https://ukraina.ru/20260713/tsygan-do-volontira-i-luchko-1081390179.html

"Цыган" до Волонтира и Лучко

"Цыган" до Волонтира и Лучко - 13.07.2026 Украина.ру

"Цыган" до Волонтира и Лучко

В начале 80-х настоящим культовым сериалом стал 4-серийный "Цыган", снятый в 1979 году на Одесской киностудии. Однако за 12 лет до него, в 1967 году, в Киеве появился не менее популярный киношный "Цыган", собравший рекордные для студии Довженко 37,9 млн зрителей только в первый год проката. А всего их было 62 млн

2026-07-13T16:00

2026-07-13T16:00

2026-07-13T16:00

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Прославленный советский режиссёр Евгений Матвеев начинал свою карьеру актёром. В 1959 он снялся в главной роли в фильме по рассказу Сергея Шолохова "Жеребёнок". При съёмках одной из сцен он на полном скаку рухнул с резко дёрнувшегося в сторону коня. Нога застряла в стремени, и испуганное животное протащило седока несколько километров по земле, прежде чем его удалось остановить. Результатом стала серьёзная травма позвоночника и удаление из коленного сустава двух порванных менисков.В следующий раз Матвеев серьёзно травмировался в Николаеве, на гала-концерте "Товарищ Кино". Это было такое мероприятие, где актёры – исполнители главных ролей культовых советских фильмов, появлялись на стадионе в своих кинообразах под одобрительные аплодисменты и гул зрителей. Так, например, Борис Бабочкин и Леонид Кмит в образах Чапаева и Петьки неслись на тачанке, Пётр Глебов в казачьем мундире Григория Мелехова из "Тихого Дона" нёсся во главе сотни казаков с шашками наголо.Матвеев, тоже на тачанке, должен был проскакать по стадиону в образе Макара Нагульнова из "Поднятой целины". Однако на повороте у древней "колесницы" отлетело колесо, и актёр кубарем покатился по асфальту. Травма оказалась крайне серьёзная, стоял вопрос, будет ли он вообще ходить. Однако в московском Институте курортологии и физиотерапии Матвеева всё же поставили на ноги, но дали 3-ю группу инвалидности. И то, их пришлось уговаривать, чтобы не дали 2-ю, иначе о последующей работе можно было бы забыть.Театральная актёрская карьера для Матвеева теперь была закрыта. Карьера в кино оставалась, но он не был так сильно востребован, чтобы киноактёрством достойно обеспечивать семью. Зато с ним подписали договоры о постановке фильмов Киевская киностудия и Ленфильм – начинался новый, режиссёрский этап его жизни. Первым стал как раз "Цыган".Одноимённый роман Анатолия Калинина увлёк Матвеева, когда он ещё лежал в больнице. Идея его создания появилась у писателя после двух случаев: один раз на фронте он присутствовал при награждении боевым орденом бойца, цыгана по национальности, а второй раз ему рассказали случай, как цыганскую кибитку раздавил немецкий танк, и русская женщина вырастила оставшегося в живых грудного ребёнка.Сначала Матвеев предложил экранизировать роман Ленфильму. Там ему заявили: "Нам еще цыганщины не хватало! Достаточно того, что они пляшут и поют на эстраде, а тут целый фильм посвящать этому?" Тогда последовало аналогичное предложение киностудии Довженко. Там дали "добро".Сценарий писал украинский писатель и кинодраматург Евгений Митько, среди сценарных работ которого самыми известными, пожалуй, являются "Бумбараш" (1971) и "Подпольный обком действует" (1978). Однако Матвеев тоже приложил к сценарию руку. Он потом вспоминал: "По своей неопытности я никому не доверял – даже гримерам, реквизиторам… Во всё влезал сам".Первоначально Евгений Семёнович не хотел быть исполнителем главной роли – он всё ещё ходил в корсете, а главному герою – Будулаю – по сюжету предстояло скакать верхом, танцевать. Он сделал множество проб с различными актёрами, в том числе с цыганами, но нужный типаж найти так и не удалось, и пришлось в главной роли сниматься самому.На главную женскую роль он выбрал известнейшую советскую актрису Людмилу Ивановну Хитяеву. В "Тихом Доне" (1957) она играла жену Григория Мелехова, но многие её лучше помнят по "Вечерам на хуторе близ Диканьки" (1961), где она выступает в роли "великолепной Солохи", или по другой сказке – "Финист – Ясный Сокол" (1975). В последней она изображает властолюбивую жену крестьянина (Вицина), который по её вине проваливается под землю и возвращаться оттуда не хочет.