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Таможенника и пограничника поймали на переправке в ЕС уклонистов

Таможенника и пограничника поймали на переправке в ЕС уклонистов - 26.06.2026 Украина.ру

Таможенника и пограничника поймали на переправке в ЕС уклонистов

Стражи украинской границы помогали согражданам сбежать в Польшу за доллары США. Об этом 25 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-06-26T12:51

2026-06-26T12:51

2026-06-26T13:33

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ГБР завершило досудебное расследование в отношении инспектора таможни, инспектора пограничной службы и их сообщника, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу под чужими документами.Организатором схемы назван работник таможни, который подыскивал желающих нелегально сбежать с Украины. Он вовлёк в схему пограничника и знакомого, у которого были законные основания для выезда за границу."Мужчин доставляли в пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", где во время прохождения контроля они пользовались паспортами людей старше 60 лет. Среди использованных документов были, в частности, паспорт умершего отца таможенника и паспорт родственника одного из подельников", - рассказали в ГБР.Пограничник вносил в информационную систему недостоверные данные. Мужчины беспрепятственно пересекали границу, а в Польше пользовались своими документами.Следствием установлено по меньшей мере шесть человек, незаконно выехавших за границу по этой схеме. Среди них был и военнослужащий-дезертир."Стоимость таких "услуг" составила около 15 тысяч долларов США с человека. Задокументировано, что только за несколько переправленных лиц пограничник получил 25 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.Спасавшим соотечественников на возмездной основе грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляла Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.Тем временем ЕК рассматривает продление временной защиты для мигрантов с УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, гбр, ес, уклонисты, евроинтеграция, украина-ес, государственная граница, пересечение границы, бывший ссср, мигранты, мир без границ