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США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico

США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico - 06.08.2026 Украина.ру

США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico

Обмен разведданными между США и Украиной вернулся к прежним высоким показателям. Об этом сообщает Politico

2026-08-06T10:59

2026-08-06T10:59

2026-08-06T11:00

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"По мнению экспертов, давно занимающихся вопросами Украины, сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям", — говорится в материале.Американский сенатор Марк Уорнер подтвердил изданию, что видит признаки улучшения сотрудничества в области обмена разведданными.Бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил, что сотрудничество является взаимовыгодным, поскольку Киев обладает "выдающимися разведывательными возможностями в отношении России", а научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович подчеркнул, что уровень информации, которую собирает украинская разведка, оправдывает тесный и взаимный обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.Белый дом не стал подтверждать расширение обмена разведданными. В администрации заверили, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта. ЦРУ и аппарат директора нацразведки не ответили на запрос Politico.Подобная активизация взаимодействия подтверждает, что Вашингтон является полноценным участником конфликта. Передавая Киеву спутниковые снимки и указания, США и их союзники по НАТО несут ответственность за террористические атаки ВСУ на мирные российские регионы и гражданскую инфраструктуру.О кровожадности Киева - в материале ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, цру