https://ukraina.ru/20260711/s-kastryuley-vmesto-golovy-magi-ofisa-prezidenta-ukrainy-gordost-natsii-1081333566.html

С кастрюлей вместо головы: маги офиса президента Украины. "Гордость нации"

С кастрюлей вместо головы: маги офиса президента Украины. "Гордость нации" - 11.07.2026 Украина.ру

С кастрюлей вместо головы: маги офиса президента Украины. "Гордость нации"

"Пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация!" Так высказался спикер украинской Рады, Руслан Стефанчук, вручая знак "Гордость и слава украинской нации" магу Велиару (в быту - Богдан Орищенко)

2026-07-11T06:20

2026-07-11T06:20

2026-07-11T06:20

эксклюзив

ярослав железняк

владимир зеленский

киево-печерская лавра

руслан стефанчук

офис президента

рада

пцу

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.В письме спикер добавил, что "работа мага" "придаёт веры, что у нашей страны есть будущее."Да уж.Кому как не Стефанчуку с Орищенко доверять будущее Украины. Они, судя по всему, прозорливо провидят это будущее, руководствуясь писаниями "мага Велиара".Их довольно много. Автор плодовит, и обучает всех желающих "алтарю ведьм" и всяким "сатанинским штучкам."Кстати, хотелось бы добавить, что спикер Рады Стефанчук - это тот самый хотя бы частично легитимный человек, который должен был бы сейчас управлять Украиной. Если бы соблюдались хоть какие-то законы.С кастрюлей вместо головыЕщё со времён первого Майдана, в принципе, было понятно, какое у Украины будущее. А судя по второму Майдану, это стало полностью очевидно.Его бы надо было назвать "Майдан с кастрюлями на голове".Магическая сила кастрюль подействовала, кажется, на всю нацию.Как был популярнейший роман Майн Рида "Всадник без головы", так про Украину после второго Майдана можно было бы написать произведение с названием "С кастрюлей вместо головы".Кажется, те кастрюли были действительно оружием мощного и массового поражения.После них "як посказылыся вси", как говорят бабушки непослушным внукам в украинских сёлах. То есть, если дословно - стали бесноватыми.Природа на Украине, что ли, такая. Способствует общей бесноватости.Маг ВелиарИтак, "маг Велиар" процветал в современной Украине, неоднократно обслуживая своими смешными и странными ритуалами Офис президента Украины.Это просто уму непостижимо, до какой степени глупости все дошло.Не будем рассуждать о том, как должны выглядеть настоящие сатанинские ритуалы. Никто из нас, к счастью, этого не знает. И лучше даже в шутку с этой нечистью дела не иметь.Но "сатанисты" и их зловещие ритуалы точно не должны выглядеть так, как выглядят убогие постановки Велиара.Это же какой-то "ТЮЗ на минималках"! А Велиар - косноязычный клоун с манией величия.Вот Велиар в самодельной короне и подозрительной тряпке на плечах (видимо, она должна изображать мантию?) шествует со скромной группой приспешников под стенами Киево-Печерской лавры.На груди у него болтается на цепи самодельное изображение Диавола. Вот такого, как на лубочных картинках: с рогами, "черен лицом".Вот косноязычный, с заплетающимся языком, Велиар что-то лопочет, "читает на картах". Быстро-быстро что-то рассказывает, как цыганка-гадалка.Впрочем, не будем обижать настоящих цыганок гадалок. Даже в психотерапии существует такой термин как "цыганский гипноз" (доступный для обучения всех желающих, курс длится от силы пару дней).Богдан Орищенко цыганским гипнозом точно не владеет. Да он вообще ничем не владеет. Только неуёмной манией величия и рассказами про то, что он очень много зарабатывает.Эти рассказы и сыграли с магом злую шутку.Злая шутка с магомНародный депутат Украины Железняк потребовал возбудить против Велиара дело.За мошенничество и уклонение от уплаты налогов.Дело в том, что Велиар стал рассказывать, что зарабатывает по 50-100 тысяч долларов в месяц.Рассказ был такой:"Есть у меня человек, который приносит баночку из-под чупа чупсов. Как на базаре стоят. А там скруточки долларов. По 10-15 тысяч."