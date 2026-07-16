https://ukraina.ru/20260716/bolshe-chem-match-bolshe-chem-sport-argentina-pobedila-piratov-v-istoricheskom-poedinke--1081541658.html

"Больше, чем матч, больше, чем спорт". Аргентина победила "пиратов" в историческом поединке

"Больше, чем матч, больше, чем спорт". Аргентина победила "пиратов" в историческом поединке - 16.07.2026 Украина.ру

"Больше, чем матч, больше, чем спорт". Аргентина победила "пиратов" в историческом поединке

Сборная Аргентины победила сборную Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу, одержав над ней волевую победу со счетом 2:1. Этот спортивный эпизод превратился в главную тему политических новостей, затмив на время даже военные конфликты и стихийные бедствия

2026-07-16T13:32

2026-07-16T13:32

2026-07-16T13:32

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Аргентинцы уступали англичанам по ходу встречи, однако сумели переломить ситуацию, продемонстрировав завидные волевые качества. Лучший футболист планеты Лионель Месси отдал два точных голевых паса своим товарищам по команде. В результате Аргентина сравняла счет в матче, а затем вырвала победу в дополнительное время, которое назначил арбитр.Эффектная концовка завершилась бурным празднованием на поле футбольного стадиона. Игроки сборной Аргентины взяли у болельщиков баннер с надписью "Мальвинские острова – аргентинские", позируя с ним перед телекамерами на глазах у сотен миллионов людей, которые смотрели в прямом эфире резонансный полуфинал.Этот матч заранее назвали главным поединком мундиаля-2026, проходящего в эти дни в Мексике, Соединенных Штатах Америки и Канаде, потому что история противостояния английской и аргентинской сборных является продолжением давнего политического конфликта между Лондоном и Буэнос-Айресом, который максимально обострился в 1982 году – во время войны за Фолклендские острова.Этот архипелаг, расположенный неподалеку от аргентинского побережья, был открыт в 1520 году Эстебаном Гомесом, который участвовал в легендарной экспедиции испанского мореплавателя Фернана Магеллана. Потом там появился Луи де Бугенвиль, который назвал эти острова в честь бретонского порта Сен-Мало, откуда приплыли первые колонисты. В 1766 году испанская корона купила у Бугенвиля французские владения на южном архипелаге, переиначив это название на свой лад. И с тех самых пор острова называются в испаноязычных странах Мальвинскими.Британия тоже пыталась закрепиться на этих территориях – считая, что они имеют важное стратегическое значение для контроля над подступами к Огненной Земле и Магелланову проливу. Английское название архипелага увековечило имя виконта Фолкленда, спонсировавшего британскую экспедицию. Однако испанцы не хотели уступать острова, которые они считали своими. Последовало несколько вооруженных столкновений. Лондону удалось удержать Мальвины, однако испанцы продолжали считать их своими. А после провозглашения независимости Аргентины южноамериканская республика унаследовала эти реваншистские настроения у Испании.Военный конфликт из‑за Фолклендских островов вспыхнул в апреле 1982 года, когда Аргентиной управляла военная хунта под руководством генерала Леопольдо Галтьери. Это был жестокий тиран, который являлся ближайшим союзником чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Галтьери пользовался особым покровительством Рональда Рейгана – поскольку Вашингтон считал военные диктатуры лучшим средством для борьбы против советского влияния в Латинской Америке. Недовольство хунтой росло, и в этой ситуации Галтьери решил вернуть Аргентине Мальвинские (Фолклендские) острова – потому что он был уверен, что США не станут вмешиваться в этот конфликт, чтобы не портить военное партнерство с Буэнос-Айресом.Британское общество было расколото Фолклендским вопросом напополам. Многие подданные королевы призывали уступить Фолкленды аргентинцам или предоставить им независимость – в рамках деколонизации остатков рухнувшей Британской империи.Однако Маргарет Тэтчер решила устроить маленькую победоносную войну, рассчитывая поднять просевшие рейтинги консерваторов. Президент Рейган решительно встал на сторону главного стратегического союзника. Пентагон немедленно передал британскому флоту новейшие управляемые ракеты, а Белый дом ввел против Аргентины санкции, бросив на произвол судьбы своих латиноамериканских вассалов.Это помогло Британии одержать победу в конфликте, в результате которого погибли более 250 британских военнослужащих и почти 650 аргентинских солдат. Хунта рухнула, генерал Галтьери был арестован и предан суду за нарушения прав человека. Однако война за Мальвины неожиданно перенеслась на футбольные стадионы.В 1986 году во время чемпионата мира в Мексике аргентинская сборная выиграла у англичан в драматичном матче, который официально считается самым известным поединком в истории мирового футбола. Диего Марадона забил в ворота сборной Англии два легендарных гола. Сначала он забросил мяч в ворота ударом руки, которую прозвали за это "рукой Бога". А потом забил так называемый гол столетия, в одиночку обыграв почти половину английской команды.Сборная Аргентины победила со счетом 2:1, и эта спортивная победа вызвала в стране огромный подъем. Марадона был противником военного режима Галтьери – он придерживался левых взглядов, а впоследствии подружился с Фиделем Кастро и Уго Чавесом, жестко критикуя империалистическую политику США. Однако идея возвращения Мальвинских островов превратилась к тому времени в главную объединяющую идею для большинства аргентинцев – оставаясь такой поныне.Новый поединок между аргентинцами и британцами привлекал огромное внимание политиков. Уходящий в отставку Кир Стармер пообещал обязательно посмотреть этот матч, который заранее комментировали в новостях британские политики, историки, генералы и адмиралы, требуя одержать реванш за поражение, которое нанес им сорок лет назад великий Марадона. А вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль заявила, что матч с Англией – "не просто футбол", назвав британцев "пиратами-узурпаторами".Аргентинская команда имела в этой игре огромную мотивацию. Ее болельщики не скрывали, что принципиальный матч с англичанами является для них более важным, чем финал. Накануне поединка в сети появилось видео, где аргентинские футболисты распевали в раздевалке песню со словами "За Мальвины, за Диего, за последний кубок Лео!" Британская газета Daily Mail официально пожаловалась на это в ФИФА. А сейчас британская пресса требует наказать торжествующих победителей – за то, что они фотографировались после матча с политическим транспарантом. Хотя эти жалобы выглядят в глазах всего мира совершенно не джентльменскими.Вопрос о принадлежности островов имеет далеко не символическое значение – потому что на шельфе архипелага обнаружили огромные запасы нефти и газа, которые превосходят по своим масштабам британские газовые месторождения в Северном море. А победа в полуфинале наверняка вдохновит аргентинских политиков, которые удвоят усилия по пересмотру статуса островов."Полуфинал показал, что острова – Мальвинские, а не Фолклендские", – иронично констатирует ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Андрей Пятаков. И с этим мнением согласны многие жители Глобального Юга, которые имеют давний счет к пиратам из далекой Европы.Читайте о Латинской Америке в материале "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели"

https://ukraina.ru/20260403/bitva-za-folklendy-piar-voyna-s-realnymi-posledstviyami-1077441252.html

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Александр Савко

эксклюзив, мир без границ, аргентина, англия, мексика, марадона, рональд рейган, маргарет тэтчер, пентагон, фифа