США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы - 06.08.2026 Украина.ру
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США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы
США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы - 06.08.2026 Украина.ру
США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы
Вашингтон отказал Киеву в назначении нового главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова послом, сообщают в телеграм-каналах депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Ярослав Железняк
2026-08-06T11:30
2026-08-06T11:31
новости
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украина
вашингтон
рустем умеров
ярослав железняк
алексей гончаренко
служба внешней разведки
верховная рада
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"Умерова хотели все же подавать на посла США. Его кандидатура была предложена США, но в Госдепе мягко отказали", - заверил Гончаренко*.Железняк отметил, что пока других кандидатур на должность посла в США у Офиса Зеленского нет.В июле чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, его уже подписал Владимир Зеленский.Бывшая премьер Украины Юлия Свириденко отказалась занять должность посла Украины в США после увольнения.Чуть позже украинские СМИ писали, что Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США.О предыдущем после - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, сша, украина, вашингтон, рустем умеров, ярослав железняк, алексей гончаренко, служба внешней разведки , верховная рада
Новости, США, Украина, Вашингтон, Рустем Умеров, Ярослав Железняк, Алексей Гончаренко, Служба внешней разведки , Верховная Рада

США отказали Украине в назначении Умерова послом — нардепы

11:30 06.08.2026 (обновлено: 11:31 06.08.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
- РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Вашингтон отказал Киеву в назначении нового главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова послом, сообщают в телеграм-каналах депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Ярослав Железняк
"Умерова хотели все же подавать на посла США. Его кандидатура была предложена США, но в Госдепе мягко отказали", - заверил Гончаренко*.
Железняк отметил, что пока других кандидатур на должность посла в США у Офиса Зеленского нет.

"По состоянию на данный момент нет ни одной согласованной кандидатуры. Даже какого-нибудь шорт-листа. Все звучащие фамилии - это предположения или слухи. Не больше. После того, как Свириденко отказалась, а Умерова отказали, еще думают, кого отправить туда. В том числе, это может быть очень неожиданная кандидатура", - написал Железняк.

В июле чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам, его уже подписал Владимир Зеленский.
Бывшая премьер Украины Юлия Свириденко отказалась занять должность посла Украины в США после увольнения.
Чуть позже украинские СМИ писали, что Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла в США.
О предыдущем после - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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НовостиСШАУкраинаВашингтонРустем УмеровЯрослав ЖелезнякАлексей ГончаренкоСлужба внешней разведкиВерховная Рада
 
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