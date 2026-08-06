https://ukraina.ru/20260806/rossiya-v-iyune-suschestvenno-narastila-import-lekarstv-iz-ssha-1082229645.html

Россия в июне существенно нарастила импорт лекарств из США

Россия в июне существенно нарастила импорт лекарств из США - 06.08.2026 Украина.ру

Россия в июне существенно нарастила импорт лекарств из США

Поставки в Россию медикаментов и другой фармацевтической продукции из США в июне этого года выросли почти на 20%, достигнув максимальных значений с октября 2025 года. Об этом 6 августа сообщает РИА Новости

2026-08-06T06:55

2026-08-06T06:55

2026-08-06T06:55

украина.ру

новости

сша

россия

лекарства

вакцина

импорт

мир без границ

фармакология

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/52/1020955251_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_d09d972dd9fabcc2e3ab01f403b240bc.jpg

Согласно данным американской таможни, которые проанализировало агентство, объемы американского экспорта фармпродукции в Россию в июне составили 15,5 миллиона долларов и достигли максимума с октября прошлого года. В месячном выражении эти поставки выросли на 19%, при этом в годовом, наоборот, сократились на 21%.Наибольшая часть поставок пришлась на вакцины — 9,2 миллиона долларов и антибиотики — 5,9 миллиона. Россия также покупала в США материалы для пломбирования зубов, реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы на сумму 505 тысяч долларов.Отмечается, что за первое полугодие 2026 года американский экспорт фармацевтической продукции в Россию достиг 73,9 миллиона долларов, что на 24% меньше, чем за такой же период 2025 года.Россия, в свою очередь, за июнь сократила экспорт фармацевтической продукции в США на треть — до почти 100 тысяч долларов. Хотя в годовом выражении произошел прирост поставок в 1,6 раза.Одним из вызовов XXI века считается распространение не поддающихся лечению эпидемий. Подробнее об этом - в материале Олега Хавича ВИЧ/СПИД: 45 лет несостоявшейся чуме XX века.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

россия

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, россия, лекарства, вакцина, импорт, мир без границ, фармакология, экспорт, торговля