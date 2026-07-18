"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ - 18.07.2026 Украина.ру
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"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ
"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ - 18.07.2026 Украина.ру
"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ
Удары по украинским АЗС и тепловозам срывают логистику ВСУ и лишают противника возможности перебрасывать комплектующие для дронов на фронт. Это не быстрый, но верный путь к удушению военной промышленности Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-07-18T05:15
2026-07-18T05:15
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Отвечая на вопрос о целях ударов по АЗС, Мягков заявил, что это системная работа по уничтожению логистики противника. Он отметил, что Кременчугский НПЗ уже давно обнулен. "Единственный источник бензина для Украины — это поставки из-за рубежа. Прежде всего — Румыния", — пояснил он.Удары по мостам через лиманы в Одесской области, по его словам, наносятся для того, чтобы прервать логистику противника. "Полагаю, мы их усилим, потому что бензовозы идут оттуда", — отметил Мягков.Эксперт подчеркнул, что задача российского командования — выбить все АЗС на Левобережье. "Куда поедет украинский военный транспорт заправляться, когда их не станет? В города. А потом уже можно будет и по заправкам в городах бить", — добавил он.Уничтожение тепловозов и АЗС срывает логистику ВСУ и переброску комплектующих для дронов на фронт. "Складам и заводам, где собираются БПЛА в Киеве, мы тоже бьем. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"Выбить все АЗС на Левобережье": Мягков рассказал о стратегии ударов по логистике ВСУ

05:15 18.07.2026
 
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
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Удары по украинским АЗС и тепловозам срывают логистику ВСУ и лишают противника возможности перебрасывать комплектующие для дронов на фронт. Это не быстрый, но верный путь к удушению военной промышленности Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Отвечая на вопрос о целях ударов по АЗС, Мягков заявил, что это системная работа по уничтожению логистики противника. Он отметил, что Кременчугский НПЗ уже давно обнулен. "Единственный источник бензина для Украины — это поставки из-за рубежа. Прежде всего — Румыния", — пояснил он.
Удары по мостам через лиманы в Одесской области, по его словам, наносятся для того, чтобы прервать логистику противника. "Полагаю, мы их усилим, потому что бензовозы идут оттуда", — отметил Мягков.
Эксперт подчеркнул, что задача российского командования — выбить все АЗС на Левобережье. "Куда поедет украинский военный транспорт заправляться, когда их не станет? В города. А потом уже можно будет и по заправкам в городах бить", — добавил он.
Уничтожение тепловозов и АЗС срывает логистику ВСУ и переброску комплектующих для дронов на фронт. "Складам и заводам, где собираются БПЛА в Киеве, мы тоже бьем. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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