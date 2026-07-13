Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США - 13.07.2026 Украина.ру
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Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США
Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США - 13.07.2026 Украина.ру
Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США
Европейские страны всё больше отстают от США, Китая и России в космической сфере, так как не могут запускать достаточное количество собственных ракет. Об этом 13 июля пишет Bloomberg
2026-07-13T16:10
2026-07-13T17:31
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Главная европейская ракета Ariane 6 способна выполнять лишь около десяти запусков в год, тогда как в США в 2025 году проводили более 15 запусков в месяц, в основном силами SpaceX. При этом США, Китай и Россия вложили в военные космические технологии более 200 миллиардов долларов за пять лет."В этой обостряющейся гонке отсутствует Европа, которая сталкивается с несогласованностью интересов, ограниченными бюджетами и отсутствием тяжёлых ракет-носителей", — констатирует агентство. Европейские разработки пока на ранней стадии: немецкая Isar Aerospace ещё не вывела ракету на орбиту.Брюссель пытается сократить отставание: создаётся спутниковая система IRIS 2 как альтернатива Starlink, Германия направит €35 миллиардов на космическую оборону к 2030 году. Однако пока Европа вынуждена зависеть от американских компаний, а собственные амбиции упираются в нехватку ракет.Больше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, европа, bloomberg, вооруженные силы украины, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
Новости, США, Россия, Европа, bloomberg, Вооруженные силы Украины, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)

Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США

16:10 13.07.2026 (обновлено: 17:31 13.07.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото
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Европейские страны всё больше отстают от США, Китая и России в космической сфере, так как не могут запускать достаточное количество собственных ракет. Об этом 13 июля пишет Bloomberg
Главная европейская ракета Ariane 6 способна выполнять лишь около десяти запусков в год, тогда как в США в 2025 году проводили более 15 запусков в месяц, в основном силами SpaceX. При этом США, Китай и Россия вложили в военные космические технологии более 200 миллиардов долларов за пять лет.
"В этой обостряющейся гонке отсутствует Европа, которая сталкивается с несогласованностью интересов, ограниченными бюджетами и отсутствием тяжёлых ракет-носителей", — констатирует агентство.
Европейские разработки пока на ранней стадии: немецкая Isar Aerospace ещё не вывела ракету на орбиту.
Брюссель пытается сократить отставание: создаётся спутниковая система IRIS 2 как альтернатива Starlink, Германия направит €35 миллиардов на космическую оборону к 2030 году. Однако пока Европа вынуждена зависеть от американских компаний, а собственные амбиции упираются в нехватку ракет.
Больше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля
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