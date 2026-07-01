https://ukraina.ru/20260701/povrezhdeny-lep-i-nedostroennoe-zdanie-vrazheskie-drony-nochyu-atakovali-rossiyskie-territorii-1080854131.html

Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории

Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории - 01.07.2026 Украина.ру

Повреждены ЛЭП и недостроенное здание: вражеские дроны ночью атаковали российские территории

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали российские территории, о последствиях рассказали губернаторы регионов, передает 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T07:59

2026-07-01T07:59

2026-07-01T08:14

сво

спецоперация

ростовская область

буденновск

ставропольский край

украина.ру

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Обломки сбитого в Пензенской области беспилотника повредили линии электропередачи (ЛЭП) и упали на недостроенное здание, пострадавших нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.На месте происшествия работают службы экстренного реагирования, устраняя последствия. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что российская система ПВО уничтожила вражеские БПЛА в четырех районах региона: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность сохраняется.Кроме прочего, украинский дрон сбили на подлете к промышленной зоне города Буденновска в Ставропольском крае, пострадавших и разрушений нет, информировал губернатор Владимир Владимиров.Опасность атаки БПЛА в регионе также сохраняется, а силы ПВО продолжают нести боевое дежурство.О других атаках - в материале Силы ПВО с вечера сбили уже более полусотни БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

ростовская область

буденновск

ставропольский край

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сво, спецоперация, ростовская область, буденновск, ставропольский край, украина.ру