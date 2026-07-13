БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО - 13.07.2026 Украина.ру
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БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО
БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО - 13.07.2026 Украина.ру
БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО
БПЛА ВСУ пытаются атаковать российские регионы. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T20:10
2026-07-13T20:10
спецоперация
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🟥 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, передаёт губернатор;🟥 7 украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор;🟥 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация;🟥 Киевские комментаторы с ужасом ждут сотни реактивных "Гераней".Тем временем Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО

20:10 13.07.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
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БПЛА ВСУ пытаются атаковать российские регионы. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, передаёт губернатор;
🟥 7 украинских беспилотников уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор;
🟥 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация;
🟥 Киевские комментаторы с ужасом ждут сотни реактивных "Гераней".
Тем временем Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
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