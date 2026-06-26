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Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета
Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета - 26.06.2026 Украина.ру
Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета
Армения не вносит свою долю в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности уже два года. Об этом 26 июня заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев
2026-06-26T10:00
2026-06-26T10:00
2026-06-26T10:24
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"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", — сообщил Васильев. Он уточнил, что бюджет организации наполовину состоит из российских взносов, остальные члены вносят по десять процентов. Ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически не участвует в деятельности союза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила: Ереван могут лишить права голоса в рабочих органах организации до полного погашения задолженности. Об этом – в материале Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов
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Новости, Армения, Россия, Ереван, Мария Захарова, Виктор Васильев, ОДКБ, Мир без границ
Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета
10:00 26.06.2026 (обновлено: 10:24 26.06.2026)
Армения не вносит свою долю в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности уже два года. Об этом 26 июня заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев
"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", — сообщил Васильев.
Он уточнил, что бюджет организации наполовину состоит из российских взносов, остальные члены вносят по десять процентов.
Ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически не участвует в деятельности союза.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила: Ереван могут лишить права голоса в рабочих органах организации до полного погашения задолженности. Об этом – в материале Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов