Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear - 18.07.2026 Украина.ру
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Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear
Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear - 18.07.2026 Украина.ру
Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear
Двенадцатого декабря прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании 18,2 трлн рублей (229 млрд долларов) в компенсацию убытков, причинённых России конфискацией золотовалютных резервов, а также механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия
2026-07-18T08:40
2026-07-18T08:40
эксклюзив
россия
украина
euroclear
ес
девятый арбитражный апелляционный суд
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Подача иска стала следствием идущей тогда внутри ЕС дискуссии о необходимости выделения Украине "репарационного кредита" под обеспечение российскими ЗВР и была призвана остудить пыл европейцев, внеся сумятицу в их ряды.Семнадцатого декабря суд принял дело к рассмотрению, а на следующий день закрыл процесс для прессы, переведя его в непубличную плоскость, так как материалы "содержали сведения ограниченного доступа (объём ЗВР, их состав и вид валют), подпадающие под банковскую тайну". Спустя два дня суд отклонил ходатайство Euroclear об оставлении иска ЦБ без рассмотрения.Шороху тогда и правда удалось навести: Бельгия категорически отказалась одобрять какие-либо новые действия с ЗВР, что в итоге привело к корректировке планов финансирования Украины и выделению ей кредита в 90 млрд евро, не обеспечивающего в полной мере потребности киевской власти.Однако российская судебная машина продолжила рассмотрение дела.В марте суд не удовлетворил жалобы трех розничных инвесторов на отказ допустить их к участию в деле по иску ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear. Инвесторы хотели присоединиться к иску, так как из-за санкций лишились возможности распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми в Euroclear, и запрашивали информацию о разделении учёта активов частных инвесторов и активов Центробанка.Затем суд отложил рассмотрение иска ЦБ на 15 мая. Причины, в силу закрытости процесса, неизвестны, а выдвигать гипотезы бессмысленно. За это время дело передали новому судье.В назначенный день суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 229 млрд евро, или 18,2 трлн рублей, в полном объеме.Нанятые депозитарием юристы, комментируя решение, заявили о нарушении судом права на справедливое разбирательство, а закрытый характер дела не позволил им раскрывать какие-либо дополнительные сведения. ЦБ РФ решением суда остался удовлетворён и спустя 5 дней — 20 мая — попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к немедленному исполнению, аргументировав такое ходатайство действиями и заявлениями ЕС по поводу возможного использования замороженных активов. Спустя 6 дней суд разрешил начать процедуру немедленного взыскания убытков с депозитария.Получив решение арбитражного суда, приставы начали процедуру взыскания, приведя в движение свыше 100 исполнительных производств на сумму свыше 45 млрд рублей, которые были заведены в 2023–2026 годах, а общая сумма, включая исполнительный сбор и прочие начисления, превысила 52,6 млрд рублей.Первого июня депозитарий попросил Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов по иску Центробанка. Через два дня апелляционный суд отказал Euroclear, а 8 июня апелляция отклонила жалобу Euroclear на немедленное исполнение судебного решения по иску ЦБ РФ. Ещё через 10 дней суд отказал Euroclear в приостановке исполнительного производства по иску ЦБ РФ.Параллельно депозитарий попытался обжаловать решение арбитражного суда и 1 июля подал заявление в Девятый арбитражный апелляционный суд. Днём ранее в Брюссельский коммерческий суд поступил иск от Euroclear к Банку России.Euroclear счёл, что российский суд не был уполномочен рассматривать это дело, а потому процесс несправедлив, и только бельгийский суд имеет юрисдикцию рассматривать это дело.Шестнадцатого июля Девятый арбитражный апелляционный суд поставил точку в российской части дела по иску ЦБ против бельгийского депозитария Euroclear, отказав депозитарию в удовлетворении его апелляции.В тот же день Euroclear заявил, что не признает юрисдикции российского суда после того, как суд в Москве отклонил его апелляционную жалобу против иска Банка России.Таким образом, российский суд полностью встал на сторону ЦБ РФ, а Бельгия, проиграв дело, отказалась признавать юрисдикцию суда и теперь не обязана выполнять его решение. Можно не сомневаться, что бельгийский суд полностью поддержит требования Euroclear, признав несправедливый характер дела и отсутствие у российских судов юрисдикции для рассмотрения.Как следствие, формируются две взаимоисключающие правовые реальности.В одной — европейской — не признаются решения российских судов, что не позволяет взыскать что-либо по исполнительным листам из России — они просто игнорируются.В другой — российской — не признаются решения европейских судов, но наличие исполнительного листа позволит обратить взыскание на активы Euroclear в российских банках. Всего у Euroclear в России имущества примерно на 84 млрд рублей, но оно находится на счетах типа "С" и "И", на доступ к которым наложен мораторий указом президента России, так как изначально предполагалось, что с ЕС и США удастся договориться об обмене замороженными активами.