https://ukraina.ru/20260718/vybit-vse-azs-na-levoberezhe-myagkov-rasskazal-o-strategii-udarov-po-logistike-vsu-1081585091.html

"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ

"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ - 18.07.2026 Украина.ру

"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ

Удары по украинским АЗС и тепловозам срывают логистику ВСУ и лишают противника возможности перебрасывать комплектующие для дронов на фронт. Это не быстрый, но верный путь к удушению военной промышленности Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2026-07-18T05:15

2026-07-18T05:15

2026-07-18T05:15

новости

украина

россия

михаил мягков

вооруженные силы украины

украина.ру

логистика

всу

разгром всу

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/09/1081251737_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fcad00a2c1140596dca4193fca95232c.jpg

Отвечая на вопрос о целях ударов по АЗС, Мягков заявил, что это системная работа по уничтожению логистики противника. Он отметил, что Кременчугский НПЗ уже давно обнулен. "Единственный источник бензина для Украины — это поставки из-за рубежа. Прежде всего — Румыния", — пояснил он.Удары по мостам через лиманы в Одесской области, по его словам, наносятся для того, чтобы прервать логистику противника. "Полагаю, мы их усилим, потому что бензовозы идут оттуда", — отметил Мягков.Эксперт подчеркнул, что задача российского командования — выбить все АЗС на Левобережье. "Куда поедет украинский военный транспорт заправляться, когда их не станет? В города. А потом уже можно будет и по заправкам в городах бить", — добавил он.Уничтожение тепловозов и АЗС срывает логистику ВСУ и переброску комплектующих для дронов на фронт. "Складам и заводам, где собираются БПЛА в Киеве, мы тоже бьем. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.

украина

россия

кременчуг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, михаил мягков, вооруженные силы украины, украина.ру, логистика, всу, разгром всу, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, кременчуг, война, война на украине, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, новости россии и украины