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Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета

Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета - 26.06.2026 Украина.ру

Постпред РФ: Армения два года не платит взносы в ОДКБ, занимая десятую часть бюджета

Армения не вносит свою долю в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности уже два года. Об этом 26 июня заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев

2026-06-26T10:00

2026-06-26T10:00

2026-06-26T10:24

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"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", — сообщил Васильев. Он уточнил, что бюджет организации наполовину состоит из российских взносов, остальные члены вносят по десять процентов. Ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически не участвует в деятельности союза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила: Ереван могут лишить права голоса в рабочих органах организации до полного погашения задолженности. Об этом – в материале Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов

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новости, армения, россия, ереван, мария захарова, виктор васильев, одкб, мир без границ