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Командир межорбитального перелёта. К 85-летию со дня рождения Леонида Кизима

Командир межорбитального перелёта. К 85-летию со дня рождения Леонида Кизима - 06.08.2026 Украина.ру

Командир межорбитального перелёта. К 85-летию со дня рождения Леонида Кизима

5 августа 1941 года в городе Красный Лиман тогда ещё Сталинской области родился лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Леонид Кизим, ставший четвёртым по счёту представителем Донбасса на орбите

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В историю покорения Вселенной он вошёл как участник первого и пока что единственного перелёта между орбитальными станциями "Салют-7" и "Мир". С его именем связано становление новой модификации транспортного корабля "Союз", ему же в СССР принадлежал рекорд по суммарному времени пребывания в космосе.Испытание ожиданиемКосмонавтика при всей внешней романтичности этой профессии – настоящее испытание на верность мечте. Леониду Кизиму ждать отправки в первый полёт пришлось полтора десятилетия.Он поступил в отряд космонавтов по результатам проводившегося в 1965 году третьего набора. В том году человек впервые вышел в открытый космос: вопросов у науки о том, что ждёт покорителей Вселенной тогда было в разы больше, чем ответов на них. Поэтому отбирали тех, кому предстояло идти в неизвестность и отсев был чрезвычайно жёстким: из тысячи подавших заявления об участии зачислили двадцать одного, в космосе из них побывало лишь семеро. Преимущество отдавалось молодым: Кизим двумя годами ранее окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков.Что такое пятнадцать лет ожидания в отряде космонавтов? Это постоянная учёба: при подготовке к полёту приходится сдавать не менее сотни всевозможных экзаменов и зачётов, причём комиссия может состоять из нескольких десятков человек и каждый из них окажется весьма требовательным экзаменатором. Надо отметить что "тройка" на таких экзаменах округляется до "двойки", и даже "четвёрка" не приветствуется: синонимом слова "сдано" может быть только отличная оценка.Из-за того, что людей готовили к встрече с неизвестностью, то и требования к физической подготовке были намного более жёсткими, чем сейчас. Не менее строгим являлось и отношение к здоровью: медкомиссия – минимум раз в год, малейшие отклонения могли стать основанием для списания. При этом не так страшно было оказаться в числе списанных в первые пару лет: сохранившиеся навыки позволяли вернуться к прежней работе. Хуже если такое случалось позже когда прежние умения оказывались утраченными, а то, чему отдано столько сил уже не пригодится.Звёздный час для Леонида Кизима наступил в ноябре 1980 года: тогда он отправился в космос на корабле "Союз Т-3" к станции "Салют-6" в качестве командира вместе с бортинженером Олегом Макаровым и исследователем Геннадием Стрекаловым.Для Кизима и Стрекалова это был первый полёт, для Макарова – четвёртый: после неудачной миссии "Союза-25" приняли решение о том что в экипаже должен быть минимум один человек с опытом работы в космосе. Кроме того для бортинженера "Союза Т-3" это была уже вторая экспедиция на орбиту после пережитого пятью годами ранее крушения космического корабля: тогда сработала система аварийного спасения, экипаж перенёс запредельные перегрузки после чего чудом уцелел в горах Алтая, проведя около суток на лавиноопасном склоне.Основной задачей полёта было испытание новой модификации транспортного корабля: впервые после катастрофы "Союза-11" в космос полетели три человека, а техника получила дополнительный ресурс. Также провели сервисные работы на борту орбитальной станции: "Салют-6" находился в космосе уже более трёх лет, принял четыре основных и восемь краткосрочных экспедиций, поэтому для продления срока годности требовалась замена части оборудования.Земляки на орбитеВторая экспедиция Леонида Кизима состоялась в 1984 году на станцию "Салют-7": вместе с ним на корабле "Союз Т-10" полетели бортинженер Владимир Соловьёв и врач Олег Атьков.Тогда советская космонавтика ставила амбициозные планы по переходу к многомодульным орбитальным станциям с постоянным нахождением сменяющих друг друга экипажей: первое испытание состоялось годом ранее, когда к "Салюту-7" пристыковали тяжёлый спутник "Космос-1443". Всё это требовало проведения большого количества технических и медицинских экспериментов: за время полёта было совершено шесть только одних выходов в открытый космос (у других экспедиций ни до, ни после такого объёма внекорабельной деятельности не было) с суммарным временем около двадцати трёх часов. Для увеличения энергоснабжения станции были установлены дополнительные солнечные батареи.Во время прибытия экспедиций посещения на орбитальной станции впервые одновременно работало шесть человек. Здесь проблема не столько в способности транспортных кораблей доставить нужное количество людей, сколько в далеко не безграничных возможностях систем жизнеобеспечения самой орбитальной станции: ресурс "Салюта-6" был рассчитан на четверых космонавтов, в 1982 году на "Салюте-7" могли находиться уже пятеро.