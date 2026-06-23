https://ukraina.ru/20260623/sud-na-ukraine-arestoval-kvartiru-i-mashinomesto-vitse-premera-kuleby-1080538058.html

Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы

Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы - 23.06.2026 Украина.ру

Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал квартиру и парковочное место, принадлежащие вице-премьер-министру по восстановлению, министру развития общин и территорий Алексею Кулебе, рассказали украинские СМИ со ссылкой на судебные документы и данные украинского центра противодействия коррупции

2026-06-23T13:59

2026-06-23T13:59

2026-06-23T13:59

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"ВАКС арестовал квартиру и парковочное место, принадлежащие вице-премьеру Алексею Кулебе. Об этом говорится в судебном постановлении", - пишут журналисты.Они уточнили, что имя Кулебы прямо не указывается в судебном постановлении, но по данным их источников в центре противодействия коррупции, соответствующее решение было вынесено именно в отношении вице-премьера.Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что в 2021 году, будучи в должности первого зампредседателя Киевской городской администрации, Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в Киеве. При этом САП утверждала, что у Кулебы и его семьи не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов.Подробнее о коррупции в стране - в материале Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны на сайте Украина.ру.

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