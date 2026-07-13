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Кто заплатит за санкции? Европейские банки требуют у Linde компенсацию за арест активов в России

Кто заплатит за санкции? Европейские банки требуют у Linde компенсацию за арест активов в России - 13.07.2026 Украина.ру

Кто заплатит за санкции? Европейские банки требуют у Linde компенсацию за арест активов в России

Ведущие европейские банки пытаются переложить на химического гиганта Linde издержки от собственных же антироссийских санкций. Об этом 13 июля пишет Financial Times

2026-07-13T16:00

2026-07-13T16:00

2026-07-13T17:43

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Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank подали иски против Linde, требуя в общей сложности около €1 миллиарда компенсации. Спор возник из-за контрактов 2021 года на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Linde получила от "Русхимальянса" более €1 миллиарда аванса, банки выдали гарантии, но после введения санкций ЕС в 2022 году компания заморозила проект, а банки отказались платить по гарантиям. Российские суды в итоге арестовали активы банков на сумму около €1 миллиарда.Теперь банки требуют от Linde возместить эти потери, утверждая, что компания обязана компенсировать им убытки по контракту. Первое заседание по иску Deutsche Bank на €260 миллионов состоится 14 июля во Франкфурте.Больше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, ес, санкции, антироссийские санкции