Народ слушает на Украине, раскрыв рты. Вот эти великолепные подробности про "скруточки по 10 тысяч" действуют, как будто всех приворожили.Но где же налоги? Спросил Железняк.Маг трусливо взвизгнул и начал оправдываться:- Я блогер! Я имею право гиперболизировать! Приукрашать!Я плачу налоги! 9 миллионов грн в год - мой заработок (примерно 15,5 миллионов рублей).Да, вот так вот выглядит "Гордость и слава Украины" от Стефанчука.Офис ВелиараЗачем же Офис президента и спикер Рады пригрели Велиара?Во-первых, за вот эти походы около стен Киевской лавры, с плакатами, на которых были буквально написаны матерные слова против православной церкви.Это Велиар проводил "сатанинский ритуал против УПЦ".Никого не должно удивлять, что за такую мерзость дают ордена "Гордость и слава Украины".На самом деле, это сатанинское нападение на любую веру и на всё православие.Таков проект глобалистов: церковь на Украине надо уничтожить.Конечно, Велиар жалок, смешон и нелеп. Но других нет! Какая страна, такие и маги.А, во-вторых, "маг", видимо, оказывал личные услуги Зеленскому и до недавнего времени - всесильному главе Офиса президента Андрею Ермаку.По рассказам бывшего пресс секретаря Зеленского, Юлии Мендель, у Ермака и в офисе президента - специальные куклы вуду, сундучки с магическими предметами.А все в окружении Зеленского - со специальными браслетами на руках. Браслеты из четок, "заряжены" кладбищенской магией. Их даже называют "четочники".Железняк же нападает на Велиара только по одной причине: он из другого лагеря.На Украине обостряется внутривидовая борьба. Денег все меньше, делить их все сложнее.Железняк принадлежит к партии "Голос", а это отъявленные "соросята", они буквально выполняют указания "группы Джорджа Сороса", чьим основным представителем на Украине является Томаш Фиала, владелец многих ресурсов, недвижимости, предприятий и земель.Он владеет также таким медиа ресурсом как "Украинская правда".Вот поэтому становятся известны все эти "сатанинские штучки" Офиса президента.Вот поэтому и бежит Велиар заполнять налоговую декларацию: могут сожрать конкуренты по политической "борьбе"."Вульгарная шарлатанка"А есть же ещё его "коллега", ведьма Мария Тихая!На Марию Арефьеву, которая работает под псевдонимом "Тихая", тоже заведено дело, и тоже за мошенничество, и тоже по заявлению Железняка.И причина та же самая: Тихая - домашний, можно сказать, маг Офиса президента.А если послушать откровения Тихой в разных передачах, то получается, что кого она только не обслуживала! Далеко не один только Офис президента. И далеко не только "магические" услуги оказывала.Мария с гордостью рассказывает, что она вступала в разнообразные интимные отношения, в том числе и не совсем традиционные, с многими депутатами и видными украинскими деятелями.Самым заметным было появление "ведьмы" вместе с Юлией Тимошенко на суде. И её же появление на суде над олигархом Коломойским*.Марию народ называет "хитрой шарлатанкой."Есть и отзывы клиентов: "взяла 30 тысяч гривен за приворот, а он не подействовал!"Интересно, а у кого-то когда-то подействовало? Или претензии касаются только суммы денег?"Инфантильные, вульгарные, как люди могут верить такой тупой примитивной лжи", - пишут под видео Марии Тихой и Велиара."Рупор Банковой", называет этих "магов" Железняк.Да, эти "маги Банковой" - это, конечно, "какой-то позор", с одной стороны.А с другой стороны, чего можно ожидать от офиса кастрюлеголовых?Что они будут рассуждать о философии Платона?Нет, все как положено. Какой офис, такой и "рупор".О том, как боксер Усик хочет стать президентом Украины - "Маленькая крыса" и "пучеглазый бомж". Боксёра Усика подменили или запугали? И станет ли он президентом*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

киево-печерская лавра

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, ярослав железняк, владимир зеленский, киево-печерская лавра, руслан стефанчук, офис президента, рада, пцу