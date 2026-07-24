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"Мангалы" и сетки не решают проблему: Горбачев про защиту судов от украинских дронов

"Мангалы" и сетки не решают проблему: Горбачев про защиту судов от украинских дронов - 24.07.2026 Украина.ру

"Мангалы" и сетки не решают проблему: Горбачев про защиту судов от украинских дронов

Установка "мангалов" и сеток лишь снижает эффективность ударов, но не решает проблему — суда останутся уязвимыми, пока акватории не объявят зонами боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2026-07-24T04:45

2026-07-24T04:45

2026-07-24T04:45

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За минувшую неделю российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского лимана, где хранились военные грузы и ГСМ. Также были поражены 24 судна, работавших на ВСУ, включая 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер и другие плавсредства.Украинские источники утверждают, что беспилотники ВСУ якобы поразили более 150 судов "теневого" танкерного флота России в Чёрном и Азовском морях. По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяр"), это часть операции по "изоляции" Крыма.Отвечая на вопрос о защите российских судов от дронов, Горбачев заявил, что "мангалы" и сетки уменьшают эффективность ударов дронов, но они не решают проблему. "Можно устанавливать "мангалы", сетки, что повлияет на эффективность ударов. То, что противник целится в рубку понятно, так как он использует дроны, которые несут не очень большой запас взрывчатки. Задача не потопить судно, а вывести его из строя", — пояснил эксперт.По словам Горбачева, суда останутся уязвимыми, пока акватории не будут объявлены зонами боевых действий, где будет назначен ответственный за режим судоходства, противовоздушную и противокатерную оборону.Эксперт подчеркнул, что режим спецоперации не позволяет военным действовать в полной мере. "Режим СВО не позволяет военным действовать в полной мере и решать вопросы, которые обеспечивали бы безопасность судов", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.

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