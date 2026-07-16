"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Крыма - 16.07.2026 Украина.ру
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"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Крыма
"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Крыма - 16.07.2026 Украина.ру
"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Крыма
Искусственно созданный термин "украинцы" является искусственным и его пора отменить. Об этом сообщает 16 июля официальный Telegram-канал председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова
2026-07-16T14:44
2026-07-16T14:44
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"Одним из наиболее щекотливых разделов украинского вопроса является проблема существования т.н. "украинской нации", - констатировал председатель Госсовета Крыма. - Украинцы — это искусственное название. Оно пришло когда-то, с кем-то, так же может и уйти. Если бы оно существовало с незапамятных времен, тогда можно было бы говорить о том, что эта категория незыблема. Но этого нет". Константиров считает, что само название "Украина" появилось не в XIII веке, как считают некоторые, а в XVI веке от слова "окраина". Также он напомнил, что в период Речи Посполитой жителей этой территории называли русскими. "Других русских, находившихся на службе Московской державы, называли москалями. Или, например, жителей Прикарпатья и Закарпатья, древние восточнославянские ветви, ещё в Средневековье оказавшиеся в составе европейских государств, называли русинами. Но нигде не называли "украинцами", - рассказал глава Госсовета Крыма.Поэтому, "название это искусственное, сравнительно новое и, думаю, пришло время его отменить", считает Константинов.Он напомнил, что в период Великой Отечественной войны, когда весь советский народ единым фронтом шёл к Победе, значительная часть населения Западной Украины "выбрала путь предателей, пошла за Бандерой. И, кстати, все сплошь называли себя "украинцами". А сегодня бандеровцы правят остатками Украины. И заставляют подвластное им население называть себя "украинцами"."Генетическую связь между украинством и нацизмом понимаем не только мы. Почему вдруг встрепенулись поляки? Они 12 лет не видели портретов Бандеры, факельных шествий? Да, им выгодна была украинская русофобия, но теперь пришёл испуг. Потому что украинская идеология основана на убийстве поляков в том числе. Они это неожиданно осознали и могут быть для нас ситуативными единомышленниками в деле отмены украинства", - подчеркнул политик.Он предложил для начала не называть их "украинцами" - сторонников и последователей Бандеры."Сегодня люди в Крыму и не только добровольно отказываются от обозначения своей национальности "украинец". Это неправильно и нечестно, - заявил Константинов. - Моя мать — украинка, всю жизнь она была патриотом, у нас полно смешанных браков. Разве об этом кто-то когда-то задумывался? Задача нашего врага — разделить нас. Поэтому они били и бьют по вере, по культуре, по языку, по истории". Воюют с современными нацистами, по мнению Константинова, также "и украинцы, сохранившие историческую память". "Так давайте отделим этих нацистов от украинцев — патриотов Русского мира", - призвал глава Госсовета Крыма.Накануне Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в РусьСитуацию рассмотрел Василий Стоякин в публикации Наследие Руси – неиспользованный "снаряд" украинской пропагандыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, крым, владимир константинов, степан бандера, владимир зеленский, мид украины, прикарпатье, украина, украина.ру, русский мир, украинские националисты, украинский неонацизм
Новости, Крым, Владимир Константинов, Степан Бандера, Владимир Зеленский, МИД Украины, Прикарпатье, Украина, Украина.ру, Русский мир, украинские националисты, украинский неонацизм

"Украинцы" - искусственный термин, его пора отменить, уверен глава Крыма

14:44 16.07.2026
 
© Фото : пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : пресс-служба Владимира Константинова
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Искусственно созданный термин "украинцы" является искусственным и его пора отменить. Об этом сообщает 16 июля официальный Telegram-канал председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова
"Одним из наиболее щекотливых разделов украинского вопроса является проблема существования т.н. "украинской нации", - констатировал председатель Госсовета Крыма. -
Украинцы — это искусственное название. Оно пришло когда-то, с кем-то, так же может и уйти. Если бы оно существовало с незапамятных времен, тогда можно было бы говорить о том, что эта категория незыблема. Но этого нет".
Константиров считает, что само название "Украина" появилось не в XIII веке, как считают некоторые, а в XVI веке от слова "окраина". Также он напомнил, что в период Речи Посполитой жителей этой территории называли русскими.
"Других русских, находившихся на службе Московской державы, называли москалями. Или, например, жителей Прикарпатья и Закарпатья, древние восточнославянские ветви, ещё в Средневековье оказавшиеся в составе европейских государств, называли русинами. Но нигде не называли "украинцами", - рассказал глава Госсовета Крыма.
Поэтому, "название это искусственное, сравнительно новое и, думаю, пришло время его отменить", считает Константинов.
Он напомнил, что в период Великой Отечественной войны, когда весь советский народ единым фронтом шёл к Победе, значительная часть населения Западной Украины "выбрала путь предателей, пошла за Бандерой. И, кстати, все сплошь называли себя "украинцами". А сегодня бандеровцы правят остатками Украины. И заставляют подвластное им население называть себя "украинцами".

"Генетическую связь между украинством и нацизмом понимаем не только мы. Почему вдруг встрепенулись поляки? Они 12 лет не видели портретов Бандеры, факельных шествий? Да, им выгодна была украинская русофобия, но теперь пришёл испуг. Потому что украинская идеология основана на убийстве поляков в том числе. Они это неожиданно осознали и могут быть для нас ситуативными единомышленниками в деле отмены украинства", - подчеркнул политик.
Он предложил для начала не называть их "украинцами" - сторонников и последователей Бандеры.

"Сегодня люди в Крыму и не только добровольно отказываются от обозначения своей национальности "украинец". Это неправильно и нечестно, - заявил Константинов. - Моя мать — украинка, всю жизнь она была патриотом, у нас полно смешанных браков. Разве об этом кто-то когда-то задумывался? Задача нашего врага — разделить нас. Поэтому они били и бьют по вере, по культуре, по языку, по истории".
Воюют с современными нацистами, по мнению Константинова, также "и украинцы, сохранившие историческую память".
"Так давайте отделим этих нацистов от украинцев — патриотов Русского мира", - призвал глава Госсовета Крыма.
Накануне Захарова язвительно ответила на идею переименовать Украину в Русь
Ситуацию рассмотрел Василий Стоякин в публикации Наследие Руси – неиспользованный "снаряд" украинской пропаганды
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