходящим в войсках. Он свидетельствует о том, что даже очистка ТЦК не даёт гарантии того, что военнообязанный украинец не столкнётся с преступлениями.
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Заградотряды по-украински
Украинский проект TEXTY 30 июля сообщил о происходящем в 225-ом штурмовом полку ВСУ, который был развёрнут по инициативе и поддержке бывшего главкома Александра Сырского. Согласно информации журналистки Анны Калюжной, в полку существуют заградотряды. Издание опубликовало аудио, на котором командир полка Олег Ширяев даёт указание подчинённым вести огонь по украинским военнослужащим, отступающим с позиций без приказа.
"Всё, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, сука, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, сука",— говорил Ширяев.
"Всё, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, сука, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, сука",— говорил Ширяев.
После резонанса Ширяев пытался оправдаться тем, что "речь шла о правилах перемещения военных разных подразделений и способах координации, чтобы распознать своих поскольку враг в войне часто прибегает к тому, что может переодеваться в украинскую форму и выдавать себя за представителей Сил обороны".
В то же время, источники издания в полку заявили, что в 225-м отдельном штурмовом полку угрожают расстрелами и даже стреляют по своим. Между штурмами военных держат как в тюрьме. Тех, кто "провинился", бросают в "ямы", привязывают к "дереву правды" и жестоко избивают, а также насилуют палкой.
"Деревом правды" называют практику привязывания военнослужащих (иногда раздетых) к дереву и избиению их палками или пластиковыми трубами до того момента, когда у них потрескается кожа.
Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой, вокруг стоят посты охраны с собаками. Если кто-то убегает, искать его уходят группы на квадроциклах и с собаками.
Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой, вокруг стоят посты охраны с собаками. Если кто-то убегает, искать его уходят группы на квадроциклах и с собаками.
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Иногда содержащих в "яме" держат среди фекалий, потом с мешками на головах вывозят в лес и избивают так, что они не могут ходить. Некоторых били деревянными брусами до такой степени, что брус ломался о голову. Также украинские военные сообщили, что им угрожали расстрелом во время выхода на позиции, принуждали идти вперёд жестокими побоями.
Издание назвало имена Романа Бедея и Богдана Логвиненко, которые сообщили, что их избили после конфликта с командованием. Кроме того, Калюжная привела рассказ военнослужащего по имени Иван, сообщившего о том, что во время украинского вторжения в Курскую область командир роты с позывным "Агроном" приказал дроноводу сбросить боеприпас на раненного украинского военного. Сам "Агроном" заявил, что впервые слышит об этом.
Упоминается в статье и ГБР. Согласно информации проекта, Госбюро расследований после попытки атаки на Белгородскую область открыло уголовное производство по статье о превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, однако через четыре месяца производство закрыли.
Примечательно, что в 225-м полку подтвердили один из описанных журналистами случаев. Там рассказали, что им известно об избиении военнослужащего подразделения "Шквал" после отказа выполнять приказ. Командование заверило журналистов, что после внутреннего расследования причастных к избиению сержантов отстранили от выполнения обязанностей и передавали Военной службе правопорядка.
Сама журналистка Калюжная заявила, что готова передать правоохранителям контакты источников, которые согласятся свидетельствовать, если правоохранители начнут официальное расследование.
Подробнее о происходящем в украинском Минобороны - в статье Виктории Титовой "Зеленский рискует потерять не только власть, но и страну. Теперь под него копает экс-министр Федоров".
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