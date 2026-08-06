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США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы

США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы - 06.08.2026 Украина.ру

США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы

Вашингтон отказал Киеву в назначении нового главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова послом, сообщают в телеграм-каналах депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Ярослав Железняк

2026-08-06T11:30

2026-08-06T11:30

2026-08-06T11:31

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рустем умеров

ярослав железняк

алексей гончаренко

служба внешней разведки

верховная рада

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"Умерова хотели все же подавать на посла США. Его кандидатура была предложена США, но в Госдепе мягко отказали", - заверил Гончаренко*.Железняк отметил, что пока других кандидатур на должность посла в США у Офиса Зеленского нет.В июле чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, его уже подписал Владимир Зеленский.Бывшая премьер Украины Юлия Свириденко отказалась занять должность посла Украины в США после увольнения.Чуть позже украинские СМИ писали, что Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США.О предыдущем после - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, сша, украина, вашингтон, рустем умеров, ярослав железняк, алексей гончаренко, служба внешней разведки , верховная рада