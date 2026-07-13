Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж - 13.07.2026 Украина.ру
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Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж
Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж - 13.07.2026 Украина.ру
Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж
Посольство России во Франции призвало граждан РФ тщательно оценивать риски при планировании поездок, особенно в недружественные страны. Об этом 13 июля дипломаты заявили РИА Новости
2026-07-13T11:44
2026-07-13T11:44
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франция
андрей ермолаев
николай азаров
посольство
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"Каждый российский гражданин, выезжающий за рубеж, должен взвешивать все риски. Рассчитывать, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво", — подчеркнули в дипмиссии. Речь идёт не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах.Заявление прозвучало на фоне взрыва в Монако 29 июня, где пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. По данным Интерпола, бомбу оставила гражданка Украины. На прошлой неделе её тело нашли под Киевом, а за убийство задержаны сотрудник ГУР и экс-правоохранитель. Подробнее – в материале "Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на УкраинеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, франция, андрей ермолаев, николай азаров, посольство
Новости, Россия, Украина, Франция, Андрей Ермолаев, Николай Азаров, посольство

Россиянам рекомендовали взвешивать риски перед выездом за рубеж

11:44 13.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтмена рейсов у "Аэрофлота" после масштабного сбоя
Отмена рейсов у Аэрофлота после масштабного сбоя - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Посольство России во Франции призвало граждан РФ тщательно оценивать риски при планировании поездок, особенно в недружественные страны. Об этом 13 июля дипломаты заявили РИА Новости
"Каждый российский гражданин, выезжающий за рубеж, должен взвешивать все риски. Рассчитывать, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво", — подчеркнули в дипмиссии.
Речь идёт не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах.
Заявление прозвучало на фоне взрыва в Монако 29 июня, где пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. По данным Интерпола, бомбу оставила гражданка Украины. На прошлой неделе её тело нашли под Киевом, а за убийство задержаны сотрудник ГУР и экс-правоохранитель. Подробнее – в материале "Это заказ Зеленского": Азаров связал покушение на Ермолаева с выборами на Украине
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