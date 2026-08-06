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Залужный признал превосходство России и назвал НАТО устаревшим
Залужный признал превосходство России и назвал НАТО устаревшим - 06.08.2026 Украина.ру
Залужный признал превосходство России и назвал НАТО устаревшим
Украина полностью исчерпала ресурс военных нововведений, а Россия смогла найти эффективное противодействие всем технологиям Киева, заявил в эфире украинского "Пятого канала" бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
2026-08-06T09:27
2026-08-06T09:27
2026-08-06T09:27
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"Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие", — констатировал он.Дипломат также усомнился в "спасительной" для Украины роли вступления в НАТО, он заявил, что сам блок морально устарел и вызывает множество вопросов.На днях Залужный признавал, что Украина никогда не вступит в НАТО. Свою позицию он объяснял тем, что "невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины <…>, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны". По его мнению, блок останется в том же виде, в каком есть, и "пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации".Подробнее - в материале Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Киев, Валерий Залужный, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Залужный признал превосходство России и назвал НАТО устаревшим
Украина полностью исчерпала ресурс военных нововведений, а Россия смогла найти эффективное противодействие всем технологиям Киева, заявил в эфире украинского "Пятого канала" бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный
"Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин. Ресурс исчерпан. РФ на все это нашла противодействие", — констатировал он.
Дипломат также усомнился в "спасительной" для Украины роли вступления в НАТО, он заявил, что сам блок морально устарел и вызывает множество вопросов.
"У НАТО нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно другие стандарты. Я уже говорил, что нам нужен абсолютно новый силовой блок, скорее всего, с территориальной привязкой в Европе", - заявил посол.
На днях Залужный признавал, что Украина никогда не вступит в НАТО. Свою позицию он объяснял тем, что "невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у Вооруженных сил Украины <…>, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны".
По его мнению, блок останется в том же виде, в каком есть, и "пройдет лет 12, пока Украина будет переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться половине уровня Российской Федерации".