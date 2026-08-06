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Россия в июне существенно нарастила импорт лекарств из США
Россия в июне существенно нарастила импорт лекарств из США - 06.08.2026 Украина.ру
Россия в июне существенно нарастила импорт лекарств из США
Поставки в Россию медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в июне этого года выросли почти на 20%, достигнув максимальных значений с октября 2025 года. Об этом 6 августа сообщает РИА Новости
2026-08-06T06:55
2026-08-06T06:55
2026-08-06T06:55
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Согласно данным американской таможни, которые проанализировало агентство, объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в июне составили 15,5 миллиона долларов и достигли максимума с октября прошлого года. В месячном выражении эти поставки выросли на 19%, при этом в годовом, наоборот, сократились на 21%.Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины — 9,2 миллиона долларов и антибиотики — 5,9 миллиона. Россия также покупала в США материалы для пломбирования зубов, реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы на сумму 505 тысяч долларов.Отмечается, что за первое полугодие 2026 года американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов, что на 24% меньше, чем за такой же период 2025 года.Россия, в свою очередь, за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть — до почти 100 тысяч долларов. Хотя в годовом выражении произошел прирост поставок в 1,6 раза.Одним из вызовов XXI века считается распространение не поддающихся лечению эпидемий. Подробнее об этом - в материале Олега Хавича ВИЧ/СПИД: 45 лет несостоявшейся чуме XX века.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сша, россия, лекарства, вакцина, импорт, мир без границ, фармакология, экспорт, торговля
Украина.ру, Новости, США, Россия, лекарства, вакцина, импорт, Мир без границ, фармакология, экспорт, торговля
Россия в июне существенно нарастила импорт лекарств из США
Поставки в Россию медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в июне этого года выросли почти на 20%, достигнув максимальных значений с октября 2025 года. Об этом 6 августа сообщает РИА Новости
Согласно данным американской таможни, которые проанализировало агентство, объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в июне составили 15,5 миллиона долларов и достигли максимума с октября прошлого года. В месячном выражении эти поставки выросли на 19%, при этом в годовом, наоборот, сократились на 21%.
Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины — 9,2 миллиона долларов и антибиотики — 5,9 миллиона. Россия также покупала в США материалы для пломбирования зубов, реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы на сумму 505 тысяч долларов.
Отмечается, что за первое полугодие 2026 года американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов, что на 24% меньше, чем за такой же период 2025 года.
Россия, в свою очередь, за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть — до почти 100 тысяч долларов. Хотя в годовом выражении произошел прирост поставок в 1,6 раза.
Одним из вызовов XXI века считается распространение не поддающихся лечению эпидемий. Подробнее об этом - в материале Олега Хавича ВИЧ/СПИД: 45 лет несостоявшейся чуме XX века. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.