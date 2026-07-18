https://ukraina.ru/20260718/danilov-o-voyne-ssha-protiv-irana-na-kartu-postavleno-globalnoe-liderstvo-vashingtona-1081590126.html

Данилов о войне США против Ирана: "На карту поставлено глобальное лидерство Вашингтона"

Данилов о войне США против Ирана: "На карту поставлено глобальное лидерство Вашингтона" - 18.07.2026 Украина.ру

Данилов о войне США против Ирана: "На карту поставлено глобальное лидерство Вашингтона"

Для США война против Ирана — это вопрос сохранения глобального доминирования, а проигрыш разрушит их установки. На карту поставлено политическое лидерство и способность быть доминирующей силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-07-18T05:45

2026-07-18T05:45

2026-07-18T05:45

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Рассуждая о целях кампании США против Ирана, Данилов заявил, что для Вашингтона это вопрос сохранения лидерства. "Речь идет не только о политическом лидерстве, но и о способности выдерживать стратегическую конкуренцию и быть доминирующей силой в глобальном масштабе", — пояснил эксперт.По мнению собеседника Украина.ру, для США проигрыш или признание того, что после выхода из Афганистана они неспособны вести длительные боевые действия, означало бы разрушение всех стратегических установок и идеологем американцев за длительный период времени.Данилов подчеркнул, что украинский кризис уже серьезно повлиял на потенциал западных государств, которые истощены."Здесь на карту поставлено многое. Длительные кампании истощают ресурсы. Обеспеченность США военными ресурсами, чтобы долго вести войну против Ирана, недостаточна", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты мировой политики и военной эскалации — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.

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