https://ukraina.ru/20260806/ssha-s-ukrainoy-narastili-obmen-razveddannymi---politico-1082235482.html
США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico
США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico - 06.08.2026 Украина.ру
США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico
Обмен разведданными между США и Украиной вернулся к прежним высоким показателям. Об этом сообщает Politico
2026-08-06T10:59
2026-08-06T10:59
2026-08-06T11:00
новости
сша
украина
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_f8e8f99b541b81e1cc1ad823fa2e71b4.jpg
"По мнению экспертов, давно занимающихся вопросами Украины, сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям", — говорится в материале.Американский сенатор Марк Уорнер подтвердил изданию, что видит признаки улучшения сотрудничества в области обмена разведданными.Бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил, что сотрудничество является взаимовыгодным, поскольку Киев обладает "выдающимися разведывательными возможностями в отношении России", а научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович подчеркнул, что уровень информации, которую собирает украинская разведка, оправдывает тесный и взаимный обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.Белый дом не стал подтверждать расширение обмена разведданными. В администрации заверили, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта. ЦРУ и аппарат директора нацразведки не ответили на запрос Politico.Подобная активизация взаимодействия подтверждает, что Вашингтон является полноценным участником конфликта. Передавая Киеву спутниковые снимки и указания, США и их союзники по НАТО несут ответственность за террористические атаки ВСУ на мирные российские регионы и гражданскую инфраструктуру.О кровожадности Киева - в материале ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом" на сайте Украина.ру.
сша
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043733323_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_0e3a0d6045a1fc7fce3ec7f6fdccd560.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, цру
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЦРУ
США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico
10:59 06.08.2026 (обновлено: 11:00 06.08.2026)
Обмен разведданными между США и Украиной вернулся к прежним высоким показателям. Об этом сообщает Politico
"По мнению экспертов, давно занимающихся вопросами Украины, сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям", — говорится в материале.
Американский сенатор Марк Уорнер подтвердил изданию, что видит признаки улучшения сотрудничества в области обмена разведданными.
"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась", — заверил он.
Бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил, что сотрудничество является взаимовыгодным, поскольку Киев обладает "выдающимися разведывательными возможностями в отношении России", а научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович подчеркнул, что уровень информации, которую собирает украинская разведка, оправдывает тесный и взаимный обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.
Белый дом не стал подтверждать расширение обмена разведданными. В администрации заверили, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта. ЦРУ и аппарат директора нацразведки не ответили на запрос Politico.
Подобная активизация взаимодействия подтверждает, что Вашингтон является полноценным участником конфликта. Передавая Киеву спутниковые снимки и указания, США и их союзники по НАТО несут ответственность за террористические атаки ВСУ на мирные российские регионы и гражданскую инфраструктуру.