Сопрячь обе реальности невозможно, и даже решение о прекращении боевых действий на Украине не сблизит позиции сторон: решения выносят национальные суды, они вступают в законную силу, и правовыми средствами отменить их не получится. А чем дольше действуют санкции, тем больше таких решений успеют принять в России и ЕС, что усложнит и без того предельно сложные отношения.При этом остаются третьи страны: от государств-членов Евразийского экономического союза до Китая с Индией, а также Гонконга и ОАЭ. В них можно направить исполнительные листы или подать иски в суд, добиваясь конфискации активов. Странам, которые автоматически признают решения российских арбитражных судов (СНГ и ЕАЭС), хватит исполнительного листа, в остальных придётся подавать иски и ждать их рассмотрения национальными судами.Поэтому рассмотрение дела продолжится и будет зависеть не столько от российской правовой позиции, сколько от желания национальных правительств втягиваться в противостояние между Россией и ЕС.Очевидно, что для третьих стран втягивание в российский спор с Euroclear гарантирует возникновение массы проблем, яркой иллюстрацией нежелательности которых является дело "Нафтогаза" против "Газпрома" в суде Международного финансового центра "Астана". Этот суд сперва удовлетворил иск "Нафтогаза", но сделал ряд оговорок, позволивших "Газпрому" добиться отмены решения. Поэтому уже самим фактом попытки взыскать средства Euroclear в третьих странах Россия поставит их руководство в крайне неудобное положение.И если что и можно спрогнозировать в такой ситуации, так это длительный и непростой ход подобных дел — они растянутся на годы.Дополнительно процесс будет усугублять 20-й санкционный пакет Евросоюза, который позволяет вводить санкции против банков и компаний из третьих стран за содействие в исполнении решения российского суда по иску к Euroclear, давая последнему возможность возмещать убытки за счёт имущества таких компаний в Евросоюзе.Как следствие, рассматривать решения российских судов по иску ЦБ к бельгийскому депозитарию стоит в плоскости восстановления справедливости, пусть пока и в пределах отдельно взятой страны.О происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ.
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Иван Лизан
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эксклюзив, россия, украина, euroclear, ес, девятый арбитражный апелляционный суд
Эксклюзив, Россия, Украина, Euroclear, ЕС, Девятый арбитражный апелляционный суд

Акт морального удовлетворения: о решении по делу ЦБ против депозитария Euroclear

08:40 18.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦБ сделал заявление на введение санкций
ЦБ сделал заявление на введение санкций - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Двенадцатого декабря прошлого года Банк России подал иск к депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании 18,2 трлн рублей (229 млрд долларов) в компенсацию убытков, причинённых России конфискацией золотовалютных резервов, а также механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия
Подача иска стала следствием идущей тогда внутри ЕС дискуссии о необходимости выделения Украине "репарационного кредита" под обеспечение российскими ЗВР и была призвана остудить пыл европейцев, внеся сумятицу в их ряды.
Семнадцатого декабря суд принял дело к рассмотрению, а на следующий день закрыл процесс для прессы, переведя его в непубличную плоскость, так как материалы "содержали сведения ограниченного доступа (объём ЗВР, их состав и вид валют), подпадающие под банковскую тайну". Спустя два дня суд отклонил ходатайство Euroclear об оставлении иска ЦБ без рассмотрения.
Шороху тогда и правда удалось навести: Бельгия категорически отказалась одобрять какие-либо новые действия с ЗВР, что в итоге привело к корректировке планов финансирования Украины и выделению ей кредита в 90 млрд евро, не обеспечивающего в полной мере потребности киевской власти.
Однако российская судебная машина продолжила рассмотрение дела.
В марте суд не удовлетворил жалобы трех розничных инвесторов на отказ допустить их к участию в деле по иску ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear. Инвесторы хотели присоединиться к иску, так как из-за санкций лишились возможности распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми в Euroclear, и запрашивали информацию о разделении учёта активов частных инвесторов и активов Центробанка.
Затем суд отложил рассмотрение иска ЦБ на 15 мая. Причины, в силу закрытости процесса, неизвестны, а выдвигать гипотезы бессмысленно. За это время дело передали новому судье.
В назначенный день суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 229 млрд евро, или 18,2 трлн рублей, в полном объеме.
Нанятые депозитарием юристы, комментируя решение, заявили о нарушении судом права на справедливое разбирательство, а закрытый характер дела не позволил им раскрывать какие-либо дополнительные сведения. ЦБ РФ решением суда остался удовлетворён и спустя 5 дней — 20 мая — попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к немедленному исполнению, аргументировав такое ходатайство действиями и заявлениями ЕС по поводу возможного использования замороженных активов. Спустя 6 дней суд разрешил начать процедуру немедленного взыскания убытков с депозитария.
