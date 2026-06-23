Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы - 23.06.2026 Украина.ру
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Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы
Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы - 23.06.2026 Украина.ру
Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал квартиру и парковочное место, принадлежащие вице-премьер-министру по восстановлению, министру развития общин и территорий Алексею Кулебе, рассказали украинские СМИ со ссылкой на судебные документы и данные украинского центра противодействия коррупции
2026-06-23T13:59
2026-06-23T13:59
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"ВАКС арестовал квартиру и парковочное место, принадлежащие вице-премьеру Алексею Кулебе. Об этом говорится в судебном постановлении", - пишут журналисты.Они уточнили, что имя Кулебы прямо не указывается в судебном постановлении, но по данным их источников в центре противодействия коррупции, соответствующее решение было вынесено именно в отношении вице-премьера.Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что в 2021 году, будучи в должности первого зампредседателя Киевской городской администрации, Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в Киеве. При этом САП утверждала, что у Кулебы и его семьи не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.Подробнее о коррупции в стране - в материале Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, САП, Украина.ру

Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы

13:59 23.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал квартиру и парковочное место, принадлежащие вице-премьер-министру по восстановлению, министру развития общин и территорий Алексею Кулебе, рассказали украинские СМИ со ссылкой на судебные документы и данные украинского центра противодействия коррупции
"ВАКС арестовал квартиру и парковочное место, принадлежащие вице-премьеру Алексею Кулебе. Об этом говорится в судебном постановлении", - пишут журналисты.
Они уточнили, что имя Кулебы прямо не указывается в судебном постановлении, но по данным их источников в центре противодействия коррупции, соответствующее решение было вынесено именно в отношении вице-премьера.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что в 2021 году, будучи в должности первого зампредседателя Киевской городской администрации, Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в Киеве. При этом САП утверждала, что у Кулебы и его семьи не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.
Подробнее о коррупции в стране - в материале Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны на сайте Украина.ру.
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