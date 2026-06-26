https://ukraina.ru/20260626/tamozhennika-i-pogranichnika-poymali-na-perepravke-v-es-uklonistov-1080675520.html
Таможенника и пограничника поймали на переправке в ЕС уклонистов
Таможенника и пограничника поймали на переправке в ЕС уклонистов - 26.06.2026 Украина.ру
Таможенника и пограничника поймали на переправке в ЕС уклонистов
Стражи украинской границы помогали согражданам сбежать в Польшу за доллары США. Об этом 25 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-06-26T12:51
2026-06-26T12:51
2026-06-26T13:33
новости
польша
украина
гбр
ес
уклонисты
евроинтеграция
украина-ес
государственная граница
пересечение границы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080674728_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_9f4feb5ade20bc8f4a292f87027d5065.jpg
ГБР завершило досудебное расследование в отношении инспектора таможни, инспектора пограничной службы и их сообщника, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу под чужими документами.Организатором схемы назван работник таможни, который подыскивал желающих нелегально сбежать с Украины. Он вовлёк в схему пограничника и знакомого, у которого были законные основания для выезда за границу."Мужчин доставляли в пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", где во время прохождения контроля они пользовались паспортами людей старше 60 лет. Среди использованных документов были, в частности, паспорт умершего отца таможенника и паспорт родственника одного из подельников", - рассказали в ГБР.Пограничник вносил в информационную систему недостоверные данные. Мужчины беспрепятственно пересекали границу, а в Польше пользовались своими документами.Следствием установлено по меньшей мере шесть человек, незаконно выехавших за границу по этой схеме. Среди них был и военнослужащий-дезертир."Стоимость таких "услуг" составила около 15 тысяч долларов США с человека. Задокументировано, что только за несколько переправленных лиц пограничник получил 25 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.Спасавшим соотечественников на возмездной основе грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляла Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.Тем временем ЕК рассматривает продление временной защиты для мигрантов с УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
украина
бывший ссср
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1a/1080674728_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_bb6322da9392fac6b6604b16060d1bab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, гбр, ес, уклонисты, евроинтеграция, украина-ес, государственная граница, пересечение границы, бывший ссср, мигранты, мир без границ
Новости, Польша, Украина, ГБР, ЕС, уклонисты, евроинтеграция, Украина-ЕС, государственная граница, пересечение границы, бывший СССР, мигранты, Мир без границ
Таможенника и пограничника поймали на переправке в ЕС уклонистов
12:51 26.06.2026 (обновлено: 13:33 26.06.2026)
Стражи украинской границы помогали согражданам сбежать в Польшу за доллары США. Об этом 25 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
ГБР завершило досудебное расследование в отношении инспектора таможни, инспектора пограничной службы и их сообщника, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу под чужими документами.
Организатором схемы назван работник таможни, который подыскивал желающих нелегально сбежать с Украины. Он вовлёк в схему пограничника и знакомого, у которого были законные основания для выезда за границу.
"Мужчин доставляли в пункт пропуска "Нижанковичи — Мальховичи", где во время прохождения контроля они пользовались паспортами людей старше 60 лет. Среди использованных документов были, в частности, паспорт умершего отца таможенника и паспорт родственника одного из подельников", - рассказали в ГБР.
Пограничник вносил в информационную систему недостоверные данные. Мужчины беспрепятственно пересекали границу, а в Польше пользовались своими документами.
Следствием установлено по меньшей мере шесть человек, незаконно выехавших за границу по этой схеме. Среди них был и военнослужащий-дезертир.
"Стоимость таких "услуг" составила около 15 тысяч долларов США с человека. Задокументировано, что только за несколько переправленных лиц пограничник получил 25 тысяч долларов США", - отметили в ГБР.
Спасавшим соотечественников на возмездной основе грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляла Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.