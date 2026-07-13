https://ukraina.ru/20260713/rossiyanam-rekomendovali-vzveshivat-riski-pered-vyezdom-za-rubezh-1081392573.html

Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж - 13.07.2026 Украина.ру

Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

Посольство России во Франции призвало граждан РФ тщательно оценивать риски при планировании поездок, особенно в недружественные страны. Об этом 13 июля дипломаты заявили РИА Новости

2026-07-13T11:44

2026-07-13T11:44

2026-07-13T11:44

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"Каждый российский гражданин, выезжающий за рубеж, должен взвешивать все риски. Рассчитывать, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво", — подчеркнули в дипмиссии. Речь идёт не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах.Заявление прозвучало на фоне взрыва в Монако 29 июня, где пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. По данным Интерпола, бомбу оставила гражданка Украины. На прошлой неделе её тело нашли под Киевом, а за убийство задержаны сотрудник ГУР и экс-правоохранитель. Подробнее – в материале "Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на УкраинеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, украина, франция, андрей ермолаев, николай азаров, посольство