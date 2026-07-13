https://ukraina.ru/20260713/bloomberg-evropa-proigryvaet-kosmicheskuyu-gonku-rossii-kitayu-i-ssha-1081416571.html
Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США
Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США - 13.07.2026 Украина.ру
Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США
Европейские страны всё больше отстают от США, Китая и России в космической сфере, так как не могут запускать достаточное количество собственных ракет. Об этом 13 июля пишет Bloomberg
2026-07-13T16:10
2026-07-13T16:10
2026-07-13T17:31
новости
сша
россия
европа
bloomberg
вооруженные силы украины
мир без границ
ии (искусственный интеллект)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0b/1045198419_0:80:750:502_1920x0_80_0_0_98f61db1c797ea688df2a93377db448e.jpg
Главная европейская ракета Ariane 6 способна выполнять лишь около десяти запусков в год, тогда как в США в 2025 году проводили более 15 запусков в месяц, в основном силами SpaceX. При этом США, Китай и Россия вложили в военные космические технологии более 200 миллиардов долларов за пять лет."В этой обостряющейся гонке отсутствует Европа, которая сталкивается с несогласованностью интересов, ограниченными бюджетами и отсутствием тяжёлых ракет-носителей", — констатирует агентство. Европейские разработки пока на ранней стадии: немецкая Isar Aerospace ещё не вывела ракету на орбиту.Брюссель пытается сократить отставание: создаётся спутниковая система IRIS 2 как альтернатива Starlink, Германия направит €35 миллиардов на космическую оборону к 2030 году. Однако пока Европа вынуждена зависеть от американских компаний, а собственные амбиции упираются в нехватку ракет.Больше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
россия
европа
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0b/1045198419_0:10:750:573_1920x0_80_0_0_45f7a5edee417dd2e99baafef2e49d94.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, европа, bloomberg, вооруженные силы украины, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
Новости, США, Россия, Европа, bloomberg, Вооруженные силы Украины, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)
Bloomberg: Европа проигрывает космическую гонку России, Китаю и США
16:10 13.07.2026 (обновлено: 17:31 13.07.2026)
Европейские страны всё больше отстают от США, Китая и России в космической сфере, так как не могут запускать достаточное количество собственных ракет. Об этом 13 июля пишет Bloomberg
Главная европейская ракета Ariane 6 способна выполнять лишь около десяти запусков в год, тогда как в США в 2025 году проводили более 15 запусков в месяц, в основном силами SpaceX. При этом США, Китай и Россия вложили в военные космические технологии более 200 миллиардов долларов за пять лет.
"В этой обостряющейся гонке отсутствует Европа, которая сталкивается с несогласованностью интересов, ограниченными бюджетами и отсутствием тяжёлых ракет-носителей", — констатирует агентство.
Европейские разработки пока на ранней стадии: немецкая Isar Aerospace ещё не вывела ракету на орбиту.
Брюссель пытается сократить отставание: создаётся спутниковая система IRIS 2 как альтернатива Starlink, Германия направит €35 миллиардов на космическую оборону к 2030 году. Однако пока Европа вынуждена зависеть от американских компаний, а собственные амбиции упираются в нехватку ракет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.