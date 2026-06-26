Фон дер Ляйен едет в Армению и Азербайджан "укреплять позиции ЕС" - Politico - 26.06.2026 Украина.ру
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Фон дер Ляйен едет в Армению и Азербайджан "укреплять позиции ЕС" - Politico
Фон дер Ляйен едет в Армению и Азербайджан "укреплять позиции ЕС" - Politico - 26.06.2026 Украина.ру
Фон дер Ляйен едет в Армению и Азербайджан "укреплять позиции ЕС" - Politico
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе собирается посетить Армению и Азербайджан, где намерена заняться "укреплением позиций Евросоюза", сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников
2026-06-26T10:25
2026-06-26T10:25
новости
армения
азербайджан
урсула фон дер ляйен
никол пашинян
брюссель
ильхам алиев
еврокомиссия
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"Поездка будет посвящена укреплению торговли и других связей, а также помощи в противодействии усилиям Москвы по сохранению влияния на бывшие советские республики", - уточнил один из собеседников.Вместе с фон дер Ляйен в поездку отправится еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, активно лоббирующая процесс вступления в сообщество Украины и Молдавии.В Армении глава Еврокомиссии встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а в Азербайджане - с президентом Ильхамом Алиевым.Как отмечает издание, "Южный Кавказ рассматривается Брюсселем как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией, значение которого возросло на фоне конфликта на Ближнем Востоке". Подчеркивается, что Азербайджан при этом остается одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в ЕС.Politico также сообщает, что Евросоюз активно усиливает поддержку Армении после парламентских выборов.По данным СМИ, в Брюсселе даже создана специальная гражданская группа ЕС, которая нацелена "помочь Еревану диверсифицировать торговые связи с Европой и снизить зависимость от России".Ожидается, что в ходе визита фон дер Ляйен объявит о неких новых инициативах ЕС в регионе, однако их содержание пока официально не раскрывается.Больше об Армении - в материале Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета на сайте Украина.ру.
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новости, армения, азербайджан, урсула фон дер ляйен, никол пашинян, брюссель, ильхам алиев, еврокомиссия, ес
Новости, Армения, Азербайджан, Урсула фон дер Ляйен, Никол Пашинян, Брюссель, Ильхам Алиев, Еврокомиссия, ЕС

Фон дер Ляйен едет в Армению и Азербайджан "укреплять позиции ЕС" - Politico

10:25 26.06.2026
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе собирается посетить Армению и Азербайджан, где намерена заняться "укреплением позиций Евросоюза", сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников
"Поездка будет посвящена укреплению торговли и других связей, а также помощи в противодействии усилиям Москвы по сохранению влияния на бывшие советские республики", - уточнил один из собеседников.
Вместе с фон дер Ляйен в поездку отправится еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос, активно лоббирующая процесс вступления в сообщество Украины и Молдавии.
В Армении глава Еврокомиссии встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а в Азербайджане - с президентом Ильхамом Алиевым.
Как отмечает издание, "Южный Кавказ рассматривается Брюсселем как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией, значение которого возросло на фоне конфликта на Ближнем Востоке". Подчеркивается, что Азербайджан при этом остается одним из ключевых поставщиков энергоресурсов в ЕС.
Politico также сообщает, что Евросоюз активно усиливает поддержку Армении после парламентских выборов.
По данным СМИ, в Брюсселе даже создана специальная гражданская группа ЕС, которая нацелена "помочь Еревану диверсифицировать торговые связи с Европой и снизить зависимость от России".
Ожидается, что в ходе визита фон дер Ляйен объявит о неких новых инициативах ЕС в регионе, однако их содержание пока официально не раскрывается.
Больше об Армении - в материале Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета на сайте Украина.ру.
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