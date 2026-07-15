https://ukraina.ru/20260715/nasledie-rusi--neispolzovannyy-snaryad-ukrainskoy-propagandy-1081501354.html

Наследие Руси – неиспользованный "снаряд" украинской пропаганды

Наследие Руси – неиспользованный "снаряд" украинской пропаганды - 15.07.2026 Украина.ру

Наследие Руси – неиспользованный "снаряд" украинской пропаганды

Бывший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк заявил в интервью "РБК-Украина"*: "От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство". Заявление, конечно, вызвало оживление в России

2026-07-15T16:26

2026-07-15T16:26

2026-07-15T16:26

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Официальный спикер МИД Мария Захарова сыронизировала: "То есть от "укров“ уже киевский режим отказался? Теперь они "русы“?"Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сделала вывод, что из названия "Русь" вытекает обязательство использовать русский язык, что противоречит нынешнему курсу Киева на отказ от всего русского.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов:"Очевидно, что им нужно отвлекать внимание на любые информационные поводы. Поэтому они и придумывают [идеи], начиная от совершенно бредовых и заканчивая как эта, вроде бы отчасти имеющих какие-то исторические корни. При этом совершенно очевидно, что, если буквально историю рассматривать, то претензия будет не совсем обоснованной, мягко говоря, особенно учитывая территорию нынешней оставшейся Украины".Ну что тут сказать?Я не помню, чтобы киевский режим использовал "укров". Этот фрагмент псевдоисторической мифологии вообще находится далеко на обочине украинского идеологического дискурса и особой роли в нём не играет. Это название, как и "копание Чёрного моря", гораздо более популярно в России, чем на Украине.Из названия использование русского языка никак не следует. Даже с российской точки зрения. С украинской ещё интереснее, там вообще два отдельных слова – "руській" и "російській". Первое переводится как имеющее отношение к древней или средневековой Руси, второе – относящееся к России и/или современному русскому народу.Использование слова Русь может предполагать (но может и не предполагать) использование не современного русского, а древнерусского, который для современных русских и украинцев понятен весьма условно (вы вот знаете, что такое "кмет", "комонь" и "векша"?) и вообще очень сложен, как и все архаичные языки – там, например, 12 склонений существительных (в русском и белорусском языках – по три, в украинском – четыре) и 8 времён глаголов (в русском, украинском и белорусском – по три, зато в английском – 12). Это точно из другой оперы.Претензии Украины на наследие Руси примерно равнозначны таковым же у России и Белоруссии. Если исходить именно из территории, то какое, простите, отношение к Руси имеет Владивосток? О территориях, которые входят сейчас в состав Украины, на Руси, по крайней мере, имели представление.Если же обратиться непосредственно к интервью Тарасюка, то говорил он об исторических спорах (журналист, кстати, выдаёт чудесный перл – "у нас проблемы почти со всеми соседями: Венгрия, Словакия, теперь Польша") в контексте евроинтеграции. В частности, вспомнили казус Македонии, от которой Греция требовала изменить название, а Болгария – отказаться от отдельного языка (он незначительно отличается от болгарского). Рассуждения Тарасюка были связаны именно с этим – вот что бы Украина стала делать, если бы при вступлении в ЕС... Но, во-первых, от неё никто менять название не требует, во-вторых, зная особенности криворожской дипломатической школы, Украине не слабо было бы потребовать у Польши сменить название…Вообще в контексте этого интервью комментировать стоило бы евроинтеграционные перспективы Украины на фоне натянутых отношений со всеми соседями, сколько их ни есть. Это важнее, чем оговорка о Руси.Сама по себе эта тема у нас недооценена просто потому, что Украина своими возможностями в этом направлении пользуется очень ограниченно – в силу избранной идеологии этнонационализма. Тезисы относительно того, что русские вообще к Руси отношения не имеют (являются помесью финно-угорцев и тюрков), а имя "Русь" у Украины "украдено", в официальной идеологии действительно присутствуют, но выводов из этого не делается.Кстати, слово "Русь" в приложении к Украине в украинском законодательстве присутствует – в 2015 году президент Украины Пётр Порошенко** подписал указ "О чествовании памяти князя Киевского Владимира Великого – создателя средневекового европейского государства "Русь-Украина".Понятно, что никакой "Руси-Украины" никогда не существовало (как не существовало "Киевской Руси"). Причём "Русь-Украину" сам Порошенко придумал – у Грушевского всё же "Украина-Русь". С точки зрения бытовой – одно и то же, с точки зрения терминологической (что в историческом, что в юридическом смысле) это не синонимы. Тем не менее само обозначение Украины в связи с Русью в украинскую юридическую терминологию введено.Теоретически Украина вполне может использовать эту тему для антироссийской пропаганды, но не использует и, вероятно, использовать не будет. А ведь возможности тут значительные.Когда Украина только провозгласила независимость, я читал в ныне забытом журнальчике "Век XX и мир" статью ныне покойного Глеба Павловского***, который обыгрывал как раз эту тему – взять бы Украине историческое название Русь, провести демократические рыночные реформы и служить немым европейским укором "тоталитарной России". Квест оказался для Украины непроходимым – для этого надо было отказаться от чествования бандер, дать равные права русскому языку, федерализироваться, наверное… Совершить множество действий, которые с точки зрения современной украинской идеологии являются мыслепреступлениями.Но даже не затрагивая эту несостоявшуюся альтернативу, вполне можно себе представить ситуацию, когда Украина начнёт требовать от всех стран мира не называть Россию Россией, потому что имя "украдено".Не верите? Зря. Сейчас Украина ведёт активную (и, что удивительно – результативную) кампанию за правильные транскрипции. Например – Kyiv, а не Kiev. Хотя больше всего мне понравилось, когда Нацбанк ещё в 1996 году потребовал называть украинскую валюту hryvnia, а не grivna и добился успеха.И это не смешно – таким образом на уровне языковой нормы (английской!) внедряется мысль об отсутствии исторического единства России и Украины и, соответственно, об отсутствии у России исторических прав на территории и на само духовное наследие Руси. Причём в России этой практике подыгрывают, исключая из исторической литературы термин "Киевская Русь".* РБК – "РосБизнесКонсалтинг". Куда смотрит Институт национальной памяти? РБК-Украина срочно нуждается в деколонизации названия…** Входит в объединение, включённое в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*** Внесён в реестр иноагентов Минюста России.

https://ukraina.ru/20190324/1023070273.html

https://ukraina.ru/20200201/1026505358.html

https://ukraina.ru/20250523/istoricheskiy-mif-khto-tak-ukrants--chogo-voni-khochut-istoriya-ukrainy-po-grushevskomu-1062903239.html

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