Получив решение арбитражного суда, приставы начали процедуру взыскания, приведя в движение свыше 100 исполнительных производств на сумму свыше 45 млрд рублей, которые были заведены в 2023–2026 годах, а общая сумма, включая исполнительный сбор и прочие начисления, превысила 52,6 млрд рублей.
Первого июня депозитарий попросил Девятый арбитражный апелляционный суд приостановить исполнение судебных актов по иску Центробанка. Через два дня апелляционный суд отказал Euroclear, а 8 июня апелляция отклонила жалобу Euroclear на немедленное исполнение судебного решения по иску ЦБ РФ. Ещё через 10 дней суд отказал Euroclear в приостановке исполнительного производства по иску ЦБ РФ.
Параллельно депозитарий попытался обжаловать решение арбитражного суда и 1 июля подал заявление в Девятый арбитражный апелляционный суд. Днём ранее в Брюссельский коммерческий суд поступил иск от Euroclear к Банку России.
Euroclear счёл, что российский суд не был уполномочен рассматривать это дело, а потому процесс несправедлив, и только бельгийский суд имеет юрисдикцию рассматривать это дело.
Шестнадцатого июля Девятый арбитражный апелляционный суд поставил точку в российской части дела по иску ЦБ против бельгийского депозитария Euroclear, отказав депозитарию в удовлетворении его апелляции.
В тот же день Euroclear заявил, что не признает юрисдикции российского суда после того, как суд в Москве отклонил его апелляционную жалобу против иска Банка России.
Таким образом, российский суд полностью встал на сторону ЦБ РФ, а Бельгия, проиграв дело, отказалась признавать юрисдикцию суда и теперь не обязана выполнять его решение. Можно не сомневаться, что бельгийский суд полностью поддержит требования Euroclear, признав несправедливый характер дела и отсутствие у российских судов юрисдикции для рассмотрения.
Как следствие, формируются две взаимоисключающие правовые реальности.
В одной — европейской — не признаются решения российских судов, что не позволяет взыскать что-либо по исполнительным листам из России — они просто игнорируются.
В другой — российской — не признаются решения европейских судов, но наличие исполнительного листа позволит обратить взыскание на активы Euroclear в российских банках. Всего у Euroclear в России имущества примерно на 84 млрд рублей, но оно находится на счетах типа "С" и "И", на доступ к которым наложен мораторий указом президента России, так как изначально предполагалось, что с ЕС и США удастся договориться об обмене замороженными активами.
Сопрячь обе реальности невозможно, и даже решение о прекращении боевых действий на Украине не сблизит позиции сторон: решения выносят национальные суды, они вступают в законную силу, и правовыми средствами отменить их не получится. А чем дольше действуют санкции, тем больше таких решений успеют принять в России и ЕС, что усложнит и без того предельно сложные отношения.
При этом остаются третьи страны: от государств-членов Евразийского экономического союза до Китая с Индией, а также Гонконга и ОАЭ. В них можно направить исполнительные листы или подать иски в суд, добиваясь конфискации активов. Странам, которые автоматически признают решения российских арбитражных судов (СНГ и ЕАЭС), хватит исполнительного листа, в остальных придётся подавать иски и ждать их рассмотрения национальными судами.
Поэтому рассмотрение дела продолжится и будет зависеть не столько от российской правовой позиции, сколько от желания национальных правительств втягиваться в противостояние между Россией и ЕС.
Очевидно, что для третьих стран втягивание в российский спор с Euroclear гарантирует возникновение массы проблем, яркой иллюстрацией нежелательности которых является дело "Нафтогаза" против "Газпрома" в суде Международного финансового центра "Астана". Этот суд сперва удовлетворил иск "Нафтогаза", но сделал ряд оговорок, позволивших "Газпрому" добиться отмены решения. Поэтому уже самим фактом попытки взыскать средства Euroclear в третьих странах Россия поставит их руководство в крайне неудобное положение.
И если что и можно спрогнозировать в такой ситуации, так это длительный и непростой ход подобных дел — они растянутся на годы.
Дополнительно процесс будет усугублять 20-й санкционный пакет Евросоюза, который позволяет вводить санкции против банков и компаний из третьих стран за содействие в исполнении решения российского суда по иску к Euroclear, давая последнему возможность возмещать убытки за счёт имущества таких компаний в Евросоюзе.
Как следствие, рассматривать решения российских судов по иску ЦБ к бельгийскому депозитарию стоит в плоскости восстановления справедливости, пусть пока и в пределах отдельно взятой страны.
О происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаEuroclearЕСДевятый арбитражный апелляционный суд
 
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