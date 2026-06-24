Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон - 24.06.2026 Украина.ру
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Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон
Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон - 24.06.2026 Украина.ру
Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, предупредив американскую администрацию о готовящихся провокациях со стороны Владимира Зеленского, направленных на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине
2026-06-24T12:45
2026-06-24T12:45
новости
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владимир зеленский
александр дубинский
дональд трамп
сизо
верховная рада
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Об этом 24 июня написали российские издания. В своем обращении, адресованном также вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и другим высокопоставленным лицам, нардеп заявил, что киевские власти не демонстрируют признаков подготовки к мирной жизни. Напротив, по его оценке, публичный дискурс в стране сознательно смещается в сторону эскалации и продолжения боевых действий .Дубинский также отметил, что до промежуточных выборов в Конгресс США остается четыре месяца, и этот период является благоприятным "окном" для прямых российско-американских переговоров. Однако, по мнению депутата, Зеленский, действуя за спиной Трампа, будет предпринимать шаги, чтобы сорвать мирные усилия американской стороны .Ранее Дубинский уже заявлял, что своими провокациями в адрес президентов России и Белоруссии Зеленский добивается двух целей: не допустить никаких договоренностей между Москвой и Вашингтоном, а также создать панику, которая прикрыла бы коррупционную деятельность украинских властей .О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, сизо, верховная рада
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, СИЗО, Верховная Рада

Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон

12:45 24.06.2026
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, предупредив американскую администрацию о готовящихся провокациях со стороны Владимира Зеленского, направленных на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине
Об этом 24 июня написали российские издания. В своем обращении, адресованном также вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и другим высокопоставленным лицам, нардеп заявил, что киевские власти не демонстрируют признаков подготовки к мирной жизни.
Напротив, по его оценке, публичный дискурс в стране сознательно смещается в сторону эскалации и продолжения боевых действий .
"Если на публике Зеленский говорит о мире, то за кулисами ведет подготовку к эскалации войны. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы будут предприняты колоссальные усилия для подрыва мирных инициатив и переговоров", — подчеркивается в письме .
Дубинский также отметил, что до промежуточных выборов в Конгресс США остается четыре месяца, и этот период является благоприятным "окном" для прямых российско-американских переговоров.
Однако, по мнению депутата, Зеленский, действуя за спиной Трампа, будет предпринимать шаги, чтобы сорвать мирные усилия американской стороны .
Ранее Дубинский уже заявлял, что своими провокациями в адрес президентов России и Белоруссии Зеленский добивается двух целей: не допустить никаких договоренностей между Москвой и Вашингтоном, а также создать панику, которая прикрыла бы коррупционную деятельность украинских властей .
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.
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