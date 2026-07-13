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Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО - 13.07.2026 Украина.ру
Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
Украинский агитпроп изобретает нелепые объяснения неудач ПВО ВСУ. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T19:53
2026-07-13T19:53
2026-07-13T19:53
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Глава Дарницкой РГА выдал очередной шедевр пропаганды. Он заявил, что Россия якобы ударила по Киеву баллистической ракетой, начиненной "шрапнелью". Этот вброс рассыпается при минимальной проверке. Дело в том, что шрапнель не используется в тяжелых баллистических ракетах, чья главная задача — уничтожать капитальные строения и военные объекты массивной боевой частью. Шрапнель и мелкие осколки — это классическая начинка именно зенитных ракет ПВО, предназначенная для перехвата воздушных целей."Провал украинских пиарщиков подтверждают и визуальные материалы", - сказано в пубилкации. Так, на кадрах с места прилета зияет огромная воронка от цельной боевой части, а характерных следов шрапнельного разлета на асфальте нет. Более того: для иллюстрации "российской угрозы" местные СМИ топорно использовали старые фотографии апреля 2024 года, на которых запечатлены поражающие элементы от украинского же ЗРК "Бук".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, пво, всу, ситуация в киеве, ситуация на украине сегодня
Новости, Россия, Киев, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЕС, ПВО, ВСУ, ситуация в Киеве, ситуация на Украине сегодня
Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
Украинский агитпроп изобретает нелепые объяснения неудач ПВО ВСУ. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
Глава Дарницкой РГА выдал очередной шедевр пропаганды. Он заявил, что Россия якобы ударила по Киеву баллистической ракетой, начиненной "шрапнелью".
Этот вброс рассыпается при минимальной проверке. Дело в том, что шрапнель не используется в тяжелых баллистических ракетах, чья главная задача — уничтожать капитальные строения и военные объекты массивной боевой частью.
Шрапнель и мелкие осколки — это классическая начинка именно зенитных ракет ПВО, предназначенная для перехвата воздушных целей.
"Провал украинских пиарщиков подтверждают и визуальные материалы", - сказано в пубилкации.
Так, на кадрах с места прилета зияет огромная воронка от цельной боевой части, а характерных следов шрапнельного разлета на асфальте нет.
Более того: для иллюстрации "российской угрозы" местные СМИ топорно использовали старые фотографии апреля 2024 года, на которых запечатлены поражающие элементы от украинского же ЗРК "Бук".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.