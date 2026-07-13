https://ukraina.ru/20260713/rossiyanam-rekomendovali-vzveshivat-riski-pered-vyezdom-za-rubezh-1081392573.html
Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж
Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж - 13.07.2026 Украина.ру
Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж
Посольство России во Франции призвало граждан РФ тщательно оценивать риски при планировании поездок, особенно в недружественные страны. Об этом 13 июля дипломаты заявили РИА Новости
2026-07-13T11:44
2026-07-13T11:44
2026-07-13T11:44
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франция
андрей ермолаев
николай азаров
посольство
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"Каждый российский гражданин, выезжающий за рубеж, должен взвешивать все риски. Рассчитывать, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво", — подчеркнули в дипмиссии. Речь идёт не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах.Заявление прозвучало на фоне взрыва в Монако 29 июня, где пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. По данным Интерпола, бомбу оставила гражданка Украины. На прошлой неделе её тело нашли под Киевом, а за убийство задержаны сотрудник ГУР и экс-правоохранитель. Подробнее – в материале "Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на УкраинеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, франция, андрей ермолаев, николай азаров, посольство
Новости, Россия, Украина, Франция, Андрей Ермолаев, Николай Азаров, посольство
Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж
Посольство России во Франции призвало граждан РФ тщательно оценивать риски при планировании поездок, особенно в недружественные страны. Об этом 13 июля дипломаты заявили РИА Новости