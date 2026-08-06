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"Антироссийский угар", провалы ВСУ, экономия на Украине. Хроника событий на утро 6 августа

"Антироссийский угар", провалы ВСУ, экономия на Украине. Хроника событий на утро 6 августа - 06.08.2026 Украина.ру

"Антироссийский угар", провалы ВСУ, экономия на Украине. Хроника событий на утро 6 августа

Берлин зашел слишком далеко в "антироссийском угаре". ВС РФ уничтожают противника и технику. Западная помощь Киеву приобретает более циничный характер: ЕС выдавливает украинских мужчин на фронт, США отказываются передавать критически важные системы Patriot

2026-08-06T09:00

2026-08-06T09:00

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Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости отметил, что немецкие власти зашли слишком далеко в антироссийском угаре и, похоже, не извлекли уроков из истории."Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своем антироссийском угаре. История немцев, как получается, ничему не учит", - сказал он.Люблинский подчеркнул, что современная Германия, ведущая политику милитаризации, не может претендовать ни на какую роль посредника в переговорах по Украине."Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль (по Украине - ред.), одновременно пытаясь диктовать свои условия", - сказал он.Замглавы ведомства также заверил, что ФРГ не запугает Россию.Эта эскалация подтверждается и объемами военной помощи: Минэкономики Германии сообщило в июле, что Киев стал главным получателем поставок оружия из ФРГ в первой половине 2026 года — общая сумма одобренного Берлином военного экспорта для Украины за эти шесть месяцев составила около 2,52 миллиарда евро. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Германия фактически превратилась в главного спонсора войны на Украине.Впрочем, в самой Германии такой курс одобряют далеко не все. Так, фракция "Альтернатива для Германии" призывает ФРГ начать официальные контакты с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине.Как отмечается в депутатском запросе, инициаторы "поддерживают дипломатию между Германией и Россией в интересах мирного урегулирования конфликта", а также выступают против "двойных стандартов в оценке поездок в Россию различными лицами и сторонами".В целом, нынешний курс Берлина перечеркивает прошлые традиции. Десятилетиями Германия богатела на выгодном партнерстве с Москвой. А сегодня немецкие власти добровольно отказываются от этого, ставя интересы США выше собственного благополучия и безопасности.Провалы ВСУВ ночь на четверг сигнал воздушной тревоги звучал в украинской столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Сумах, Николаеве, Херсоне и других регионах Украины.Российские военные били по Харькову, Павлограду, Сумам, Одесской и Полтавской областям. Удары нанесли также по населенным пунктам Березна и Репки в Черниговской области. Кроме того, россияне били по временно оккупированной ВСУ части Запорожской области.Власти Сум сообщили о повреждении объектов инфраструктуры, а в Харьковской области удары были нанесены по складу агропромышленного предприятия, посетовали местные власти. На этом фоне Вооруженные силы РФ продолжают развивать наступление на ключевых направлениях, планомерно уничтожая резервы противника.Сумско-Курское пограничье: бойцы группировки "Север" взяли под контроль поселок Рыжевка Сумской области, тем самым обезопасив российский приграничный поселок Тёткино в Курской области. В районе Великого Прикола была пресечена попытка контратаки 119-й бригады теробороны ВСУ — плотным встречным огнем большая часть наступавших групп была уничтожена.Харьковское направление: после освобождения Бакшеевки российские подразделения развивают успех на северо-востоке области. Кольцо вокруг украинской группировки стремительно сжимается.В районе Приколотного точечным авиаударом был ликвидирован пункт дислокации иностранных наемников из испаноязычных стран.Донецкий фронт: на Константиновском и Славянском направлениях идут ожесточенные бои в районах Николайполья и Алексеево-Дружковки. ВС РФ расширили зону контроля к северу от этих рубежей и ведут штурм в районе Ижевки, ситуацию вокруг которой Владимир Зеленский уже назвал критической для ВСУ.На Покровско-Добропольском направлении подразделения группировки "Центр" методично проламывают оборону противника и продвигаются в сторону Доброполья.Тяжелое положение на фронте и тактический тупик для Киева фактически подтвердил экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.Он прямо заявил, что Украина полностью исчерпала ресурс военных нововведений, а Россия нашла противодействие на абсолютно все "новинки" и доктрины Киева. Кроме того, Залужный публично усомнился в том, что вступление в НАТО способно спасти Украину, назвав сам Североатлантический альянс морально устаревшим блоком, который вызывает сегодня множество вопросов.Циничный расчет ЗападаЗападная помощь Киеву приобретает все более эгоистичный характер, превращаясь в сухой расчет за счет жизней украинцев.Как заявил директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников, Евросоюз начинает сознательно ограничивать предоставление временной защиты тем гражданам Украины, у которых нет официального освобождения от военной службы.По его словам, украинских военнообязанных в Европе уже фактически исключили из числа новых заявителей на получение статуса беженца. Это решение стало прямым продолжением европейского курса на ведение прокси-войны против России "до последнего украинца"."Цели подобного шага лежат на поверхности и, по сути, дезавуируют тиражируемые в европейском публичном пространстве нарративы о якобы наметившемся сдвиге на поле боя в пользу Украины", — подчеркнул Масленников.Он добавил, что в ЕС прекрасно понимают реальное положение дел на фронте и любыми путями пытаются спасти ВСУ от неминуемого разгрома.Пока Европа принудительно выдворяет мужчин призывного возраста обратно на Украину, чтобы сохранить для ВСУ людской ресурс, США заботятся исключительно о собственной безопасности.Вашингтон наотрез отказался поставлять Киеву новые зенитные ракетные комплексы Patriot.Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков связал это с банальным страхом американцев остаться без прикрытия."(Президент США Дональд - ред.) Трамп отказал Киеву в поставках противоракет для системы Patriot, несмотря на то, что Украина отчаянно нуждается в них. При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности", - написал Пушков в телеграм-канале.Сенатор также отметил, что ракет Patriot не хватает не только для Украины, но и для Израиля.В самих Штатах проблема дефицита уже привела к серьезным внутренним разбирательствам.Американский лидер Дональд Трамп на встрече кабмина в Кэмп-Дэвиде потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за нехватки ракет, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники."Недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку <...> он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана", - говорится в материалеПо данным издания, Трамп заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов уже решенной, однако столкнулся с информацией о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны. Хегсет, по словам источников газеты, отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга, заявив, что тот не обеспечил президента полной информацией о состоянии запасов.Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя новость в соцсети X, заявила, что подобного на встрече в Кэмп-Дэвиде не происходило. По ее словам, Трамп считает, что Хегсет потрясающе справляется со своей работой.В любом случае, "помощь" Запада Киеву свелась к одному: украинцы должны воевать сами, а дорогое оружие США и Европа оставят себе.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, россия, германия, дональд трамп, пит хегсет, валерий залужный, вооруженные силы украины, ес, мид, взрыв, удары, военная помощь