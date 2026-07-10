https://ukraina.ru/20260710/ibragimov-ssha-mogut-voyti-v-iran-cherez-irak--ottuda-ubrali-proiranskie-gruppirovki-1081292719.html

Ибрагимов: США могут войти в Иран через Ирак — оттуда убрали проиранские группировки

Ибрагимов: США могут войти в Иран через Ирак — оттуда убрали проиранские группировки - 10.07.2026 Украина.ру

Ибрагимов: США могут войти в Иран через Ирак — оттуда убрали проиранские группировки

Наземное вторжение США в Иран возможно через Ирак — проиранские группировки оттуда убрали. Однако победа не гарантирована: иранцы готовы к наземной войне лучше, чем к воздушной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-07-10T05:30

2026-07-10T05:30

2026-07-10T05:30

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Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в турецкой столице заявил о прекращении перемирия с Ираном, назвав руководство исламской республики "больными людьми". В ночь на 8 июля 2026 года армия США нанесла удары по 80 целям в Иране, после чего Корпус стражей исламской революции атаковал 85 американских военных объектов.Отвечая на вопрос о возможности наземной операции США против Ирана, эксперт заявил, что она вполне реальна. "Вполне возможно. Это может произойти через территорию Ирака", — пояснил эксперт.По словам востоковеда, в Багдаде произошли серьезные изменения, которые открывают путь для США. "В элитах Ирака произошли изменения, оттуда убрали проиранские группировки и лояльных Ирану политиков", — заявил Ибрагимов.Однако эксперт выразил сомнение в успехе американского вторжения. "Но даже если такая операция будет осуществлена, я не уверен, что американцы выйдут победителями из этой войны", — подчеркнул он.Ибрагимов объяснил, почему Штатам будет сложно одержать победу. По его словам, у иранцев есть серьезное преимущество в подготовке к наземному конфликту. "Иранцы готовы к наземной операции значительно лучше, чем к воздушной", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана" на сайте Украина.ру.Саммит в Анкаре четко показал, что все эти годы Украина была главной натовской лабораторией и полигоном, где тестировались новые технологии. Подробнее об этом — в материале "Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника" на сайте Украина.ру.

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