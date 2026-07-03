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Есть только МИГ между Украиной и Польшей

Есть только МИГ между Украиной и Польшей - 03.07.2026 Украина.ру

Есть только МИГ между Украиной и Польшей

Вражда между Польшей и Украиной переходит из исторической плоскости в военно-политическую. Более того, теперь уже поляки (после венгров) грозят украинцам блокированием вступления в ЕС, если режим Зеленского не откажется от "бандеровской мифологии".

2026-07-03T13:09

2026-07-03T13:09

2026-07-03T13:09

эксклюзив

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Но если политическая перепалка пока не так опасна, то вот отказ Польши передавать ВСУ устаревшие самолеты-истребители МиГ-29 может нанести существенный урон боевому напору Украины. Варшава не раз заявляла о готовности помогать, однако реальная передача боевых машин буксует уже много месяцев. За этой задержкой стоит не отсутствие политической воли, а жесткий прагматический расчет. Так между Польшей и Украиной была договоренность о том, что Киев поделится с Варшавой своими наработками по беспилотникам, рассказал польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News. "Не будет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников — или, точнее, возможностей в сфере беспилотников — для Польши", — добавил он.Кроме того, тему Волынской резни хотят официально привязать к вступлению Украины в ЕС. В Европарламент внесли поправку к докладу о евроинтеграции Украины, которая предлагает сделать вопрос Волынской трагедии критерием прогресса Киева на пути в ЕС. Автор инициативы - Европейская народная партия (куда входит и политсила премьера Польши Туска). Более подробно на тему - в обзоре соцсетей.Журналист Александ ЮнашевПольша закусила удила и решила утилизировать истребители, которые планировала передать Украине. Формальная причина — сделка сорвалась, так как Киев не выполнил своих обязательств по передаче беспилотных технологий.Но на самом деле это всё ещё отголоски идеологического конфликта из-за героизации нацистов на Украине. Истребители — только одна из "булавок", которой Варшава может уколоть Киев.Народный депутат Максим БужанскийИстория про старые польские Миги, которые Польша утилизирует, но не отдаст нам, потому что не получила взамен желаемую технологию дронов, очень показательна. И объясняет, сама по себе, массу исторических моментов, трагических, большей частью, и в отношениях, и в судьбе наших стран. Как мы доехали до Руины, а Польша до трёх разделов? Да вот именно так. Не доставайся же ты никому, и тд. Что до самой технологии дронов, то её сложно передать. Помните тех мужиков 22-го года, которые к кузовам пикапов трубы приваривали и с них пытались ракеты самодельные запускать? Видел таких в Днепре. Как такое на чертеже нарисуешь? Не трубу, трубу то можно, мужиков тех. Не передаётся технология, без них не работает.Украинский политический аналитик Сергей МарченкоСоздатель польского экономического чуда, бывший министр финансов и Вице-премьер Польши, всемирно известный экономист Лешек Бальцерович говорит, что антиукраинская ненависть в Польше – проявление подлости или тупости. Я бы добавил к словам господина Бальцеровича, что антипольская ненависть в Украине, развернувшаяся в ответ на провокацию Кароля Навроцкого, такое же проявление подлости или тупости. Уже очевидно, что политики обеих стран ухватились за противостояние как возможность повысить рейтинг среди примитивных избирателей, которые считают, что все их проблемы из-за соседей. Польская сторона начала, а украинская активно подхватила и раскручивает скандал. Рейтинги Навроцкого и Зеленского улетают в космос, а между тем на земле потери несут народы обеих стран. Потому что воевать с Россией будут простые поляки, а не Навроцкий.Украинский политический блогер Юрий ЧепакПросто интересно, на что рассчитывали все эти патриоты когда харкали в руку дающую? И все это на фоне страшнейшего обстрела Украины, где очевиден дефицит Пэтриот и мы абсолютно беззащитны перед крылатыми ракетами. Единственный вариант, который можно было бы противопоставить - могли бы быть эти самолёты! Ну зато показали свою спесь, хамство и "незламну потужність"!