https://ukraina.ru/20260806/evropa-gotovitsya-dobivat-rezhim-zelenskogo-i-delit-nasledstvo-ukrainy-1082215499.html

Европа готовится добивать режим Зеленского. И делить наследство Украины

Европа готовится добивать режим Зеленского. И делить наследство Украины - 06.08.2026 Украина.ру

Европа готовится добивать режим Зеленского. И делить наследство Украины

Киевский режим входит в настоящий политический шторм. В июле состоялась неприметная на первый взгляд отставка вице-премьера по вопросам европейской и... Украина.ру, 06.08.2026

2026-08-06T06:53

2026-08-06T06:53

2026-08-06T06:53

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Киевский режим входит в настоящий политический шторм. В июле состоялась неприметная на первый взгляд отставка вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. А через несколько дней народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что решение связано вовсе не с плановыми кадровыми перестановками – ситуация интереснееПо словам Железняка, Качка регулярно напоминал Зеленскому о необходимости выполнять обязательства Украины перед Европейским союзом по так называемому "пакету Качки-Кос". Более того, Железняк прямо допустил, что увольнение Качки может означать попытку Банковой окончательно отказаться от продвижения этого пакета законопроектов.Одновременно самого Качку, по имеющейся информации, собираются отправить послом Украины при Европейском союзе.Вряд ли Качка был большой проблемой лично для Зеленского. Скорее, будучи человеком Брюсселя в Киеве, начал слишком мозолить глаза главе киевского режима. То есть из внутренней украинской политики выводят человека, который непосредственно участвовал в согласовании обязательств Киева перед Брюсселем. И одного из проводников европейской повестки внутри украинской власти, агента очень неприятных для неё изменений.Неслучайно усиление нажима на Зеленского совпадает с развитием истории вокруг уже бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. После его отставки начинается публичная кампания с требованиями вернуть Фёдорова в правительство. Организуются протестные акции. Это не простое совпадение.Если посмотреть на оба сюжета, складывается интересная картина. С одной стороны – Банковая, явно не желающая выполнять наиболее болезненные требования европейских спонсоров. С другой – грантовая среда и связанные с ней политические структуры, а также медиа. Группы влияния, которые традиционно связывают с Виктором Пинчуком, Томашем Фиалой, Лондоном и частью европейских элит.Одновременно Украина входит в наиболее тяжёлую фазу войны, а борьба вокруг распределения десятков миллиардов евро европейских кредитов становится всё более ожесточённой. А схватка за власть внутри украинской политической системы тоже входит в решающую стадию. Что это за пакет реформ имени Качки-Кос? Пакет появился после совместного заявления Тараса Качки и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Формально речь шла о реализации антикоррупционной политики, верховенства права и дальнейшем продвижении Украины по пути европейской интеграции.Но это красивые формулировки. Реально же это ловушка для Зеленского и компании.Пакет предусматривает отмену "поправок Лозового", что означает возможность для Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сколько угодно долго держать человека под стражей или ограничениями – и сколько угодно долго не закрывать дело.Пакет означает фактическую независимость НАБУ и САП от украинских властей и президента в частности, создавая, по сути, государство в государстве. У НАБУ появляется собственный механизм проведения судебных экспертиз –раньше Бюро заказывало их у недружественных структур, ориентированных на президента.Также пакет предполагает изменение процедуры назначения и увольнения Генерального прокурора – с помощью сложной процедуры отбора, в которой решающее слово будет за Евросоюзом, а не Банковой. Есть в пакете и новый порядок назначения руководителей прокуратуры в регионах, и реформа Государственного бюро расследований – выведение её из-под влияния офиса президента, и новые механизмы формирования Конституционного суда, и полный перехват контроля над судебной властью в стране…По отдельности каждый из этих пунктов можно представить как обычную реформу. Но если посмотреть на пакет целиком, практически все изменения касаются институтов, через которые президент сохраняет влияние на государственную систему. Речь о прокуратуре, судах, Госбюро расследований и т.д.Фактически речь идёт об изменении всей конструкции украинской власти. Проще говоря, с помощью этих реформ Брюссель хочет отстранить от власти Зеленского и получить в неограниченное управление все оставшиеся ресурсы Украины. А главное – собственные же десятки миллиардов евро макрофинансовой помощи и кредитов.Поэтому сопротивление Банковой выглядит очевидным и ожидаемым. Для Зеленского вопрос уже давно перестал быть юридическим и тем более техническим. Речь о его политическом выживании и огромных барышах на крови и войне.Поэтому масштаб разворачивающегося конфликта – куда шире, чем грызня вокруг упомянутого пакета изменений. Сам пакет Качки-Кос – лишь небольшая часть гораздо более крупной конструкции, в которую входят кредит Европейского союза на 90 миллиардов евро, программа Ukraine Facility, 69 реформ, 146 обязательных показателей и система постоянного внешнего контроля над всеми ключевыми решениями украинской власти.Именно там сегодня проходит настоящая линия политического фронта.Стоит отдельно рассказать о программе Ukraine Facility тесно связанной с набором европейских договоренностей Тараса Качки. К программе сегодня привязана значительная часть европейского финансирования. Её же требования стали частью ратифицированного Верховной Радой меморандума об упомянутом выше еврокредите в 90 миллиардов.Согласно официальным документам, программа рассчитана до конца 2027 года. Включает в себя 69 реформ, 10 инвестиционных направлений. Всего сформировано 130 реформаторских и 16 инвестиционных индикаторов. Без их поэтапного выполнения Киев не получает ни копейки.По состоянию на июль 2026 года Украина уже получила по программе чуть более 39 миллиардов евро. Вместе с тем очередной транш задерживается: в качестве причины называют невыполнение сразу десяти обязательных пунктов программы. Транши в рамках гражданской части европейского кредита размером в 30 миллиардов евро макрофинансовой поддержки тоже встали на паузу.С пакетом реформ в правоохранительной сфере, превращающим Зеленского в британскую королеву мы разобрались выше. А чего еще требуют от Киева?Требования охватывают практически все ключевые государственные институты: изменение механизмов назначения и увольнения государственных служащих, порядок формирования органов судебного управления, национальная оценка рисков в сфере противодействия отмыванию денег, государственный аудит, контроль госпредприятий…Отдельного внимания заслуживает финансовая часть. От Украины требуется реализовать очень болезненные налоговые и тарифные преобразования, которые с высокой степенью вероятности добьют и без того дышащий на ладан малый и средний бизнес, а также лягут ещё большим грузом на население. В итоге получается, что война за власть над оставшейся Украиной разгорается с новой силой, поскольку режим приближается к своей терминальной стадии. Значит, не за горами финальный передел. И каждый из спонсоров войны готовится урвать побольше. Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин, Брюссель – все они вступили в схватку за украинское наследство.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20260717/evropa-otodvinula-ukrainu-na-2035-god--zelenskiy-ostalsya-ni-s-chem-1081573297.html

https://ukraina.ru/20260616/zelenskiy-redko-poyavlyaetsya-na-ukraine-ischenko-rasskazal-zachem-kiev-sveryaet-chasy-s-evropoy-1080284449.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, брюссель, киев, ярослав железняк, тарас качка, набу, владимир зеленский, сап, ес