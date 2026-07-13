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В Госдуме заявили о жёстком ответе за смертельную атаку ВСУ на Московскую область

В Госдуме заявили о жёстком ответе за смертельную атаку ВСУ на Московскую область - 13.07.2026 Украина.ру

В Госдуме заявили о жёстком ответе за смертельную атаку ВСУ на Московскую область

Россия многократно отомстит за мирных жителей, пострадавших от ночной атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Об этом 13 июля заявил депутат Госдумы Андрей Колесник

2026-07-13T16:03

2026-07-13T16:03

2026-07-13T16:03

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"Россия многократно отомстит за людей, пострадавших от атаки ВСУ. ВСУ получат по полной, и произойдёт это в ближайшее время", — сказал парламентарий.В ночь на 13 июля украинские дроны атаковали Московскую область. В Истре пострадали трое жителей, ещё три человека стали жертвами налёта. В Солнечногорске ранения получили два человека. О ночных атаках – в материале Погибли жители Подмосковья. ПВО за ночь сбила почти 350 вражеских дронов над РоссиейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, московская область, россия, вооруженные силы украины, госдума, всу