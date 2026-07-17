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Данилов: Запад нацелен на стратегический ущерб России — переговоры сейчас невозможны

Данилов: Запад нацелен на стратегический ущерб России — переговоры сейчас невозможны - 17.07.2026 Украина.ру

Данилов: Запад нацелен на стратегический ущерб России — переговоры сейчас невозможны

Аналог Карибского кризиса сейчас невозможен — у нынешнего российско-западного противостояния иная логика. В лучшем случае речь идет о сокращении взаимных рисков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2026-07-17T05:00

2026-07-17T05:00

2026-07-17T05:00

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Отвечая на вопрос о возможном аналоге Карибского кризиса, Данилов заявил, что такой сценарий в ближайшей перспективе маловероятен. "В ближайшей или среднесрочной перспективе такой сценарий вряд ли возможен. Сейчас у российско-западного противостояния совершенно иная логика по сравнению с ситуацией Карибского кризиса", — пояснил эксперт.Данилов подчеркнул, что во времена Карибского кризиса искали пути снижения напряженности, тогда как сегодня на Западе сформулированы планы нанесения стратегического ущерба России, из-за чего перспектива нормализации закрыта, и в лучшем случае речь может идти лишь о сокращении взаимных рисков.Эксперт подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров при определенных условиях. "При определённых условиях и заинтересованности со стороны Запада мы готовы вести предметные консультации. Но повестки для переговоров нет, особенно с учетом того, что режим контроля над вооружениями рухнул", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Данилов: Запад пытается вести с Россией войну на истощение, но ему не хватает главного ресурса" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в украинской армии — в материале Михаила Павлива "Вышиваное Сомали в самом центре Европы" на сайте Украина.ру.

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