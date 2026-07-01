Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории - 01.07.2026 Украина.ру
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Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории
Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории - 01.07.2026 Украина.ру
Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории
Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские территории, о последствиях рассказали губернаторы регионов, передает 1 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-01T07:59
2026-07-01T08:14
сво
спецоперация
ростовская область
буденновск
ставропольский край
украина.ру
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Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что российская система ПВО уничтожила вражеские БПЛА в четырех районах региона: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность сохраняется.Кроме прочего, украинский дрон сбили на подлете к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае, пострадавших и разрушений нет, информировал губернатор Владимир Владимиров.Опасность атаки БПЛА в регионе также сохраняется, а силы ПВО продолжают нести боевое дежурство.О других атаках - в материале Силы ПВО с вечера сбили уже более полусотни БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
ростовская область
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сво, спецоперация, ростовская область, буденновск, ставропольский край, украина.ру
СВО, Спецоперация, Ростовская область, Буденновск, Ставропольский край, Украина.ру

Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории

07:59 01.07.2026 (обновлено: 08:14 01.07.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские территории, о последствиях рассказали губернаторы регионов, передает 1 июля телеграм-канал Украина.ру
Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что российская система ПВО уничтожила вражеские БПЛА в четырех районах региона: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность сохраняется.
Кроме прочего, украинский дрон сбили на подлете к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае, пострадавших и разрушений нет, информировал губернатор Владимир Владимиров.
Опасность атаки БПЛА в регионе также сохраняется, а силы ПВО продолжают нести боевое дежурство.
О других атаках - в материале Силы ПВО с вечера сбили уже более полусотни БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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