Первыми гостями, которых довелось встречать Леониду Кизиму на орбите стал совместный советско-индийский экипаж: парой лет ранее монополия социалистических стран по программе "Интеркосмос" была нарушена гражданином Франции, а в тот раз полетел представитель страны, относившейся к числу развивающихся. Гости оставили хозяевам свой корабль "Союз Т-11", а сами вернулись на Землю на корабле, доставившем основную экспедицию: замена отработавшего ресурс корабля свежим к тому времени была уже рутинной практикой, но на "Салюте-7" это был единственный случай такого рода с участием международного экипажа.Следующая экспедиция посещения прибыла на "Союзе Т-12" и вошла в историю первым выходом женщины в открытый космос. Вот здесь и понадобились те самые дополнительные солнечные батареи, которые установили на борту станции Кизим и Соловьёв – главной целью внекорабельной деятельности Светланы Савицкой стал эксперимент по проведению сварочных работ. Установку для него создали киевляне в Институте электросварки имени Патона. Помимо этого в СССР полным ходом шли работы по программе "Энергия"-"Буран" и связанные с ней эксперименты проводил другой член гостевого экипажа – Игорь Волк, уроженец стоящего на Северском Донце города Змиёв, до которого от Красного Лимана каких-нибудь три часа езды на электричке. Так на орбите встретились два выходца из Придонцовья – от донецкой и харьковской частей.Между "Миром" и "Салютом""Союз Т-15", уносивший Леонида Кизима в марте 1986 года в третий полёт, являлся уникальным в своём роде кораблём: его спускаемый аппарат осенью 1983 года пережил взрыв ракеты на старте, от которой его вместе с находившимися на борту Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым увела система аварийного спасения. Обследование показало что техника не получила серьёзных повреждений и может стать ядром нового космического корабля.Миссия предстояла не менее уникальная: нужно было принять запущенную на орбиту менее месяца назад новую орбитальную станцию "Мир" и завершить работы на станции "Салют-7".Стоит напомнить, что предыдущий 1985 год оказался непростым: вначале экипажу Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на "Союзе Т-13" пришлось спасать от неконтролируемого падения на Землю вышедшую из строя станцию, а сменивший их экипаж оказался вынужден экстренно возвращаться из-за болезни командира – харьковчанина Владимира Васютина. В результате значительную часть работ, включая исследования оборонного характера, пришлось либо отложить, либо вовсе отменить. Отметим, что бортинженером в том экипаже был горловчанин Александр Волков, позднее ставший основателем первой в мире космической династии.Дополнительная сложность состояла в том что орбитальные станции были оборудованы несовместимыми между собой системами сближения: на "Салюте-7" стояла старая "Игла", на "Мире" – пришедший ей на смену "Курс". Так как "Союз Т-15" планировался под сорвавшуюся из-за болезни Васютина экспедицию на "Салют-7", то и оборудован он был "Иглой". Для причаливания к "Миру" использовалось лазерное прицельно-дальномерное устройство, хорошо зарекомендовавшее себя в ходе ремонтной экспедиции Джанибекова и Савиных.После расконсервации станции "Мир" Кизим и Соловьёв перелетели на "Салют-7" где провели два выхода в открытый космос, продолжив серию экспериментов по электросварке в вакууме. По завершении программы вернулись на "Мир", доставив туда около четырёхсот килограммов груза. Каждый перелёт между станциями занимал почти тридцать часов, а их орбиты для экономии топлива (межорбитальные манёвры очень энергозатратны) приходилось максимально сближать двигателями пристыкованного к "Салюту" модуля "Космос-1686".Вскоре после возвращения на Землю Кизим поступил в Военную академию Генерального штаба, а по её окончании служил на командных должностях, в частности – с октября 1991 по май 1993 года являлся заместителем командующего Военно-космическими силами Министерства обороны вначале СССР, а позднее – Российской Федерации.Последующие полтора десятилетия жизни Леонида Кизима связаны с Санкт-Петербургом. В городе на Неве он до 2001 года возглавлял Военно-космическую академию имени Можайского: при нём этот вуз стал одним из крупнейших центров подготовки специалистов в области применения высоких технологий в деле укрепления обороноспособности государства.После выхода в отставку по достижении предельного возраста продолжил преподавательскую деятельность в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" на кафедре систем автоматизированного управления. Здесь он проявил себя активным сторонником сближения науки и производства.Умер Леонид Кизим 14 июня 2010 года и похоронен на Троекуровском кладбище. До последних дней он сохранял связь с малой родиной, участвовал в деятельности московского Землячества донбассовцев, при возможности старался приезжать в Красный Лиман где проживало немало родственников.

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