Также в фильме снимались такие звёзды советского кино, как Маргарита Криницина (Проня Прокоповна из "За двумя зайцами"), Пётр Вескляров (известный всей бывшей украинской детворе "Дед Панас) и многие другие.Готовясь к съёмкам, Матвеев не просто собирал материал о цыганах, он неделями жил в цыганских таборах. Быт кочевых цыган, да и они сами, разительно отличались от цыган, которые жили в городах, или выступали в театре "Ромэн". Режиссёр изучал их привычки, подсматривал, чем можно было бы заинтересовать зрителя в их отношениях друг с другом, в историях их жизни.Матвеев узнал, что такое настоящие, а не сценические цыганские танцы, и гордился потом тем, что в фильме потом танцевал, как настоящий цыган. Также Матвеев, с удивлением для себя, выяснил, что, оказывается, у цыган есть какой-то собственный, неизвестный непосвящённым, способ передачи информации. Каждый табор в условленных местах оставлял информацию о том, какой народ живёт в том или ином селе или хуторе. То есть, каждый новый табор, даже если он в этой местности никогда не бывал, заранее знал, кто здесь глава сельсовета, какая у него жена, какие между ними отношения, какие жители благосклонно относятся к цыганам, какие – нет. Отсюда и способности цыганок в гадании – они просто получают из надёжных источников предварительную информациюСнимать сельскую натуру Матвеев решил на хуторе Пухляковском – здесь жил автор литературной первоосновы романа писатель Анатолий Калинин. Здесь в фильме "Жеребёнок" снимался сам Матвеев. На хуторе Матвеев познакомился с цыганкой Верой – там было несколько домов, в которых поселились оседлые цыгане. Режиссёр часто обращался к ней, как к консультанту, чтобы она объяснила, как лучше снять ту или иную сцену. Обычно они отходили от съёмочной площадки в сторонку, и Вера отвечала на его вопросы. Иногда она опасливо оглядывалась, видимо, сомневаясь, стоит ли раскрывать те или иные секреты нелёгкого цыганского бытия.Однажды после очередной такой "консультации" женщина на съёмочной площадке больше не появилась. Соседи позже сообщили, что муж её избил до полусмерти. Почему – выяснить Матвееву так и не удалось. Возможно, он приревновал к экранному Будулаю, с которым его жена говорила одна, без свидетелей. Возможно, ему не понравилось, что именно она рассказывала.Небо над Доном тем временем совсем расквасилось, снимать стало совершенно невозможно, потому что грунт в Пухляковском полностью раскис, превратившись в скользкую липкую грязь. Местные жители шутили, что у них, почти, как в Москве, только небо пониже и асфальт пожиже. Пришлось съёмочной группе перебираться в Абхазию, в Гагры, где часть сцен доснимали на одном из колхозных подворий.13 июля 1967 года состоялась премьера фильма. Успех он имел оглушительный – за всю историю Киевской киностудии это 8-й по числу зрителей за первый год просмотра фильм.После такого оглушительного успеха Матвеев стал настоящим народным цыганом Советского Союза. Театр "Ромэн" предложил ему возглавить его труппу: "Евгений! Ну что ты притворяешься? Пусть у тебя голубые глаза, это ничего, но мы же видим, что ты цыган. Ты и поешь, как цыган…"В разных городах страны цыгане скупали билеты на целые сеансы, никого не пропуская в зал, чтобы смотреть фильм без посторонних зрителей. Матвеев сам столкнулся с этим в Волгограде – ему сказали, что он не может попасть в кинотеатр, чтобы выступить перед началом сеанса, так как билеты скуплены цыганами. "Цыган" стал для Матвеева в режиссуре настоящим карьерным трамплином, после которого в его работе следовали удача за удачей.

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https://ukraina.ru/20250610/1023859046.html

https://ukraina.ru/20250817/tsyganka-aza-drama-pro-tsygan-napisannaya-polyakom-pererabotannaya-malorossom-i-snyataya-evreem-1067102617.html

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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