Эксперт: Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО, но обязана быть готовой себя защитить - 01.07.2026 Украина.ру
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Эксперт: Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО, но обязана быть готовой себя защитить
Эксперт: Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО, но обязана быть готовой себя защитить - 01.07.2026 Украина.ру
Эксперт: Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО, но обязана быть готовой себя защитить
Зеленский угрожает Белоруссии, но вряд ли решится на провокацию — он занимается пиаром, пытаясь рассорить Москву и Минск. Если же Киев нападет, он ошибается, полагая, что Запад его поддержит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-07-01T05:45
2026-07-01T05:45
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Ранее Владимир Зеленский выдвинул Белоруссии ультиматум: прекратить строительство военной инфраструктуры у границы и разорвать военное сотрудничество с Россией. В ответ [президент РБ] Александр Лукашенко вызвал в Минск представителей киевского режима и предупредил их: если Зеленский попытается втянуть Белоруссию в войну, "качество войны мгновенно изменится" и она станет "совсем другой".Отвечая на вопрос журналиста о том, занимается ли Зеленский пиаром, готовит ли вооруженную провокацию против Белоруссии или пытается предотвратить возможные операции России с белорусской территории, Насонов заявил, что верны все предположения."Я думаю, Зеленский еще несколько вариантов переберет в своей голове, а потом проконсультируется со специалистами и примет единственно верное решение – сидеть спокойно", — заявил он.По словам эксперта, Белоруссия не участвует в СВО, но обязана защищать себя. "Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО. Ее вооруженные силы стоят на ее территории. Но поскольку на территории сопредельного государства идут боевые действия, Белоруссия обязана быть готовой себя защитить всеми имеющимися силами и средствами", — пояснил Насонов. Он добавил, что на белорусской территории стоят РЛС для засечки украинских дронов, а как это расценивает Зеленский — его проблемы.Эксперт подчеркнул, что Киев ошибается, полагаясь на поддержку Запада. "Может быть, страны ЕС и НАТО напичкали его уверенностью в том, что они готовы поддержать его во всем, что Украина сделает. Если так, то Зеленский ошибается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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Эксперт: Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО, но обязана быть готовой себя защитить

05:45 01.07.2026
 
© Украина.ру / Сгенерировано Искусственным ИнтеллектомУкраина и Белоруссия
Украина и Белоруссия - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Украина.ру / Сгенерировано Искусственным Интеллектом
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Зеленский угрожает Белоруссии, но вряд ли решится на провокацию — он занимается пиаром, пытаясь рассорить Москву и Минск. Если же Киев нападет, он ошибается, полагая, что Запад его поддержит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее Владимир Зеленский выдвинул Белоруссии ультиматум: прекратить строительство военной инфраструктуры у границы и разорвать военное сотрудничество с Россией. В ответ [президент РБ] Александр Лукашенко вызвал в Минск представителей киевского режима и предупредил их: если Зеленский попытается втянуть Белоруссию в войну, "качество войны мгновенно изменится" и она станет "совсем другой".
Отвечая на вопрос журналиста о том, занимается ли Зеленский пиаром, готовит ли вооруженную провокацию против Белоруссии или пытается предотвратить возможные операции России с белорусской территории, Насонов заявил, что верны все предположения.
"Я думаю, Зеленский еще несколько вариантов переберет в своей голове, а потом проконсультируется со специалистами и примет единственно верное решение – сидеть спокойно", — заявил он.
По словам эксперта, Белоруссия не участвует в СВО, но обязана защищать себя. "Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО. Ее вооруженные силы стоят на ее территории. Но поскольку на территории сопредельного государства идут боевые действия, Белоруссия обязана быть готовой себя защитить всеми имеющимися силами и средствами", — пояснил Насонов.
Он добавил, что на белорусской территории стоят РЛС для засечки украинских дронов, а как это расценивает Зеленский — его проблемы.
Эксперт подчеркнул, что Киев ошибается, полагаясь на поддержку Запада. "Может быть, страны ЕС и НАТО напичкали его уверенностью в том, что они готовы поддержать его во всем, что Украина сделает. Если так, то Зеленский ошибается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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