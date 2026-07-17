https://ukraina.ru/20260717/amerikanskaya-paradigma-v-vek-vysokikh-tekhnologiy-sistema-zhkkh-v-ssha-rabotaet-na-urovne-proshlogo-veka-1081344785.html

Американская парадигма: в век высоких технологий система ЖКХ в США работает на уровне прошлого века

Американская парадигма: в век высоких технологий система ЖКХ в США работает на уровне прошлого века - 17.07.2026 Украина.ру

Американская парадигма: в век высоких технологий система ЖКХ в США работает на уровне прошлого века

Аномальная погода, накрывшая американскую территорию, вскрыла серьёзные проблемы - система ЖКХ не справляется ни с потребностями страны, ни с новыми климатическими реалиями

2026-07-17T06:00

2026-07-17T06:00

2026-07-17T06:00

эксклюзив

сша

минздрав

нью-йорк

блэкаут

водоснабжение

канализация

коммунальное хозяйство

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Когда температура на улице достигает 37°С, а с учётом влажности ощущается как все 44°С, первым делом возрастает нагрузка на электросистему в любой стране, но в США ситуацию обостряет сочетание нескольких факторов.На Соединённые Штаты, доминирующие по масштабу ИИ-инфраструктуры, приходится примерно 40% мирового потребления энергии дата-центрами, гигантским гиперскейлерам (крупным сетям дата-центров) требуется столько же электричества, сколько целым городам. Конкуренция ИИ-объектов и бытовых кондиционеров за электромощности становится общемировым трендом, но в США он особенно остро выражен. В 2026 году зафиксирован исторический перелом: коммерческий спрос на электроэнергию впервые превысил потребление частных лиц.Не пользоваться системой вентиляции рядовые американцы не могут, поскольку примерно 80-85% жилого комплекса страны из-за технологических особенностей конструкции в жару превращается в раскалённую коробку: без охлаждения изнутри стены быстро нагреваются, крыша накаляется до +60-70°C, на чердаке собирается горячий воздух, в результате образуется тепловая ловушка. Так что кондиционер – это не роскошь, а необходимость. К этому добавляются привычки американцев использовать большое количество техники, добавлять много льда в напитки и др.Нагрузка колоссальная, но генерации национальной энергосистемы достаточно. Тем не менее в районах, которые накрыл зной, часть населения осталась без света, поскольку в мегаполисах высоковольтные кабели зарыты под землю и, когда почва сильно прогревается, не успевают охлаждаться, изоляция плавится, что приводит к коротким замыканиям. Кроме того, наземные масляные трансформаторы и так зачастую используются дольше рекомендованных сроков эксплуатации, а ещё и не остывают ночью, как полагается, из-за жары и круглосуточного ИИ-потребления, в результате охлаждающее масло внутри аппаратов закипает, и трансформаторы в лучшем случае отключаются, в худшем – взрывались, после чего, естественно, наступает блэкаут.Как говорится, беда не приходит одна. Другой конец США в тот же момент страдал от сильного шторма, и он сломал опоры, на которые натянуты провода, отчего те оборвались.В ночь с 4 на 5 июля, на праздничные выходные в честь Дня независимости, по всей стране более 1,3 млн домохозяйств и предприятий одновременно остались без света. Министерство энергетики США даже объявило режим чрезвычайной ситуации для крупнейшего оператора электросетей страны PJM Interconnection из-за риска блэкаутов.За последние 10 лет отключения электроэнергии стали всё более частыми и продолжительными: если прежде в среднем американец проводил в год без света 3,5-4 часа, то теперь 7-8 часов, а в отдельных штатах и вовсе 20-30.Сложившаяся ситуация обострила дискуссию о целесообразности строительства тысяч новых центров обработки данных для искусственного интеллекта, поскольку темпы их возведения опережают темпы расширения электро- и водопроводной инфраструктуры страны.Водное хозяйство – ещё одно уязвимое место Соединённых Штатов. Несмотря на действующий более 30 лет запрет на выпуск водопроводных свинцовых труб, они до сих пор в большом количестве продолжают эксплуатироваться для соединения городских магистралей с жилыми домами, хотя это небезопасно для здоровья. Кроме того, около 70 млн американцев вынуждены пить воду с примесями микропластика, поскольку нынешнее техническое оснащение не позволяет отфильтровать его, а переоборудование станций обойдётся в огромную сумму – порядка 625 млрд долларов на ближайшие 20 лет. Да и само состояние водопроводных труб, многие из которых проложены ещё в середине прошлого века, оставляет желать лучшего: из-за утечек страна ежегодно теряет свыше 7,5 трлн литров очищенной питьевой воды, прорывы водопровода фиксируются каждые 2 минуты.Проблемы не только с тем, как вода доходит до потребителей, но и как уходит. В большинстве мегаполисов, преимущественно в исторических центрах с застройкой XIX — начала XX века, действует общесплавная канализация, куда стекаются все виды стоков: из жилых домов, с предприятий, с улиц (дожди, снег, после мойки дорог) – и дальше движутся по общим трубопроводам к очистным сооружениям. В случае сильных ливней во избежание подтопления излишние объёмы неочищенной жидкости, включая промышленные выбросы и продукты жизнедеятельности человека, сливаются прямо в реки и водоёмы. Это также грозит подтоплением близлежащих районов. Например, в Чикаго в текущем месяце из-за шторма практически полностью – до 88% - впервые за долгие годы заполнился комплекс подземных тоннелей и водохранилищ, предназначенный для защиты города от наводнений Deep Tunnel, и экстренно потребовалось перекачать более 13 млрд галлонов сточных вод, чтобы подвалы и города, и пригорода не залило канализационными массами.К тому же в период сильных дождей забиваются старые коллекторы, в результате чего, помимо всего прочего, под давлением из-под земли начинают бить канализационные фонтаны, в т.ч. из унитазов и в подвалах. Рано или поздно вода уйдёт, а другие неприятные последствия останутся – на сырых поверхностях появляется плесень. Минздрав США даже выпустил экстренное предупреждение на этот счёт для жителей пострадавших штатов.Ещё в мае Национальная лига городов опубликовала Доклад о состоянии муниципальной инфраструктуры-2026, в котором мэры, члены городских советов и ключевые муниципальные чиновники, включая главных инженеров и управляющих коммунальным хозяйством, оценили уровень своей удовлетворённости местными системами канализации всего на 39%, для сравнения, в 2022 году было 82%.Так что Американская ассоциация водных ресурсов (AWWA) оправданно называет питьевой водопровод и канализацию зоной максимального риска.Читайте также: Голод и отсутствие продуктовых талонов ставят крест на американской мечте

https://ukraina.ru/20260706/ekonomika-klimaticheskoy-katastrofy-evropa-prosit-turtsiyu-prislat-vse-konditsionery-1081114779.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, минздрав, нью-йорк, блэкаут, водоснабжение, канализация, коммунальное хозяйство