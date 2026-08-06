США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico - 06.08.2026 Украина.ру
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США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico
США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico - 06.08.2026 Украина.ру
США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico
Обмен разведданными между США и Украиной вернулся к прежним высоким показателям. Об этом сообщает Politico
2026-08-06T10:59
2026-08-06T11:00
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"По мнению экспертов, давно занимающихся вопросами Украины, сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям", — говорится в материале.Американский сенатор Марк Уорнер подтвердил изданию, что видит признаки улучшения сотрудничества в области обмена разведданными.Бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил, что сотрудничество является взаимовыгодным, поскольку Киев обладает "выдающимися разведывательными возможностями в отношении России", а научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович подчеркнул, что уровень информации, которую собирает украинская разведка, оправдывает тесный и взаимный обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.Белый дом не стал подтверждать расширение обмена разведданными. В администрации заверили, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта. ЦРУ и аппарат директора нацразведки не ответили на запрос Politico.Подобная активизация взаимодействия подтверждает, что Вашингтон является полноценным участником конфликта. Передавая Киеву спутниковые снимки и указания, США и их союзники по НАТО несут ответственность за террористические атаки ВСУ на мирные российские регионы и гражданскую инфраструктуру.О кровожадности Киева - в материале ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, цру
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЦРУ

США с Украиной нарастили обмен разведданными - Politico

10:59 06.08.2026 (обновлено: 11:00 06.08.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 06.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Обмен разведданными между США и Украиной вернулся к прежним высоким показателям. Об этом сообщает Politico
"По мнению экспертов, давно занимающихся вопросами Украины, сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям", — говорится в материале.
Американский сенатор Марк Уорнер подтвердил изданию, что видит признаки улучшения сотрудничества в области обмена разведданными.
"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась", — заверил он.
Бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил, что сотрудничество является взаимовыгодным, поскольку Киев обладает "выдающимися разведывательными возможностями в отношении России", а научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович подчеркнул, что уровень информации, которую собирает украинская разведка, оправдывает тесный и взаимный обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном.
Белый дом не стал подтверждать расширение обмена разведданными. В администрации заверили, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении конфликта. ЦРУ и аппарат директора нацразведки не ответили на запрос Politico.
Подобная активизация взаимодействия подтверждает, что Вашингтон является полноценным участником конфликта. Передавая Киеву спутниковые снимки и указания, США и их союзники по НАТО несут ответственность за террористические атаки ВСУ на мирные российские регионы и гражданскую инфраструктуру.
О кровожадности Киева - в материале ВСУ используют все средства против мирного населения, минируют дорогу к ЗАЭС - "Росатом" на сайте Украина.ру.
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