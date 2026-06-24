https://ukraina.ru/20260624/voennaya-laboratoriya-pentagon-uvekovechit-ukrainskiy-konflikt-v-vide-poligonov-1080568454.html

"Военная лаборатория": Пентагон увековечит украинский конфликт в виде полигонов

"Военная лаборатория": Пентагон увековечит украинский конфликт в виде полигонов - 24.06.2026 Украина.ру

"Военная лаборатория": Пентагон увековечит украинский конфликт в виде полигонов

Министерство обороны США планирует создать специализированные полигоны для имитации условий боевых действий на Украине. Об этом 24 июня заявил министр армии США, отметив, что на площадках будут воссозданы максимально реалистичные условия зоны боевых действий, включая среду радиоэлектронной борьбы

2026-06-24T10:30

2026-06-24T10:30

2026-06-24T10:33

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По его словам, тестировать свои разработки на таких полигонах смогут производители беспилотных летательных аппаратов и разработчики средств противодействия дронам. Это позволит американским оборонным компаниям в режиме, приближенном к реальным боевым условиям, проверять эффективность своей продукции и оперативно вносить корректировки.Кроме того, Пентагон рассматривает возможность создания полигона за пределами Соединенных Штатов для проведения гораздо более агрессивных испытаний, в том числе с применением гиперзвукового оружия.Это может свидетельствовать о намерении Вашингтона создать постоянную инфраструктуру для отработки военных сценариев, аналогичных украинскому конфликту, вблизи потенциальных театров военных действий.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превращается в настоящую военную лабораторию и полигон для испытаний западного оружия. По ее словам, Киев используется США и их союзниками как площадка для обкатки новейших вооружений и тактик в реальных боевых условиях, что напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.

сша

украина

вашингтон

мир без границ

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, вашингтон, мария захарова, пентагон, нато, мир без границ