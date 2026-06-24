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Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон

Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон - 24.06.2026 Украина.ру

Зеленский водит Трампа за нос: какое предупреждение из Рады получил Вашингтон

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу, предупредив американскую администрацию о готовящихся провокациях со стороны Владимира Зеленского, направленных на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине

2026-06-24T12:45

2026-06-24T12:45

2026-06-24T12:45

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Об этом 24 июня написали российские издания. В своем обращении, адресованном также вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпосланнику Стиву Уиткоффу и другим высокопоставленным лицам, нардеп заявил, что киевские власти не демонстрируют признаков подготовки к мирной жизни. Напротив, по его оценке, публичный дискурс в стране сознательно смещается в сторону эскалации и продолжения боевых действий .Дубинский также отметил, что до промежуточных выборов в Конгресс США остается четыре месяца, и этот период является благоприятным "окном" для прямых российско-американских переговоров. Однако, по мнению депутата, Зеленский, действуя за спиной Трампа, будет предпринимать шаги, чтобы сорвать мирные усилия американской стороны .Ранее Дубинский уже заявлял, что своими провокациями в адрес президентов России и Белоруссии Зеленский добивается двух целей: не допустить никаких договоренностей между Москвой и Вашингтоном, а также создать панику, которая прикрыла бы коррупционную деятельность украинских властей .О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, сизо, верховная рада