Общественный деятель Александр Скубченко"Прославление Бандеры и преступников, совершивших бесчеловечные преступления и геноцид на Волыни и в Восточной Малопольше — это не тот путь, который ведёт к Западу, к миру цивилизации, общих европейских и трансатлантических ценностей, [ сказал] — руководитель канцелярии президента Польши Богуцкий. Да, с 1569 года, после Люблинской унии, Польское королевство включило земли Малой Руси в свою Малопольскю провинцию, но разве Малая Русь от этого стала Малой Польшей? Уже по результатам Андрусовского перемирия 1667 года (и позже — Вечного мира в 1686 году), Польша уступила Киев и Левобережье Русскому царству, а Правобережье — в результате второго раздела Речи Посполитой в 1793 году. С переходом в состав России эти исторические русские территории — снова Малороссия (Малая Россия).Почему снова? Малая Русь впервые упоминается в середине XIV веке. Однако ещё ранее, в конце XII века, в перечне митрополий, находившихся под юрисдикцией Константинополя, появилась Великая Русь (Киевская митрополия).Появление же Малой Руси было обусловлено разорением Киева Батыем в 1240 году и расколом самой Руси. В 1299 году хан Золотой орды Тохта подверг Киев очередному разорению, и по причине этого Киевский митрополит Максим вынужден был покинуть Киев, и переехал во Владимир, который с тех пор и стал, вместо Киева, духовным центром Руси.Не согласные с этим галицкие князья стали добиваться от Константинополя создания своей митрополии для управления западной частью, пока ещё единой мирополии, Руси. И в 1305 году они таки добились церковного раскола: была создана Галицкая митрополия, отдельная от Киевской и самостоятельная. Так как Киевская митрополия уже была названа Константинополем как Великая Русь, и в ней осталось 12 епархий, то Галицкую, в которую вошли 6 епархий, практически сразу окрестили Малой. С тех пор образовалось две "церковные провинции": Великая Русь (Киевская митрополия) с центром во Владимире (с 1325 года — в Москве), и Малая Русь (Галицкая митрополия) с центром в Галиче. Со временем Малая Русь обрела не только церковный, но и политический смысл: так стали называть земли Галицко-Волынского княжества. Например, в 1335 году князь Галицкий Юрий называл себя как "князь всей Малой Руси", а польского короля Казимира Великого в XIV веке называли "королём Ляхии и Малой Руси". В XVI веке в Речи Посполитой Малой Россией будут называть все свои восточные земли — весь правый берег Днепра с Киевом, где жили православные русские люди. С появлением Гетманщины в 1649 году так будут называть земли под началом гетмана на левом берегу Днепра, а после Переяславской рады 1654 года русский царь Алексей Михайлович даже в свой титул добавил "Всея Великия и Малыя России": "Божиею Милостию Великий Государь Царь и Великий Князь всея Великия и Малыя России".Позже, уже во времена Российской империи, в обиход вошла и Малороссия. Так что Малая Русь — это даже немножко современной Польши, включая польский город Холм, где когда-то давно правил Данила Галицкий. И надо полякам напоминать, что времена, когда земли Руси были в составе Малопольши, давно минули. И что Малопольшей они всего лишь называли нашу историческую Малую Русь, Малую Россию, Малороссию. Но намёк бандерам поляки посылают однозначный: они не считают Украину состоявшимся государством, они считают западную часть Украины своей исторической землёй. В принципе, если Польша проявит настойчивость, а Россия уступит Польше, то этим — разделом на Малороссию и Малопольшу — Украина и закончится окончательно.Военный волонтёр Юрий КасьяновПотихоньку, понемногу, у нас началась информационная кампания против вступления Украины в ЕС. Не нравятся ли там кому-то наши герои?.. Польские фермеры боятся конкуренции?.. Требуют от нас реформ, борьбы с коррупцией, демократии и выборов?.. - Да уж нет! Не учите нас жить, лучше помогите материально.Иногда кажется, что делается все, чтобы европейцы не приняли нас в свою общую Европу. Чтобы оставили нас с нашими героями, продуктами и нашей коррупцией.Однако именно европейская помощь, европейские деньги дали Украине силы и оружие уничтожать врага и гордиться своими героями.Именно европейские деньги породили невиданную коррупцию, которая теперь не хочет в Европу, потому что реформы, выборы, работающие законы заменят большое коррупционное состояние на тюремные приговоры. Кажется, именно в этом главное препятствие нашему вступлению в ЕС. Обо всем остальном можно договориться. У каждой страны есть свои герои.О том, как формируются в условиях войны экономики противоборствующих сторон - в интервью Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки

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