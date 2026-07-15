На что сделана последняя ставка в войне с Россией и чем грозит Зеленскому раскол во власти – Лизан
Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в российском тылу, а также рассказал об итогах сбора "коалиции желающих" у президента Франции Макрона и о последней ставке Запада в войне с Россией на истощение:
00:22 - Что необходимо России для прикрытия тыла?
04:26 – Есть ли раскол внутри украинской власти?
09:08 – О вероятности новых санкций США против России;
14:34 – Итоги встречи "коалиции желающих" у Макрона и финальная ставка ЕС на истощение России;
20:22 - Есть ли ещё козыри у Запада в украинском конфликте?
*в интервью упоминаются Facebook - продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ, а также американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ивана Лизана – t.me/ivan_lizan
00:22 - Что необходимо России для прикрытия тыла?
04:26 – Есть ли раскол внутри украинской власти?
09:08 – О вероятности новых санкций США против России;
14:34 – Итоги встречи "коалиции желающих" у Макрона и финальная ставка ЕС на истощение России;
20:22 - Есть ли ещё козыри у Запада в украинском конфликте?
*в интервью упоминаются Facebook - продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ, а также американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
ТГ-канал Ивана Лизана – t.me/ivan_lizan
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