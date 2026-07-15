https://ukraina.ru/20260715/na-chto-sdelana-poslednyaya-stavka-v-voyne-s-rossiey-i-chem-grozit-zelenskomu-raskol-vo-vlasti--lizan-1081499501.html

На что сделана последняя ставка в войне с Россией и чем грозит Зеленскому раскол во власти – Лизан

На что сделана последняя ставка в войне с Россией и чем грозит Зеленскому раскол во власти – Лизан - 15.07.2026 Украина.ру

На что сделана последняя ставка в войне с Россией и чем грозит Зеленскому раскол во власти – Лизан

Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в российском тылу, а также рассказал Украина.ру, 15.07.2026

2026-07-15T15:49

2026-07-15T15:49

2026-07-15T15:49

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россия

запад

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украина.ру

ес

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Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в российском тылу, а также рассказал об итогах сбора "коалиции желающих" у президента Франции Макрона и о последней ставке Запада в войне с Россией на истощение:00:22 - Что необходимо России для прикрытия тыла?04:26 – Есть ли раскол внутри украинской власти?09:08 – О вероятности новых санкций США против России;14:34 – Итоги встречи "коалиции желающих" у Макрона и финальная ставка ЕС на истощение России;20:22 - Есть ли ещё козыри у Запада в украинском конфликте?*в интервью упоминаются Facebook - продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ, а также американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.ТГ-канал Ивана Лизана – t.me/ivan_lizan

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видео, россия, запад, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, украина.ру, ес, видео