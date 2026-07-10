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"Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

"Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины - 10.07.2026 Украина.ру

"Бегите из страны!" Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, почему в обозримом будущем не стоит рассчитывать на мир, но, напротив, нужно готовиться к затяжной и кровавой войне. Думают и о том, что делать в этой ситуации простым людям, чтобы уцелеть самим и спасти своих детей, родных и близких

2026-07-10T06:20

2026-07-10T06:20

2026-07-10T11:24

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

геворгян

кость бондаренко

украина.ру

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После встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях саммита НАТО можно предположить, что лидер США дал Киеву время показать, как можно принудить РФ к миру, а там посмотрим, что получится, считает украинский политолог Кость Бондаренко.При этом США помогают киевскому режиму бить в глубь России, предоставляя данные со спутников, что признал госсекретарь США Марко Рубио. Политолог отметил, что это и так понятно, ведь своих спутников у Киева нет. Рубио сказал, что и дальше будут помогать. Но это означает, что и Россия будет обстреливать объекты на территории Украины всё более интенсивно.Зеленский думает, что он хитрее всех, что у других государств нет своих разведок, он уверен, что мир верит его рассказам о потерях России и о "победах" Киева. Ему не возражают, хотя знают истинное положение вещей, поскольку Западу нужно, чтобы украинцы продолжали воевать.Бондаренко предположил, что о мире речь пока не идёт, напротив, будет эскалация, атаки будут усиливаться, при этом стоит поберечься Западной Украине. И не только. Эксперт напомнил о недавнем ударе ВС РФ по складам боеприпасов в Вишнёвом, подчеркнув, что "практика размещения военных объектов, складов и других опасных объектов среди жилых домов… является уже традиционной, это уже стало новой нормой для Украины". Люди стали заложниками.Украинский юрист и блогер Тарас Никифорчук отметил, что в Вишнёвом под Киевом при ударе по военным складам разрушено несколько улиц, разрушены и повреждены десятки домов. Он тоже задал вопрос - почему военные склады размещены в черте города?Это ведь не первый и не единственный случай, когда прикрываются мирными. И Зеленскому следовало бы уйти в отставку, считает Никифорчук.Ранее по этому же поводу (размещение военных складов в жилой застройке) экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* потребовал отставки министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Политик также заявил, что военные производства в Киеве и в других городах прикрывают чуть ли не детскими садиками, люди начинают требовать убрать такие объекты от них подальше.Но понятно, что в отставку за это вряд ли кого-то отправят, как и требования убрать опасные объекты никто выполнять не будет. Кого интересует судьба мирных жителей? При этом никто из власть имущих с обеих сторон не пострадал за время конфликта, а вот простые люди гибнут, подчеркнул Никифорчук в эфире интернет-канала Liberty UA. Он добавил, что народ это всё видит, все уже всё понимают.Отвечая на вопрос, что делать простым людям в сложившейся ситуации, юрист посоветовал просто бежать с Украины, если есть такая возможность. По его словам, надо подумать о детях, о внуках, о родных и близких, а Украина сейчас место крайне опасное. В общем, надо выбираться куда-то туда, где, возможно, платят пособия. И даже туда, где не платят."Мне кажется, лучше жить где-то на вокзале в Германии, чем жить где-то в Славянске сейчас, где живут мои знакомые", - сказал Никифорчук.Но как видятся перспективы развития спецоперации, которую представитель Кремля Дмитрий Песков называет настоящей войной?Чем дольше идёт СВО, тем больше возникает вопросов. Почему не трогают верхушку укрорейха? Почему не бьют по целям, поражение которых кажется необходимым не одним только военным специалистам? Например, почему до сих пор целы те несколько точек на Украине, где меняют колёсные пары вагонов при переходе на европейскую колею и с неё. Об этом напомнил финансовый аналитик и блогер, выступающий под ником "Геннадий М.". Он подчеркнул, что эти пункты легко можно разнести."Почему этого не делается? Ну, потому, что есть, видимо, какие-то другие планы… тяжёлые для понимания", - предположил аналитик в эфире канала Александра Шелеста*, добавив, что мы об этих планах не знаем, а вот главком ВСУ Александр Сырский, вероятно, с ними знаком.Эксперт высказал мнение, что война не закончится в ближайшее время, поскольку главные цели не достигнуты: "Украина должна ослаблять Россию до тех пор, пока Европа не будет в состоянии напасть...". А для этого нужно ещё полтора-два года.То, что воевать с Европой придётся, понимают все, сказал аналитик, добавив, что никто не пойдёт на то, чтобы давать РФ передышку перед этой схваткой — и "Украина будет до последнего тянуть свою лямку, потому что так сказали глобалисты".Америка стачивает Европу о Россию, а Россию о Европу, такова суть американской политики, считает российский политолог, востоковед, специалист по пропаганде и контрпропаганде Каринэ Геворгян. По её мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, противостояние России с Западом продолжится вне зависимости от того, каким будет исход нынешнего конфликта.Развал СССР был вовсе не победой, а поражением, кто бы что ни говорил, подчеркнула Геворгян. По её словам, причины нынешних проблем в том, что вся политика Москвы на постсоветском пространстве - "провальная".Когда горячая фаза конфликта закончится, он продолжится в виде актов терроризма, которые, впрочем, осуществляются и сейчас. Что делать? Работать с массовым сознанием и внутри России, и на Украине, как это делают и делали на протяжении нескольких десятилетий наши противники. Политолог добавила, что это вполне осуществимо, но пока сознание "не лечат". Точнее, "лечат", но совсем в другую сторону.В общественном сознании в России возникает всё больше вопросов, ответов на которые никто не даёт, в результате происходит утрата доверия к власти. По словам Геворгян, сегодня ситуация начинает чем-то напоминать предреволюционную обстановку в России вековой давности. Народ перестаёт понимать, что происходит, как так получается, что "мы с Западом здесь воюем, а там - торгуем"? Почему Госдума не изменит закон о Центробанке? Получается, что в стране двоевластие? Таких "почему" много — но ответов нет, власть разучилась разговаривать с обществом.Отвечая на вопрос, что же делать в сложившейся ситуации, Геворгян сказала, что во избежание потрясений нужна "революция сверху". Иначе, как показывает исторический опыт, может быть куда хуже.Нужно вспомнить себя, "осознать русскую цивилизацию не как некую эпигонскую вторичность", надо делать "опору на самих себя", заявила политолог. Она добавила, что враг (Запад) уже совершенно открыто говорит, что он враг, его можно за такую открытость уважать, но стоит ли по-прежнему надеяться с ним договориться?О том, что главная задача НАТО - "это, в принципе, разрушение России", напомнил и экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Он в эфире одного из интернет-каналов отметил, что на саммите НАТО заявления звучали самые воинственные, выглядело всё так, словно Европа уже побеждает Россию, стоит только ещё чуть надавить.На самом деле Европе не так просто будет выполнить свои обязательства перед Киевом, сказал политик. Но в то же время он призвал не переоценивать экономические трудности Запада и, в частности, европейских стран. Деньги на войну они найдут.*лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Может и по Лондону прилететь". Эксперты и политики о ситуации.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, геворгян, кость бондаренко, украина.ру