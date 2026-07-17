"Повестки для переговоров нет": Данилов о тупике в урегулировании ситуации на Украине - 17.07.2026 Украина.ру
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"Повестки для переговоров нет": Данилов о тупике в урегулировании ситуации на Украине
"Повестки для переговоров нет": Данилов о тупике в урегулировании ситуации на Украине - 17.07.2026 Украина.ру
"Повестки для переговоров нет": Данилов о тупике в урегулировании ситуации на Украине
Аналог Карибского кризиса сейчас невозможен — у противостояния России и Запада иная логика. На Западе готовят стратегический ущерб РФ, поэтому перспектива нормализации закрыта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2026-07-17T04:15
2026-07-17T04:15
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Отвечая на вопрос о возможном аналоге Карибского кризиса, Данилов заявил, что такой сценарий в ближайшей перспективе маловероятен. "Сейчас у российско-западного противостояния совершенно иная логика по сравнению с ситуацией Карибского кризиса", — пояснил эксперт.По словам аналитика, тогда искали пути снижения напряженности, а сегодня — иная картина. "Сегодня речь идет не о сотрудничестве, а в лучшем случае о сокращении взаимных рисков. Но на Западе сформулированы планы нанесения стратегического ущерба России, поэтому перспектива нормализации закрыта", — отметил Данилов.Эксперт подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров, но повестки для них пока нет. "При определённых условиях мы готовы вести предметные консультации. Но повестки для переговоров нет, особенно с учетом того, что режим контроля над вооружениями рухнул", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.О том, готовы ли европейцы к большой войне с Россией — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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"Повестки для переговоров нет": Данилов о тупике в урегулировании ситуации на Украине

04:15 17.07.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Аналог Карибского кризиса сейчас невозможен — у противостояния России и Запада иная логика. На Западе готовят стратегический ущерб РФ, поэтому перспектива нормализации закрыта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
Отвечая на вопрос о возможном аналоге Карибского кризиса, Данилов заявил, что такой сценарий в ближайшей перспективе маловероятен. "Сейчас у российско-западного противостояния совершенно иная логика по сравнению с ситуацией Карибского кризиса", — пояснил эксперт.
По словам аналитика, тогда искали пути снижения напряженности, а сегодня — иная картина. "Сегодня речь идет не о сотрудничестве, а в лучшем случае о сокращении взаимных рисков. Но на Западе сформулированы планы нанесения стратегического ущерба России, поэтому перспектива нормализации закрыта", — отметил Данилов.
Эксперт подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров, но повестки для них пока нет. "При определённых условиях мы готовы вести предметные консультации. Но повестки для переговоров нет, особенно с учетом того, что режим контроля над вооружениями рухнул", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.
О том, готовы ли европейцы к большой войне с Россией — в материале "Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против России" на сайте Украина.ру.
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