https://ukraina.ru/20260624/garnizon-spasti-uzhe-nevozmozhno-vs-rf-obnulyayut-logistiku-vsu-na-oskole--alekhin-1080554015.html

"Гарнизон спасти уже невозможно": ВС РФ обнуляют логистику ВСУ на Осколе — Алехин

"Гарнизон спасти уже невозможно": ВС РФ обнуляют логистику ВСУ на Осколе — Алехин - 24.06.2026 Украина.ру

"Гарнизон спасти уже невозможно": ВС РФ обнуляют логистику ВСУ на Осколе — Алехин

Гарнизон ВСУ на восточном берегу Оскола спасти уже почти невозможно — подразделения "Запада" медленно, но уверенно продавливают оборону противника. Выход к переправам через Оскол обнуляет логистику ВСУ, что становится для них критическим. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-24T06:00

2026-06-24T06:00

2026-06-24T06:00

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Комментируя ситуацию в зоне СВО, Алехин сообщил о критическом положении ВСУ под Купянском и о ходе боевых действий на Харьковском и Великобурлукском направлениях.Эксперт заявил, что в Казачьей Лопани завязались бои в самом населенном пункте. На Волчанском участке боестолкновения продолжаются в лесопосадках возле ранее освобожденных Покаляного, Караичного и Волоховки. "Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям украинских подразделений в районе Избицкого", — отметил он.По словам эксперта, на Великобурлукском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Петро-Ивановки, усилилось продвижение в сторону Белого Колодца. Касательно ситуации на Купянском направлении, то украинские источники признают, что гарнизон на восточном берегу Оскола спасти "почти невозможно". "Подразделения группировки "Запад" медленно, но уверенно продавливают в районе Новоосиново и Ковшаровки. Большая часть Ковшаровки под контролем", — подчеркнул Алехин.Он также добавил, что самое опасное и критическое для противника — выход к стратегическим переправам через Оскол. "Логистика там обнуляется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ нарастили ракетно-дроновые удары по России, отступая к Харькову и Сумам" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску" на сайте Украина.ру.

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